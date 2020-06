Viaggio per l'Italia con Borghese e 4 Ristoranti: LA MAPPA

approfondimento

Sky Uno presenta “Vacanze Italiane”

Il viaggio tricolore che lo chef propone segue, regione per regione, le ricette e i sapori d’Italia, raccontati attraverso il suo show 4 Ristoranti (FOTO). In ogni puntata, per sei stagioni, il cuoco riccioluto vede sfidarsi quattro ristoratori di zone d’Italia differenti, che si affrontano su un tema ogni volta diverso: chi cucina i migliori piatti di pesce? E quelli di terra? La pasta fresca, invece? E il tartufo? Insomma, ci sarà da leccarsi i baffi!

Nel corso delle sei stagioni di 4 Ristoranti (VIDEO) conosceremo gli angoli più belli e caratteristici del paese: si parte con Milano, protagonista dello show in più occasioni, per poi volare fra i Sassi di Matera, sulle vette delle Alpi in Valle d’Aosta e nelle risaie del vercellese, fino a naufragare sull’Isola d’Elba. Assaggeremo pesto e focaccia nei tipici Caruggi genovesi, degusteremo calici di bollicine in Franciacorta, godremo di una cena con vista mozzafiato sui canali veneziani. E molto altro.