Sky Uno presenta “Vacanze Italiane”

Il Paese più bello del mondo, raccontato in tutta la sua ricchezza, su un solo canale. Sul 109, dal 2 giugno si accende Sky Uno Vacanze Italiane, canale pop-up dedicato all’Italia e alle sue eccellenze culturali, artistiche, enogastronomiche. Un affascinante, sorprendente viaggio da Nord a Sud grazie a Sky Uno – in collaborazione con Sky Arte e con laF e Gambero Rosso – e ai programmi che sfruttano il territorio del Bel Paese come palcoscenico unico e ineguagliabile, quelli che portano il pubblico negli angoli più strepitosi d’Italia per scoprirne ricchezze e segreti in diversi campi.

Nel giorno della Festa della Repubblica e fino al 21 giugno, su Sky Uno Vacanze Italiane (canale 109) parte un emozionante racconto lungo venti giorni, regione per regione, alla scoperta dei tesori del patrimonio italiano grazie a una selezione dei programmi più amati e apprezzati tra quelli che da sempre mostrano le bellezze del nostro Paese, esaltandone in più campi i suoi tesori, anche i più nascosti.

Il palinsesto di questo speciale canale pop-up spazia da titoli di Sky Uno come Bruno Barbieri 4 Hotel, il viaggio dell’esigente e severo esperto di hôtellerie Bruno Barbieri con le sfide tra gli albergatori, a Un sogno in Affitto, le sei vacanze da favola tra le dimore più belle e storiche con Paola Marella, l’esperta del settore immobiliare più nota della tv, e i suoi ospiti; dalle sfide di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, la gara tra ristoratori sempre seguitissime dal pubblico, fino a Best Bakery, la sfida “all’ultimo dolce” per eleggere la migliore pasticceria italiana.

Su Sky Uno Vacanze Italiane troveranno posto anche alcuni dei titoli di Sky Arte dedicati agli inestimabili tesori italiani, tra i quali: Dentro il Quirinale – Il Palazzo degli Italiani, l’esclusivo viaggio all’interno della sede della Presidenza della Repubblica, Sei in un Paese meraviglioso, il viaggio on the road attraverso le autostrade italiane alla scoperta dei gioielli del Paese; Sette Meraviglie, la serie che racconta i grandi simboli dell’arte italiana, realizzata con le più moderne tecniche di ripresa; Italie Invisibili, il programma che riporta alla luce luoghi italiani che non ci sono più, ma che sono stati straordinari nel passato; film d’arte come San Pietro e le Basiliche Papali, Firenze e gli Uffizi e documentari come Bronzi di Riace. Per l’occasione, infine, sul canale verrà anche proposta una selezione dei programmi sempre dedicati alle bellezze del territorio italiano provenienti dai canali laF e Gambero Rosso.