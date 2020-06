In attesa di scoprire quali saranno i prossimi ristoranti in gara nella nona puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti , tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), continua a leggere e scopri di più sull’Edelweiss Stube.

approfondimento

Alessandro, il titolare e cuciniere, ama definirsi con questo termine piuttosto che chef in quanto, secondo lui, gli chef sono “figure mitologiche di altri tempi”. All’interno del ristorante Alessandro non è un capo, ma più un amico con tanta responsabilità, insieme al quale divertirsi servendo a tavola tutte le pazzie che si cucinano, con l’unico scopo di soddisfare il palato dei clienti facendoli sentire a casa propria.

La location di Edelweiss Stube si trova nel centro di Sappada (Udine). L’atmosfera è calda e accogliente, così come l’arredamento in legno con dettagli rossi. Ci sono una stube a legna funzionante e una a pellets, in due sale differenti.