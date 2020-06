In attesa di scoprire quali saranno i prossimi ristoranti in gara nella nona puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti , tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), continua a leggere e scopri di più su La Buteghe di Pierute.

approfondimento

4 Ristoranti in Friuli-Venezia Giulia: Osteria Al Cral

Paola, la titolare, tiene a sottolineare come, nel paese in cui si trova e nel suo ristorante, siano state mantenute ben salde le tradizioni folkloristiche e popolari carniche. È davvero affezionata al suo locale, che è stato costruito dal marito, in quanto crede che sia un angolo di Carnia in Carnia, impreziosito ulteriormente da alcune serate che vengono allietate dalla fisarmonica carnica live.

La location si trova nel centro del paese di Illegio (Udine), proprio dietro la chiesa principale. Un tempo era una bottega di alimentari poi il marito di Paola ne ha creato un ristorantino di tre piani caratteristico e accogliente, mantenendo il negozietto di alimentari al pian terreno e dedicando due piani al ristorante. I toni sono chiari e i muri hanno pietre a vista, così come il pavimento, mentre l’arredamento è in legno ed è stato realizzato con materiali di recupero presi in Carnia. Per accedere al secondo piano vi è una caratteristica scala in legno, pietra e ferro battuto.