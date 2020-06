In attesa di scoprire quali saranno i prossimi ristoranti in gara nella nona puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti , tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), continua a leggere e scopri di più sull’Osteria Al Cral.

Federico, il titolare e chef, ha aperto il suo ristorante da meno di un anno e lo ha fatto sia per amore verso la cucina e il suo lavoro sia come sfida personale, perché essendo in un piccolo paese di montagna le persone devono scegliere di andare da lui.

La location si trova a Lauco (Udine), precisamente nella frazione Trava. È un locale piccolo e molto semplice. Il soffitto presenta travi di legno chiaro e le mura sono in muratura. All’entrata c’è un bancone, sempre in legno chiaro e in fondo alla sala una stufa.