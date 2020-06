4 Ristoranti: Alessandro Borghese e i migliori ristoranti in Carnia

Il van di 4 ristoranti arriva in Friuli Venezia Giulia, precisamente in Carnia. In queste valli si nascondono piccoli borghi antichi molto legati alle tradizioni, dove anche la cucina è rimasta quella di un tempo, basata sui prodotti di stagione e sulle ricette tramandate di generazione in generazione. Ad accettare la sfida come sempre 4 ristoratori: Paola, Federico, Alessandro e Sara hanno presentato i loro menu ma solo uno è riuscito a conquistare il palato di Alessandro Borghese e degli sfidanti.

La Buteghe di Pierute

Paola, prima ristoratrice in gara, che insieme a suo marito gestisce La Buteghe di Pierute a Illegio, un borgo piccolo e tipico. La cucina di Paola è tradizionale al 100% e il loro cuore è nella loro terra. In cucina viene chiamata “ la Rottermeier” per via degli ordini che è solita dare. Durante il giro d’ispezione gli ospiti rimangono molto colpiti dalla tipicità degli arredi della location di Paola, il cui ambiente si mostra caldo e accogliente. Il menu parla un carnico doc e dopo una prima occhiata i commensali passano all’ordine dei piatti: polentina, ravioli, tortino di zucca, rapa e cotechino, trote del friuli e gnocchi di zucca. I piatti di Paola, belli e buoni da mangiare, soddisfano i ristoratori e Alessandro Borghese che concludono il pasto con tortino di mele con farina di mais, strudel, tiramisù e cremoso alla yogurt. Anche questi ultimi piatti sembrano essere impeccabili. Coerenti con quanto detto, gli ospiti assegnano: 7 alla location per Alessandro, altri due 7 al menu e al conto per Sara e 8 al servizio per Federico. Grazie ai sapori della Carnia di una volta de La Buteghe di Pierute, Paola totalizza 90 punti.

Osteria Al Cral

Federico, giovane chef friulano, ha coronato il suo sogno aprendo un ristorante dove serve in tavola solo prodotti del territorio. Nella sua cucina è il re e nel suo menu oltre a proposte tipiche ci sono moltissimi piatti a km 0. La cucina carnica per Federico è fatta di materie prime che derivano dalla montagna e in generale dalla terra. L’intraprendenza di Federico di aprire in un paesino non di passaggio il cui borgo è abitato da soli 59 abitanti colpisce molto i ristoratori. Il ristorante di Federico semplice e accogliente ricorda i bar di paese di una volta. Letto il menu a pergamena si passa alle ordinazioni: millefoglie di carpaccio di zucca, pepite di zucca, carpaccio di carne salada e zucca caramellata, frico, degustazione di affettati e stinco di agnello alle erbe aromatiche. Gli ospiti concludono con il dolce che però non viene incluso nel conto finale per “ordine dello Chef!”. Il conto viene ritenuto troppo basso da Alessandro che al momento delle votazione assegna 6 al servizio e 5 alla location, 7 al menu per Paola e 4 al conto per Sara. I piatti tradizionali con un tocco di modernità di Federico gli fanno aggiudicare la seconda posizione con 67 punti.