Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 3 giugno

Alessandro Borghese Kitchen Sound - 1ª TV, ore 13:30 Sky Uno

All’ora di pranzo, Alessandro Borghese porta le sue delizie su Sky Uno con “Kitchen Sound”. Tante ricette per decantare l’eccellenza dei prodotti locali italiani.

B Heroes - 1ª TV, ore 19:45 Sky Uno

Su Sky Uno, in prima visione TV, la seconda stagione di “B Heroes”. Episodio 8: per la categoria Med Tech, Moveo ha studiato un dispositivo che facilita il cammino. La sfida è con iDelivery che punta a un trattamento per le placche della psoriasi.

Best Bakery - Pasticcerie d’Italia (Replica), ore 21:15 Sky Uno

“Best Bakery – Pasticcerie d’Italia” fa tappa a Pavia e provincia per la terza tappa del tour. I giudici assaggeranno i dolci dell'Antica Pasticceria Casaschi e delle pasticcerie Demetrio e Colombo, dove le tradizioni si tramandano da secoli.

I miei 60 giorni all’inferno, ore 21:05 Crime Investigation

“Programma a rischio” - Alcuni partecipanti sono in difficoltà, mentre altri non rispettano le regole. Il programma rischia di fallire e lo sceriffo è costretto ad adottare misure drastiche.

Blue Note Records - Oltre le note - 1ª TV, ore 21:15 Sky Arte

Un viaggio emotivo dietro le quinte della casa discografica Blue Note Records, fonte d'ispirazione per generazioni di musicisti in cerca della propria espressività.

In search of: ai limiti del reale, ore 21:00 Blaze

Stagione 2, episodio 2: “La fine del mondo è vicina?” - La religione e la scienza sembrano essere dello stato avviso: la fine del mondo sta arrivando. Ma quando? E come avverrà?

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21:00 Lei

Su Lei va in onda la prima stagione di “Malattie imbarazzanti XXL”, episodio 1: mentre la dott.ssa Pixie visita due fratelli obesi che non riescono più a camminare e che devono essere operati allo stomaco per non morire, la dott.ssa Dawn segue una famiglia in cui tutti sono in sovrappeso.

Una famiglia fuori dal mondo, ore 21:00 Discovery Channel

Stagione 5, episodio 5: “Grandi progetti” - Un predatore affamato invade il territorio, costringendo Bird e Gabe a intervenire. Bam Bam deve essere gentile con i suoi fratelli per iniziare i lavori nella sua colonia.

L’Eldorado della droga: Perù - 1ª TV, ore 20:55 National Geographic

“Strani bagagli” - All'aeroporto Jorge Chavez a Lima, in Perù, la polizia lavora 24 ore su 24 per fermare l'immigrazione clandestina, proteggere i confini e impedire il traffico di cocaina.

Il tesoro dell’astronauta, ore 21:05 Discovery Science

Stagione 1, episodio 5: “Verso l'obiettivo” - Lottando nelle pericolose acque dell'oceano, Darrell e la sua squadra puntano su diversi obiettivi, ma una decisione mette a rischio tutti.

Forgiatori di moto - 1ª TV, ore 21:00 History

Il costruttore di moto Jesse James vuole realizzare la sua prima moto di ferro. Per farlo, dovrà imparare l'antica arte della lavorazione del ferro.

Speciale: Le meraviglie dell’Okavango - 1ª TV, ore 21:10 Nat Geo wild

Le immagini inedite rivelano com’è stato realizzato il documentario “Le meraviglie dell'Okavango”, tra riprese effettuate in acque infestate dai coccodrilli e luoghi impervi.

Serie TV in onda stasera

Cercando Alaska - 1ª TV, ore 21:15 Sky Atlantic

A partire dalle ore 21:15 su Sky Atlantic vanno in onda, in prima visione TV, il terzo e il quarto episodio di “Cercando Alaska”.

I Simpson, ore 21:00 Fox

Prima visione Fox. Stagione 26, episodio 7: “Incendiato e confuso” - Il nuovo maestro di quarta mette in difficoltà Bart, che decide di vendicarsi di lui mettendo a punto un diabolico piano.

Proven Innocent, ore 21.00 Fox Life

Stagione 1, episodio 11: “Scossa” - La squadra affronta il caso di una donna accusata di aver maltrattato a morte la sua figlioletta. Intanto, Levi e Madeline scoprono qualcosa sul passato di Rosemary.

NCIS, ore 21:05 Fox Crime

Stagione 16, episodio 21: “Giustizia o vendetta” - Kasie risolve un caso di omicidio di 30 anni prima, ma un cavillo giuridico permette al sospettato di tornare in libertà. Intanto, McGee va in missione sotto copertura.

Taken, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime la prima stagione di “Taken”, episodio 9 “Scomparso” - Il Governo messicano ha scoperto che Mejia è tenuto prigioniero dall'ODNI e ne ha chiesto la riconsegna.

Pretty little liars - The Perfectionists, ore 21:15 Premium Stories

Prima stagione di “Pretty little liars – The Perfectionists”. Episodio 2: “Sesso, bugie e alibi” - Mentre i ragazzi affrontano ognuno a suo modo la scomparsa di Nolan, Alison riceve un misterioso messaggio da parte sua.

Chicago Fire - 1ª TV, ore 21:15 Premium Action

Stagione 8, episodio 17 di “Chicago Fire” in prima visione TV - I Vigili Del Fuoco della Caserma 51 salvano il figlio di una donna disabile da un incendio e Casey dovrà convincere i servizi sociali a lasciarli insieme.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New School, ore 21:05 DeA kids

Stagione 2, episodio 15: “La nonna di Rudy”. Rudy rischia di non passare il corso di storia perché sua nonna è in ritardo. Ci penserà Nick a sostituirla, mentre Anna ha qualcosa da dirgli.

Blaze e le mega macchine, ore 20:10 Nick Jr.

Su Nick Jr. va in onda “Blaze e le mega macchine”. Stagione 2, episodio 6: “Blaze il pompiere” - Blaze vorrebbe diventare un vigile del fuoco. Il capo dei pompieri gli consegna il distintivo con quattro stelle e ogni volta che interverrà in un'emergenza...

I Thunderman, ore 21:10 Nickelodeon

Stagione 1, episodio 16: “Thunderman vs Thunderman” - Phoebe e Max propongono ai fratelli e genitori di partecipare a una serie di competizioni per famiglie organizzata dalla loro scuola.

Jurassic World: la leggenda di Isla Nublar, ore 21:20 Cartoon Network

Su Cartoon Network alle ore 21:20, la serie dei mattoncini LEGO incontra la saga cinematografica di dinosauri più famosa di tutti i tempi. Stagione 1, episodio 2: “Carica!” - Nella giungla, durante una forte tempesta, Claire e Simon si imbattono senza saperlo su un indizio che porta al nascondiglio del tesoro che Sinjiin sta cercando.

Le nuove avventure di Scooby Doo, ore 21:25 Boomerang

Stagione 1, episodio 4: “I Fratelli fantasmi” - I fantasmi di due soldati della Guerra Civile infestano New Orleans.

I programmi in chiaro

Nero a metà, ore 21:25 Rai 1

Su Rai 1 va in onda “Nero a metà”, stagione 1 - episodio 5 “Sorelle”. Una giovane donna viene ritrovata nuda sulla riva del Tevere. Per Carlo e Malik il caso non sembra essere di facile risoluzione. Intanto, emergono nuovi dettagli sul caso Bosca.

La signora di Purity Falls, ore 21:20 Rai 2

Film del 2019 per la regia di Sam Irvin, con Olivia D'Abo, Kristanna Loken. Dopo la morte del marito, Nicole si trasferisce a Purity Falls con i suoi figli. Qui incontra una bella imprenditrice con un torbido segreto.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 Rai 3

A “Chi l’ha visto?” vecchi e nuovi casi di scomparsa, gialli irrisolti, aggiornamenti e inchieste. Federica Sciarelli raccoglie le testimonianze e i contributi dei telespettatori relativi a casi di scomparsa e di cronaca.

Vendetta: una storia d’amore, ore 21:25 Rete 4

Film di Johnny Martin, con Nicolas Cage e Anna Hutchison. USA 2017 - Un veterano della Guerra del Golfo, Nicolas Cage, decide di vendicare una donna che dopo essere stata stuprata, ha visto i suoi aggressori rimessi in libertà.

Tu si que vales, ore 21:20 Canale 5

Lo show è condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. In giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Sabrina Ferilli a capo della giuria popolare.

King Kong, ore 21:20 Italia 1

Film del 2005 diretto, prodotto e co-scritto da Peter Jackson. Secondo remake del film omonimo del 1933, è interpretato da Naomi Watts, Jack Black e Adrien Brody.

Atlantide, ore 21:15 La7

Programma di approfondimento storico e culturale, Andrea Purgatori ci racconta eventi e personaggi con documentari e testimonianze esclusive. In questa puntata: “Roma criminale” - Dalla Banda della Magliana a Mafia Capitale, quarant'anni di segreti criminali.

Che fine hanno fatto i Morgan?, ore 21:30 Canale 8

Regia di Marc Lawrence, con Hugh Grant e Sarah Jessica Parker. Una coppia newyorkese appena divorziata assiste ad un omicidio. L'FBI li considera testimoni preziosi e li costringe a vivere di nuovo insieme, sotto la sua protezione.

Cambio moglie - 1ª TV, ore 21:25 Nove

Stagione 1, episodio 3 - Due mogli e le loro famiglie si mettono alla prova in un esperimento sociale dove nulla è scontato! In questa puntata due famiglie agli antipodi: i Saracino di Roma e gli Evangelista di Pescara.

