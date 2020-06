Da martedì 2 giugno , giorno della Festa della Repubblica, fino a domenica 21 , il canale 109 di Sky si trasforma in Sky Uno Vacanze Italiane , per raccontare fra arte, gastronomia e architettura le meraviglie della Penisola.

9 serie tv da vedere ambientate in Italia



The Young Pope / The New Pope

L’originalissima serie tv di Paolo Sorrentino, con un cast internazionale che include Jude Law (FOTO), John Malkovich e Silvio Orlando, si svolge, come non poteva essere altrimenti per una storia incentrata su una serie di papi fittizi, per lo più a Roma, città di cui si intravedono alcune delle meraviglie. Tra le “scappatelle” non si può che ricordare il memorabile finale di The Young Pope a Venezia.



L’amica geniale



La serie tv tratta dal bestseller di Elena Ferrante si ambienta in buona parte a Napoli, raccontando attraverso gli anni l’amicizia tormentata, ma speciale fra la studiosa Lenù e la brillante Lila, che crescono in un quartiere periferico del capoluogo partenopeo, cercando attraverso strade diverse un modo per affrancarsi dalle loro umili origini.



Catch 22



Adattamento del romanzo Comma 22 di Joseph Heller, la miniserie che può vantare un cast con fuoriclasse come George Clooney (anche produttore e regista di due episodi), Hugh Laurie e Kyle Chandler, vede Christopher Abbott nei panni di John Yossarian, un bombardiere dell’esercito USA che durante la Seconda Guerra Mondiale cerca in ogni modo di non essere spedito in missione. Tra le location delle riprese troviamo Viterbo, Sutri e la Sardegna.

I delitti del BarLume



La serie tv targata Sky tratta dai romanzi di Marco Malvaldi e incentrata sul barista/investigatore Massimo, interpretato dall’ottimo Filippo Timi, si svolge nella cittadina immaginaria di Pineta, in Toscana, che in qualche modo simboleggia numerose località simili in giro per l’Italia. Le riprese sono state per lo più effettuate a Marciana Marina, comune dell’Isola d’Elba.



Hannibal



La terza stagione della serie tv dedicata al serial killer Hannibal Lecter (a interpretarlo il bravissimo Mads Mikkelsen), nato dalla penna di Thomas Harris, si svolge in parte in Italia, mostrando alcune meraviglie architettoniche di Firenze e anche di Palermo.