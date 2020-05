Il bello dell'Italia ti aspetta su Sky Uno

Sky Uno Vacanze Italiane è il canale pop-up dedicato alle eccellenze e alle bellezze nostrane. L'appuntamento è sul canale 109, a partire dal 2 giugno, per passare insieme venti giorni alla scoperta delle meraviglie del nostro paese.

Per il celebre poeta, pittore e aforista Khalil Gibran, "L'arte degli italiani sta nella bellezza", e a pensarla come lui, moltissimi altri personaggi di ieri e di oggi, impossibile citarli tutti. L'Italia è uno dei paesi più apprezzati di tutto il mondo e non a caso vanta il maggior numero di beni iscritti nella Lista del patrimonio mondiale dell’Unesco. L'estate è alle porte e dopo l'emergenza covid (SPECIALE CORONAVIRUS - LA MAPPA) che ci ha costretti a casa, quale migliore occasione per pensare a una vacanza tutta italiana? Anche stando comodi sul divano si può apprezzare, sognare e scoprire tutta la ricchezza del nostro Belpaese. Come? A partire dal 2 giugno Sky Uno Vacanze Italiane è il tuo canale temporaneo dedicato alle eccellenze italiane, dal punto di vista culturale, artistico ed enogastronomico. Grazie a Sky Uno – in collaborazione con Sky Arte e con laF e Gambero Rosso – e a quei programmi che vanno in scena in giro per l’Italia, sarà possibile imbarcarsi in un affascinante viaggio da Nord a Sud e scoprire gli angoli più belli della Penisola, scoprendone ricchezze e segreti.

approfondimento Sky Uno presenta “Vacanze Italiane” A partire dal giorno della Festa della Repubblica fino al 21 giugno al canale 109 si accende Sky Uno Vacanze Italiane. Venti giorni in cui esplorare le diverse regioni d’Italia, alla scoperta del nostro inestimabile patrimonio. Tutto ciò grazie ad alcuni dei programmi più seguiti e apprezzati tra quelli che fanno del Belpaese il palcoscenico delle proprie avventure, esaltandone i tesori nascosti appartenenti a diversi ambiti. In questo speciale pop-up si spazierà tra i titoli di Sky Uno, come l’amatissimo Bruno Barbieri 4 Hotel, in cui il severissimo esperto di hôtellerie si diverte a mettere alla prova gli albergatori, a programmi come Un sogno in affitto con Paola Marella, esperta del settore immobiliare, e i suoi ospiti, in cui sono protagoniste sei vacanze da sogno in dimore storiche meravigliose; dalle sfide che caratterizzano il mitico Alessandro Borghese 4 Ristoranti, seguitissime dal pubblico, fino ad arrivare a Best Bakery, in cui alcune pasticcerie provenienti da varie parti d’Italia di sfidano a colpi di sac à poche fino all’elezione della migliore di tutte.