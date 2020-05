In attesa di scoprire quali saranno i prossimi ristoranti in gara nella settima puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti , tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), continua a leggere e scopri di più sul Rifugio La Marmotta.

La location è a tutti gli effetti un rifugio di montagna: ha un grande spazio esterno con tavolate rustiche, panche e ombrelloni e una sala interna con annesso bar, più curata e caratteristica con molte decorazioni tipiche montanare. Al piano inferiore vi sono la cucina e un’altra sala, che però utilizzano solo in pieno inverno.

Verena, la titolare , gestisce la sala del rifugio, che ha costruito insieme al marito. Lei l’ha arredato a suo gusto e lo considera a tutti gli effetti un terzo figlio. Le piace il suo lavoro e aiuta sempre tutto il suo staff, infatti anche se prevalentemente è al bar, quando la sua squadra lo richiede, aiuta in cucina o dove hanno bisogno di lei (lava anche i piatti se necessario). È vegetariana.

approfondimento

Pasta e fagioli con Leffe Rouge

LOCATION: classico rifugio di montagna



CONTO: 25€

SERVIZIO: informale

MENÙ: da rifugio

Il menù e la cucina

Verena propone piatti ladini come: tutres fatte in casa, zuppa d’orzo, canederli di ogni tipo, cajincì arstis fritti o cotti nell’acqua, furtaies, cütles da pom. Due volte alla settimana la sera propone un menu fisso ladino con 5 portate: salumi del posto, zuppa d’orzo, tutres, canederli spinaci e formaggio con insalata di crauti, costicine e anche il gulash, che pur essendo ungherese è molto richiesto in Val Badia.