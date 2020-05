Pasta e fagioli con Leffe Rouge

Piatto simbolo della tradizione contadina, a tavola per la pasta e fagioli c’è un vero e proprio culto. Tra i più antichi primi della cucina italiana, è un’esperienza mistica che nelle domeniche in famiglia diventa rito. Il profumo della pasta e fagioli rievoca ricordi dei pranzi d’infanzia. Ogni regione trasforma la ricetta in base ai prodotti e alla storia locale, in Toscana ad esempio brilla il primato del fagiolo zolfino. Accuratamente lessati, impreziosiscono il piatto perché rari e difficili da trovare sul mercato. La loro qualità e il sapore marcatamente rustico trasformano la pasta e fagioli in un tripudio di gusto. C’è chi invece preferisce i fagioli cannellini, tipo di fagiolo chiaro e dal gusto delicato. A prescindere dagli ingredienti, non c’è casa in cui non si sappia preparare homemade una pasta e fagioli a regola d’arte. Non si tratta però solo di un piatto da assaporare in famiglia, ma nel corso del tempo pasta e fagioli è diventato un must have della ristorazione. Dalla declinazione gourmet valorizzata con crostacei o mitili o più rustica con la cotenna nelle locande della tradizione fino ad essere protagonista di brunch dei menu nei winebar, la pasta e fagioli vive una nuova vita.

Per esaltare la pasta e fagioli c’è la Leffe Rouge

Sbagliare la bevanda da accoppiare ad un piatto sacro come la pasta e fagioli è un errore da evitare. La scelta ideale per accompagnare questo piatto è una birra scura dal gusto travolgente, come la Leffe Rouge. Dalla schiuma corposa e persistente, la Leffe Rouge sublima il sapore rustico della pasta e fagioli. Al naso, la belga Leffe dal colore rosso scuro, inebria i sensi con il suo intenso profumo di caffè tostato. Ad ogni sorso regala una piacevole sensazione di ristoro che fa venir voglia di continuare a pranzare oppure di chiudere il pranzo in maniera speciale. Il malto tostato che lascia posto ad un retrogusto erbaceo rende la Leffe Rouge un potente alleato dei primi a base di legumi. I sentori di frutta candita, allo stesso tempo, la consacrano come birra unica nel suo genere tra le rosse presenti sul mercato. Abbina la Leffe Rouge alla pasta e fagioli anche a casa, per trasformare la tua domenica in famiglia in una festa speciale.