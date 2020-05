In attesa di scoprire quali saranno i prossimi ristoranti in gara nella settima puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti , tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), continua a leggere e scopri di più sul ristorante Tlo’ Plazores.

La location è molto caratteristica, ha un bellissimo prato all’esterno con tavoli e ombrelloni, a mo’ di rifugio, mentre all’interno è un vero e proprio ristorante. Si sviluppa come una casa: nella “stanza d’ingresso” c’è il bar, nella stanza a sinistra c’è la sala del maso e in quella a destra la piccola saletta detta “cappella”, con le volte a botta storiche. Al piano di sopra del ristorante c’è la casa di Uli e della sua famiglia.

Uli, la titolare e chef , è nata a 1600 m d’altezza, a pochi km dal suo ristorante ed è cresciuta in una famiglia che, possedendo un maso, si è da sempre dedicata all’accoglienza dei turisti. Nel 2000 ha aperto il suo ristorante con il marito e nel 2007 ha deciso di prendere personalmente in mano la cucina, mentre suo lui si dedica alle coltivazioni. Entrambi si occupano anche del bestiame: “abbiamo fatto un meraviglioso hotel a cinque stelle per le nostre mucche!”

LOCATION: una casa di montagna con giardino



CONTO: 45€

SERVIZIO: professionale

MENÙ: rivisitato

IL MENÙ E LA CUCINA

Uli serve piatti ladini rivisitati come i canederli con mozzarella, basilico e olive taggiasche, oppure classici, come furtaies con marmellata fatta da loro, tutres in formato mezzaluna, cajincì arrostiti, zuppa d’orzo con lo stinco (come da vera ricetta tradizionale), furtaies (con farina integrale e marmellata di fragole fatta da loro), scheiterhaufen e altri piatti.