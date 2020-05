In attesa di scoprire quali saranno i prossimi ristoranti in gara nella settima puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti , tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), continua a leggere e scopri di più sul ristorante Fana Ladina.

approfondimento

Alma, la titolare e direttrice di sala, ha preso in mano il ristorante nel 2000 e fin da subito ha vestito i panni tipici ladini (lei letteralmente indossa solo abiti tipici quando è al ristorante) destreggiandosi tra i tavoli. Quello che Alma preferisce in assoluto è il contatto con la gente, proprio per questo ha scelto il lavoro della ristoratrice.

La location sembra una classica casa di montagna ed è arredata con oggetti tipici del luogo. Ha un orto sul retro con un gazebo esterno (con un paio di tavoli) e un patio sul davanti (senza tavoli). Le sale sono due: una a destra, più raccolta e intima, e un’altra, quella principale, che è la sala del bar (molto luminosa).