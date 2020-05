Tartare di filetto di manzo con "Radic di mont" e Leffe Ambrée

Delicato, raffinato e da sempre ambito, la tartare è un piatto che unisce storia e qualità. Nato da una preparazione antica, la cui origine si perde nel tempo dei Tartari, i guerrieri nomadi dell’Asia centrale, il “Radic di mont” abbinato alla tartare di filetto di manzo rende unico e misterioso un piatto già particolare, ricercato e che richiede un’esecuzione magistrale. Fondamentale è la cura degli ingredienti. Per non intaccare la magia di questo piatto, la carne di manzo deve essere freschissima e di altissima qualità così da apprezzarne pienamente il gusto. È nel rispetto della tradizione alpina che la tartare di filetto di manzo viene accompagnata dal “Radic di mont”. Un’erba rara quasi mistica che cresce selvatica dai 1000 ai 2000 metri di quota, solo in determinati areali e principalmente nelle Alpi Orientali. Germogli giovani e pregiatissimi conosciuti per le loro proprietà salutari che donano al piatto un gusto particolare. La preziosità del “Radic di mont” è evidenziata da una raccolta tutelata e regolata da legge Regionale e che viene eseguita solo ed esclusivamente durante i mesi tardi primaverili. Solo conoscendo pienamente le proprietà di quest’erba, il Radic di mont e la tartare di filetto di manzo formano un connubio unico e rarissimo e che permette di racchiudere in un unico piatto tutti i sapori e le tradizioni della Carnia.

Leffe Ambrée per esaltare il fascino della tartare

Una bevanda capace di esaltare ulteriormente il fascino di un piatto come la tartare di filetto di manzo con “Radic di mont” è la birra. La Leffe Ambrée, birra raffinata e delicata, si sposa perfettamente con il gusto della tartare e del Radic di mont ricoperto da una miscela di olio extravergine di oliva, aglio e peperoncino. Gli aromi di scorza d’arancia, spezie e malto tostato sono bilanciati e garantiscono alla Leffe Ambrée un finale lievemente luppolato che rende questa birra affascinante e deliziosa. Ad alta fermentazione, con una gradazione alcolica pari a 6,6%, la birra Leffe Ambrée risveglia le papille gustative e sorprende il palato. La tartare di filetto di manzo con “Radic di mont” trova la sua immaginaria prosecuzione di gusto grazie all’ennesimo prodotto di successo della famosa abbazia.