In attesa di scoprire quali saranno i prossimi ristoranti in gara nella settima puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti , tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), continua a leggere e scopri di più sull’Adlerkeller Restaurant & Grill.

approfondimento

4 Ristoranti ad Arezzo, vince "La Lancia d’Oro" di Maurizio

Svetlana, la titolare e direttrice di sala, è di origine moldava, ma è in Italia da 20 anni per lavoro. È qui che ha incontrato Luis, suo marito dal 2005 e suo attuale socio all’interno dell’Adlerkeller. È da lui e dalla suocera che ha imparato tutte le ricette tipiche ladine. Per lei il suo ristorante è come un figlio, per questo lo gestisce con molta passione, che traspare ascoltandola.

La location è tipica tirolese con travi in legno, pavimento in cotto e tavoli e sedie sempre in legno. All’interno della sala vi sono dei tavoli riservati molto particolari, con oggetti caratteristici di un maso e tende per concedere riservatezza. Il ristorante gode di un giardino e di una terrazza.