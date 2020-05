Trote del Friuli e crostini al burro e Leffe Blonde

La chiamano la Queen, la trota in Friuli è la regina della tavola. Salmonata o servita con accostamenti particolari, la tradizione della cucina friulana si basa sull’esaltazione della trota. Il suo sapore inconfondibile, di solito accompagnato da verdure di contorno, diventa un must grazie ai crostini al burro. Se per molti profani può sembrare un accostamento azzardato, in realtà i crostini al burro sono il completamento naturale della carne saporita della trota, creando un’esplosione di gusto. La trota con i crostini al burro è la sintesi perfetta dell’eccellenza della cucina friulana, dove da tempo la trota viene declinata per ogni palato. Se tutta l’attenzione è per la trota, non è da sottovalutare la preparazione dei crostini. Sulle tavole del Friuli sono spesso serviti con la salsa alla cren, crema a base di radice di rafano e aceto. Ma è quando sono dorati al punto giusto con un velo di burro di antica tradizione locale che diventano coprotagonisti di un piatto gourmet. La trota viene così valorizzata nella ristorazione in preparazioni eleganti ed originali, da stuzzicanti burger a fantasiosi involtini fino a filetti con un’affumicatura a regola d’arte.

Il gusto della Leffe Blonde non tradisce

In Friuli Venezia Giulia la presenza nel menù di piatti a base di trota è diventato un elemento che caratterizza la cucina locale. Quando la ricetta lo richiede, l’incisione della carne di trota per la preparazione è la chiave del successo del piatto, i filetti sono preziosi, vanno “accarezzati” senza rovinarli. Accanto ad un piatto dal sapore intenso non può mancare una birra selezionata rigorosamente per le sue caratteristiche.

La scelta perfetta per un piatto come le trote del Friuli e crostini al burro è la birra vellutata per eccellenza, la Leffe Blonde. Birra moderatamente corposa ma allo stesso tempo dissetante, è la chiara della storica abbazia ottima sia abbinata a salumi e formaggi, ma anche a piatti marinati come salmone o trote del Friuli. Il gusto pieno della Leffe Blonde non tradisce il sapore intenso delle trote del Friuli con crostini al burro ma, allo stesso tempo, le sue note leggermente speziate stemperano gradualmente la sensazione cremosa del piatto. La Leffe Blonde e le trote del Friuli con crostini al burro sono l’abbinamento perfetto per una serata di gusto.