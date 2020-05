EPCC, Asia Argento e le foto “capisaldi di Instagram”. VIDEO

EPCC: le foto della settima puntata con Asia Argento, Ilaria D’Amico e l’Inter

La settima puntata di EPCC Live del 19 maggio alle 21.15 su Sky Uno è stata un concentrato di vitalità tutta al femminile, con due ospiti eccezionali del calibro di Asia Argento e Ilaria D’Amico, come sempre oltre al divertimento e alla leggerezza, non sono mancati i momenti di pura emozione. Oltre a loro, Alessandro Cattelan ha invitato a partecipare anche l’Inter del Triplete. Nove protagonisti della squadra di allora, da Marco Materazzi a Javier Zanetti, si sono ritrovati in occasione del decennale del mitico Triplete.

Per chi si fosse perso l'appuntamento può rivivere qui LA DIRETTA, per tutti potete vedere nel video la performance di Asia Argento, l'attrice, regista e cantante si è distinta per la sua proverbiale ironia, anche davanti alla polemica social di cui è stata protagonista negli ultimi giorni. 3000 followers persi dopo aver pubblicato la foto di “uno dei capisaldi di Instagram”, come l’ha definita Alessandro, e 5000 riguadagnati dopo gli articoli dei giornali sul tema. Cattelan le ha proposto di pubblicare una foto del suo nuove cane, regalatogli dalla sua famiglia in occasione del suo 40esimo compleanno: così facendo Asia ha conquistato o perso followers?