Programmi TV da non perdere stasera, martedì 19 maggio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, martedì 19 maggio, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

EPCC - E poi c’è Cattelan (diretta), ore 21:15 Sky Uno

Alle 21:15, in diretta su Sky Uno, continuano gli appuntamenti con E poi c’è Cattelan. In questa nuova puntata Ale festeggerà il 10° anniversario del triplete dell’Inter con 9 dei protagonisti di allora: Esteban Cambiasso, Cristian Chivu, Iván Córdoba, Samuel Eto'o, Marco Materazzi, Diego Milito, Paolo Orlandoni, Dejan Stanković e Javier Zanetti. Tra gli ospiti anche Ilaria D’Amico e Asia Argento, mentre nel “pubblico” in collegamento troveremo gli organizzatori del Milano Pride.

Delitti: famiglie criminali, ore 21:05 Crime Investigation

Stagione 1, episodio 3: “Il mistero del calciatore”. 14 novembre 2017: Andrea La Rosa, 35 anni, ex calciatore, scompare dopo aver incontrato un amico. Un mese dopo il corpo viene ritrovato nel bagagliaio di un'auto.

Gli otto giorni che fecero Roma, ore 21:15 Sky Arte

“La vendetta di Boadicea” - Bettany Hughes racconta Roma in 8 momenti cruciali della sua storia. Nell'episodio: Boadicea, la vedova del re degli Iceni, ribellatasi all'impero romano.

Generation Cool, ore 21:00 Blaze

Stagione 1, episodio 12: “La Grande Mela” - Slobby Robby è pronto a scovare e selezionare i migliori articoli della Grande Mela.

La dottoressa Cathy - 1ª TV, ore 21:05 Lei

“Transizione” - In questo primo episodio della seconda stagione, la dottoressa Cathy aiuta una transgender a femminilizzare i suoi lineamenti. Poi, una bella sorpresa: la visita di un amico.

Chi cerca trova, ore 21:00 Discovery Channel

Stagione 13, episodio 1: Drew decide di fare qualcosa di differente per rimanere competitivo. Lui e Tee arrivano in Italia nella speranza di trovare oggetti antichi non ancora scovati dai loro rivali.

Terra: i grandi disastri naturali - 1ª TV, ore 20:55 National Geographic

“Il vulcano più grande del mondo” - Dai terremoti agli tsunami, grazie alla moderna tecnologia analizziamo i pericoli nascosti nel nostro pianeta, tra cui il vulcano più grande del mondo.

Avventure nell’ignoto, ore 21:05 Discovery Science

Stagione 1, episodio 7: “Il tesoro perduto” - In Florida, Casey e Chris sperano di trovare il bottino del pirata Jose Gaspar. Nel corso della ricerca del tesoro i due non lasciano nulla di intentato.

Il fuoco di spade, ore 21:00 History

“La sciabola del Generale Patton” - Quattro concorrenti devono realizzare una lama con parametri specifici in sole due ore. I finalisti dovranno creare la sciabola del Generale Patton.

L’incredibile Dr. Pol, ore 21:10 Nat Geo wild

“Terapia equina” - Sveliamo il grande rapporto di amicizia che si è creato tra il dottor Pol e il pony Charlie. In un'occasione, i due hanno anche raccolto dei fondi per i veterani.

Serie TV in onda stasera

Spartacus – Gli dei dell’arena, ore 21:15 Sky Atlantic

La prima stagione di “Spartacus – Gli dei dell’arena” va in onda su Sky Atlantic. Episodio 5: “La resa dei conti” - Batiato padre decide che è necessario indire un grande torneo interno, per stabilire il valore effettivo dei vari combattenti che compongono la sua scuderia.

911 - 1ª TV, ore 21:00 Fox

Su Fox, in prima visione TV, continua la terza stagione di “911”. Episodio 10: “Spirito natalizio” - Mentre il 911 risponde ad alcune chiamate tipiche del periodo di Natale, Maddie deve affrontare il passato per poter abbracciare il futuro, e Bobby riceve una notizia.

The Resident, ore 21.00 Fox Life

Su Fox Life troviamo la terza stagione di “The Resident”. Episodio 4: “Sistema di valori” - L'improvvisa “resurrezione” di un paziente dichiarato morto spinge Devon a dubitare di un collega. Intanto, Nic e Cain hanno un caso che presenta un dilemma etico.

The Murders, ore 21:05 Fox Crime

Stagione 1, episodio 7: “Sentimenti”. Rita è tenuta in ostaggio da un ex detenuto che lei stessa aveva fatto condannare. Il sequestratore lancia una sfida a Kate, che è costretta ad affrontarlo disarmata.

Veronica Mars (v.o.) - 1ª TV, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime è tornata “Veronica Mars”. Alle ore 21:15 continua la quarta stagione con l’episodio 8 in prima visione, versione originale sottotitolata.

God Friended Me (v.o.) - 1ª TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories va in onda la seconda stagione di “God Friended Me”, episodio 16 in prima visione (versione originale sottotitolata). “Il dilemma dell'ateo” - Miles partecipa a un evento promozionale del nuovo libro del suo idolo, il famoso ateo Daryl Watkins.

Batwoman - 1ª TV, ore 21:15 Premium Action

“Batwoman” su Premium Action alle ore 21:15, stagione 1 episodio 9 “Crisi sulle terre infinite - II parte”. Parte Seconda del crossover di "Crisi sulle Terre Infinite". Il gruppo usa l'invenzione di Ray per cercare eroi che li aiuti a salvare l'universo.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New School: Whatsanna, ore 21:05 DeA kids

Anna risolve i problemi delle ragazze dando consigli molto girl power... o almeno ci prova!

Blaze e le mega macchine, ore 21:10 Nick Jr.

Su Nick Jr. va in onda la seconda stagione di “Blaze e le mega macchine”, episodio 13 “Una pista preziosa”. Seguendo una mappa, Blaze, AJ, Gabby e Ruotadilegno vanno alla ricerca di un tesoro sepolto sulla cima di un monte.

I Thunderman, ore 21:05 Nickelodeon

Alle ore 21:05 su Nickelodeon ci sono “I Thunderman”, stagione 4 – episodio 28 “Una lezione per i gemelli”. Max ha deciso di costruire un turbo-idromassaggio nel suo rifugio, ma si scontra con il divieto dei genitori.

Jurassic World: la leggenda di Isla Nublar, ore 21:20 Cartoon Network

Su Cartoon Network alle ore 21:20, la serie dei mattoncini LEGO incontra la saga cinematografica di dinosauri più famosa di tutti i tempi. Stagione 1, episodio 2: “Carica!” - Nella giungla, durante una forte tempesta, Claire e Simon si imbattono senza saperlo su un indizio che porta al nascondiglio del tesoro che Sinjiin sta cercando.

Power Players, ore 20:45 Boomerang

Stagione 1, episodio 32: “Scambio di teste” - Quando Luka resta solo nella camera di Axel, Bobbie Blobby e Sergente Charge subiscono uno scambio di teste che si ripercuoterà notevolmente sulle loro abilità nel combattimento.

I programmi in chiaro

Ricatto d’amore, ore 21:25 Rai 1

Su Rai 1 va in onda “Ricatto d’amore”, diretto da Anne Fletcher, con Sandra Bullock e Ryan Reynolds. L’odiosa manager di un'azienda editoriale costringe un dipendente a sposarla per ottenere la cittadinanza. Un film che riserva molte sorprese!

Troppo napoletano, ore 21:20 Rai 2

Una commedia di Gianluca Ansanelli, con Serena Rossi e Luigi Esposito. Dopo l'accidentale morte del padre, il piccolo Ciro manifesta alcuni segni di turbamento. Preoccupata per il figlio, la madre si rivolge a uno psicologo.

#cartabianca, ore 21:20 Rai 3

Politica, economia, immigrazione, sicurezza, pensioni, cronaca, Europa. Bianca Berlinguer racconta i grandi temi della settimana con reportage, collegamenti e ospiti.

Fuori dal coro, ore 21:25 Rete 4

Su Rete 4 l’appuntamento con “Fuori dal coro”, la striscia di informazione, approfondimento e attualità condotta dal giornalista Mario Giordano.

La cattedrale del mare - 1ª TV, ore 21:20 Canale 5

“La cattedrale del mare”, serie ambientata nella Barcellona del XIV secolo e tratta dall’omonimo bestseller di Ildefonso Falcones, debutta su Canale 5 in prima visione TV. Episodio 1: Nel 1319 il servo Bernat scappa con il figlioletto Arnau e si rifugia dalla sorella a Barcellona. Qui, 10 anni dopo, il ragazzo è accusato di una tragedia.

Le Iene Show, ore 21:15 Italia 1

Le inchieste e i reportage delle Iene in prima serata su Italia 1. Tra dissacranti interviste, cronaca e attualità raccontata con stile irriverente e satirico.

Di martedì (live), ore 21:15 La7

Nel talk show condotto da Giovanni Floris, confronti politici, reportage ed interviste sul campo, approfondiscono i temi scottanti della settimana.

Il potere dei soldi, ore 21:30 Canale 8

Film del 2013 diretto da Robert Luketic, con Liam Hemsworth, Amber Heard ed Harrison Ford. Il giovane Adam coltiva le sue ambizioni professionali, sognando di arrivare a far parte del mondo dei ricchi professionisti delle telecomunicazioni. Ricattato dopo una bravata, sarà costretto a fare la spia industriale.

Non-Stop, ore 21:25 Nove

Film del 2014 diretto da Jaume Collet-Serra, con Liam Neeson e Julianne Moore. La vita di 200 passeggeri sul volo New York – Londra è nelle mani dell’agente Bill Marks. Alcuni messaggi misteriosi gli chiedono di far trasferire al governo 150 milioni di dollari in un conto segreto, altrimenti ogni 20 minuti un passeggero morirà.

