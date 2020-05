Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 14 maggio

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese – 4 ristoranti, ore 21:15 su Sky Uno

Quarto episodio della sesta stagione di “Alessandro Borghese – 4 Ristoranti”. Borghese si trova in Riviera del Conero per scoprire qual è il miglior ristorante vista mare del posto. In questo episodio Giorgio, Michela, Barbara e Paolo si sfideranno per offrire una cena favolosa in una location da “dieci”.

The Detectives, ore 21:05 su Crime + Investigation

Quarto episodio della prima stagione di “The Detectives”, intitolato “Orrore senza fine”. I detective si preparano al processo per l’omicidio del giovanissimo senzatetto Daniel Smith. Nel frattempo, un uomo confessa di aver ucciso una persona.

Brunelleschi e le grandi cupole del mondo, ore 21:15 su Sky Arte

Prima visione SKY per il primo episodio di “Brunelleschi e le cupole del mondo”. Le grandi sfide architettoniche che affronta Brunelleschi nel corso della sua vita, riassunte in un programma che ne decanta le straordinarie abilità, gli sforzi ingegneristici e l’ispirazione classicista che fanno sorgere la cupola di Santa Maria del Fiore.

Top dog: olimpiadi a 4 zampe, ore 21:00 su Blaze

Terzo episodio della prima stagione delle olimpiadi a quattro zampe, intitolata “Fur Mussile vs Murphy Lay”. Chi vincerà tra “Fur Missile” e il veterano Murphy? La sfida sarà ricca di colpi di scena che vi lasceranno col fiato sospeso fino all’ultimo istante di concorso.

Cambio moglie USA, ore 21:00 su Lei

Quinto episodio della dodicesima stagione di “Cambio moglie USA”, intitolato “Muffley e McCormick”. Una moglie benestante abituata a ogni confort scambia la sua vita con quella di una donna con tantissimi figli che abita in uno scuolabus convertito in camper. Decisamente una puntata da non perdere!

Marchio di fabbrica, ore 21:00 su Discovery Channel

Diciassettesimo episodio della sedicesima stagione di “Marchio di fabbrica”, in prima visione SKY. Come vengono prodotte tutte quelle tonnellate di fertilizzante? E come si realizzano manualmente gli abiti colorati con l’arte batik?

Sbarco in Normandia, ore 20:55 su National Geographic

D-Day: lotta per la libertà. In questo episodio, si parla dello Sbarco in Normandia e di come questo è riuscito a cambiare le sorti della Seconda Guerra Mondiale. Dai piani più elaborati fino ai racconti di chi c’era, analizziamo alcuni degli eventi storici più importanti di sempre.

Squali cannibali, ore 21:10 su Nat Geo Wild

Con il supporto della tecnologia e i racconti in prima persona di chi li ha visti, gli esperti Mark Meekan e Mike Hithaus analizzano dati crescenti sugli attacchi degli squali cannibali.

Avventure nell’ignoto, ore 21:05 su Discovery Science

Sesto episodio della prima stagione di “Avventure nell’ignoto”, intitolato “La maledizione”. Casey e Chris sono sulla strada per El Dorado. Ricorrendo agli indizi di Percy Fawcett, si dirigono tutti nel cuore dell’Amazzonia alla ricerca della città perduta dell’oro.

Enigmi alieni – Buchi neri sulla Terra?, ore 21:00 su History

Episodio intitolato “Messaggeri degli Dei”. Con il suo libro “Gli extraterrestri torneranno”, Erich von Daniken ha cambiato il pensiero sulla storia dell’umanità. A soli 50 anni dalla pubblicazione, quanto è rimasto di vero di quella pubblicazione?

Serie TV in onda stasera

ZeroZeroZero, ore 21:15 su Sky Atlantic

Terzo episodio della prima stagione di “ZeroZeroZero”, intitolato “Miranda”. Chris affronta momenti pericolosi. Nel frattempo, Don Minu decide di far valere il suo potere. Manuel fa invece i conti con le scelte prese.

Le regole del delitto perfetto, ore 21:00 su Fox

Sesto episodio della sesta stagione di “Le regole del delitto perfetto”, intitolato “La famiglia fa schifo”. Annalise interviene nella relazione tra Michaela e suo padre, e in cambio chiede l’aiuto di quest’ultimo. Intanto, Asher ha una spiacevole conversazione con sua madre.

Chicago P.D., ore 21:15 su Premium Crime

Prima visione Sky dell’episodio 14 della settima stagione di “Chicago P.D.”, intitolato “Baricentro”. L’omicidio di un senzatetto porta l’Intelligence sulle tracce di un criminale da molti anni ormai latitante.

The Bold Type, ore 21:15 su Premium Stories

Quinto episodio della terza stagione di “The Bold Type”, intitolata “Difficoltà tecniche”. Jane è presa da un articolo sugli abusi alle modelle, e finisce per trascurare i suoi pezzi per dot.com – suscitando una reazione piccata da parte di Patrick.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Kally’s Mashup, ore 21:15 su DeA Kids

Ventiquattresimo episodio della seconda stagione di “Kally’s Mashup”, intitolato “Uniti per l’Allegro”. Dopo aver perso la chiave di Sol, l’Allegro è destinato a chiudere i battenti. Kally, però, decide di mettere in scena uno spettacolo bello abbastanza da convincere la commissione.

Blaze e le mega macchine, ore 21:10 su Nick Jr

Sedicesimo episodio della quarta stagione di Blaze e le mega macchine. “La zuppa ninja” tratta di Blaze, Aj e Blackbelt che vanno alla ricerca degli ingredienti per la mirabolante zuppa ninja, una zuppa speciale che fa passare il raffreddore.

I Thunderman, ore 21:05 su Nickelodeon

Ventunesimo episodio della quarta stagione de “I Thunderman”, intitolata “Guai in paradiso, 2nda parte”. I Thunderman sono in vacanza alle Hawaii. Giunti in albergo, però, incappano in una… marea di disavventure!

Power Players, ore 21:06 su Cartoon Network

Decimo episodio della prima stagione di Power Players, “L’esercizio di orsi di pezza”. Luka invita Axel a casa sua per giocare, ed essendo appassionato di orsacchiotti di pezza, gli chiede di portare con sé Barbarorso.

My Little Pony: Equestria Girl “Friendship Games”, ore 21:00 su Boomerang

Lungometraggio animato musicale sceneggiato da Josh Haber. Il film è uno spin-off della serie animata televisiva My Little Pony, ed è il seguito di “Rainbow Rocks”. Nei giochi dell’amicizia, i protagonisti competono per portare armonia tra le due scuole.

