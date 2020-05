Programmi TV da non perdere stasera, martedì 12 maggio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, martedì 12 maggio, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

E poi c'è Cattelan, ore 21:15 Sky Uno

Stagione 7, episodio 6. In diretta su Sky Uno Alessandro Cattelan conduce una nuova puntata del suo night show. Vi aspetta una serata ricca di musica, spettacolo, clip, gag comiche e tante interviste a ospiti famosi.

Delitti: famiglie criminali, ore 21:05 Crime Investigation

Stagione 1, episodio 2: “Chi ha ucciso Serena Mollicone?”. Il 1° giugno 2001 a Arce, in provincia di Frosinone, viene uccisa la diciassettenne Serena Mollicone. Un caso avvolto nel mistero, fino a quando, nel 2008, accade qualcosa di inaspettato.

Gli otto giorni che fecero Roma, ore 21:15 Sky Arte

“L’ultima resistenza di Annibale”. Su Sky Arte Bettany Hughes racconta la battaglia di Zama e la sconfitta di Annibale a opera di Scipione. L’evento è considerato uno degli otto momenti cruciali che caratterizzarono l’ascesa e il declino di Roma.

Generation Cool, ore 21:00 Blaze

Stagione 1, episodio 10: “Evviva la West Coast”. Slobby arriva a Los Angeles alla ricerca di qualche cimelio vintage dimenticato.

La dottoressa Cathy, ore 21:05 Lei

Stagione 1, episodio 8: “Sorridere alla vita”. Una puntata speciale che vi permetterà di rivivere tutti i momenti più emozionanti della serie incentrata sulla dottoressa Cathy.

The Aquarium, ore 21:00 Discovery Channel

Stagione 1, episodio 6: “Ophelia, il polpo”. Il polpo gigante Ophelia richiede particolari attenzioni, mentre due leoni marini devono sottoporsi a un intervento agli occhi. Intanto, la squadra di esperti vola alle Bahamas.

Europa: le meraviglie dall’alto, ore 20:55 National Geographic

“L’Inghilterra”. Su NationalGeo tornerete a volare sui cieli d’Europa e, questa volta, farete tappa in Inghilterra, dove vi aspettano vaste campagne, ripide scogliere e lo spettacolare skyline di Londra.

Avventure nell'ignoto, ore 21:05 Discovery Science

Stagione 1, episodio 4: “Il tesoro azteco”. I due mitici fratelli si mettono alla ricerca di un leggendario tesoro azteco, che potrebbe essere nascosto sulle montagne dello Uthan. Durante l’impresa sfideranno la neve, le intemperie e un territorio impervio e pieno di ostacoli.

Il fuoco di spade, ore 21:00 History

“Il coltello spaziale”. Quattro concorrenti sono chiamati a realizzare un coltello spaziale. Chi vincerà potrà accedere al round finale e tentare di aggiudicarsi 10mila dollari.

L'incredibile Dr. Pol, ore 21.10 NatGeo Wild

“Lo salveremo, ne sono cervo”. Il dottor Pol e la sua squadra di veterinari si occupano di una capra che è rimasta incastrata in un recinto. A richiedere le loro attenzioni e cure vi sono anche un cervo sfortunato e un coniglio.

Serie TV in onda stasera

Spartacus - Gli dei dell'arena, ore 21:15 Sky Atlantic

Stagione 1, episodio 3: “Pater familias”. Un nuovo episodio della prima stagione della serie TV ispirata alle gesta di Spartaco. In questa puntata Batiato inizia a vedere i frutti delle sue macchinazioni, ma il ritorno di suo padre mette tutto in discussione.

911, ore 21.00 Fox

Stagione 3, episodio 7: “La storia di Athena”. Il ritrovamento di un’arma legata a un caso del passato porta a un flashback del 1989, anno in cui Athena si unì alla polizia, diventando la persona che è adesso.

The Resident, ore 21:00 FoxLife

Stagione 3, episodio 1: “Cenere siamo e cenere ritorneremo”. Prima puntata dell’attesissima terza stagione del medical drama ambientato in un ospedale di Atlanta. Tante novità attendono i medicini del Chastain dopo la fusione con il Rock Mountain Medical.

The Murders, ore 21:05 Fox Crime

Stagione 1, episodio 5 “Pellicole compromettenti”. Durante un’indagine su un omicidio, i detective scoprono una pellicola amatoriale dove viene ripreso uno stupro. A questo punto, il caso assume una prospettiva del tutto diversa.

Veronica Mars (v.o.) - 1ª TV, ore 21:15 Premium Crime

Stagione 1, episodio 7: “L’ultima bomba”. Versione originale sottotitolata. Una nuova puntata con la famosissima investigatrice interpretata da Kristen Bell. In questo episodio Veronica e suo padre sono convinti che il mandante delle due esplosioni al Sea Sprite sia Big Dick.

God Friended Me - 1ª TV (v.o.), ore 21:15 Premium Stories

Stagione 2, episodio 15: “La lista dei desideri”. Versione originale sottotitolata. Miles cerca a tutti i costi di convincere Anna a lottare contro il cancro che purtroppo è tornato. Intanto Ali inizia la chemioterapia.

Batwoman - 1ª TV, ore 21:15 Premium Action

Stagione 1, episodio 8: “Un tè pazzo”. Su Premium Action un nuovo appuntamento con Ruby Rose che veste i panni della nuova eroina di Gotham City. Mouse e Alice architettano il piano più malvagio mai pensato prima. Nel frattempo, Kate deve fare i conti con la sorella e nemica Alice.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New School: Whatsanna, ore 21:05 DeA kids

La “girl power” Anna aiuta, o almeno ci prova, amiche e compagne di scuola con consigli cool. Una serata per tutta la famiglia.

Blaze e le mega macchine, ore 21:10 Nick Jr.

Stagione 4, episodio 10: “Robot nello spazio”. Blaze e si suoi amici decidono di partire per lo spazio e aiutare una loro amica astronauta. Per la missione, si trasformano in robot spaziali.

I Thunderman, ore 21:05 Nickelodeon

Stagione 4, episodio 15: “Come diventare un vero super eroe”. Gideon crede di essere diventato un super eroe con il braccialetto di Phoebe. Nel frattempo, Nora e Billy giocano a Pietra-Carta-Laser e combinano un guaio.

Power Players, ore 20:55 Cartoon Network

Stagione 1, episodio 3: “Uno scambio pericoloso”. La Principessa Dolcesale vuole distruggere il parco e riprendersi il martello di Barbarorso. Axel e la sua squadra entrano in azione per impedire che tutto ciò accada.

Sam il pompiere: gli eroi della tempesta, ore 21:00 Boomerang

Film d’animazione del 2014 per tutta la famiglia. Dopo che una nuova caserma dei pompieri viene inaugurata, scoppia una tempesta molto violenta che costringe i vigili del fuoco a intervenire.

