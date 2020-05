Programmi TV da non perdere stasera, sabato 9 maggio

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese – 4 ristoranti (Replica), ore 21:15 su Sky Uno

Terzo episodio della sesta stagione di “Alessandro Borghese – 4 ristoranti”. Lo chef Borghese è alla ricerca del più grande e prestigioso Home Restaurant di Roma: chi ha preparato la miglior cena a casa sua tra i quattro sfidanti?

Quei cattivi ragazzi, ore 21:00 su Crime + Investigation

Primo episodio della seconda stagione di “Quei cattivi ragazzi”, intitolato Withey Bulger. Le storie di uomini che, per anni, sono stati in cima a potenti organizzazioni criminali. Withey Bulger è un noto malavitoso della Boston degli anni ’70: un caos dove i suoi affari non sono mai stati così promettenti come adesso.

Il colore della fatica, ore 21:15 su Sky Arte

Prima visione TV per “Il colore della fatica”, solo su Sky Arte. Il giro d’Italia come mezzo per tradurre la storia di un Paese che ha vissuto differenze linguistiche, economiche, gastronomiche, come una vera ricchezza – e su cui alla fine è fondata l’unità nazionale.

Skillati: curriculum extra ordinari, ore 21:00 su Blaze

Primo episodio della seconda stagione di “Skillati”, intitolato “Disegnando la mia strada”. La vita di ragazzi giovanissimi e davvero brillanti, con una mente fuori dal coro. Nonostante siano affetti da una sindrome che avrebbe potuto condizionare la loro vita, non si sono mai rassegnati.

Malattie imbarazzanti, ore 21:00 su Lei

Primo episodio della settima stagione di “Malattie imbarazzanti”. Jaya chiede alla dottoressa Dawn di restituirle la voce che aveva prima di ammalarsi gravemente. Nel frattempo, la dottoressa Pixie si occupa di una donna alla quale i figli hanno ustionato schiena e seno.

Wild Frank: Africa, ore 21:00 su Discovery Channel

Secondo episodio della prima stagione di “Wild Frank”. In questa puntata, Frank Cuesta esplora l’Africa come solo lui potrebbe fare.

Cina: la megatomba, ore 20:55 su National Geographic

Albert Lin ci conduce nella tomba del primo imperatore cinese, scoprendone gli inquietanti segreti legati ai guerrieri di terracotta. Quali tesori potrebbero mai rivelare questi luoghi colmi di leggende e storia?

Paradisi terrestri e animali mortali, ore 21:10 su Nat Geo Wild

In questa puntata di “Paradisi terrestri e animali mortali”, intitolata “Nascosti nell’ombra”, le spiagge rappresentano un luogo di divertimento e serenità per i turisti. Ma questi paradisi terrestri possono trasformarsi in posti assai pericolosi – colmi di animali potenzialmente letali.

Codici segreti, ore 21:05 su Discovery Science

Quarto episodio della seconda stagione di “Codici e segreti”, intitolato “Padri Fondatori”. Scopriamo chi, tra i padri fondatori d’America, usò il sesso come strumento di diplomazia, e chi invece mancò di rispetto al cattolicesimo.

La storia delle armi, ore 21:00 su History

Puntata intitolata “Le armi a distanza”. Le armi a distanza garantiscono maggiore sopravvivenza ai soldati. Esperti di fama internazionale conducono importanti esperimenti per mostrare le caratteristiche di questi strumenti che hanno fatto e disfatto le guerre.

Serie TV in onda stasera

Babylon Berlin, ore 21:15 su Sky Atlantic

Undicesimo episodio della terza stagione di Babylon Berlin. Nuovi indizi infittiscono il mistero dell’omicidio di Benda. Charlotte e Rath, nel frattempo, rischiano la vita pur di arrivare ai responsabili. Intanto, tra Nyssen ed Helga sta nascendo qualcosa.

911, ore 21:10 su Fox

Quarto episodio della terza stagione di 911, intitolato “Inneschi”. I soccorritori sono impegnati in un palazzo durante un’esercitazione antincendio, mentre nel frattempo un’auto è coinvolta in un terribile incidente. Maddie, nel frattempo, deve far fronte a un importante caso di violenza domestica.

Chirurgia estrema, ore 21:00 su Fox Life

Terzo episodio della quinta stagione di “Chirurgia estrema”, intitolato “Più grande non è meglio”. I dottori si trovano alle prese con due “enormi” problemi di seno: quello troppo grande di una ex star dei reality, e quello strabico di una donna che non ha più il coraggio di presentarsi nuda.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 su Fox Crime

Diciannovesimo episodio della decima stagione di NCIS Los Angeles, intitolato “Legami difficili”. Sam assiste un agente del dipartimento di giustizia per un problema sul confine, mentre Kensi collabora col settore indagini criminali per recuperare informazioni sensibili.

Major Crimes, ore 21:14 su Premium Crime

Terzo episodio della quarta stagione di Major Crimes, intitolato “Linea aperta”. Una giovane modella viene brutalmente uccisa nel proprio appartamento, a calci e pugni. Il primo sospettato è naturalmente il suo ex, esperto di arti marziali.

A.p. bio, ore 21:13 su Premium Stories

Quinto episodio della prima stagione di A.p. bio, intitolato “Rimorchiare a Toledo”. Jack decide, dopo l’ennesimo appuntamento a New York andato male, di provare a rimorchiare ragazze a Toledo – con l’aiuto di Mary, Stef e Michelle.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Ready.Music.Play!, ore 21:05 su DeA Kids

Decimo episodio della prima stagione di Ready.Music.Play, intitolato “Fattoria”, ovvero il tema della sfida di lip-sync tra le influencer più amate dai giovanissimi.

Paw Patrol, ore 20:50 su Nick Jr

Quarto episodio della terza stagione di Paw Patrol, su Nick Jr. I cuccioli salvano la mini patrol di Alex composta da Cali, Hootie, Chickaletta, Turtle e Bunny.

I Thunderman, ore 21:05 su Nickelodeon

Ventiduesimo episodio della quarta stagione dei Thunderman, intitolata “Una giornata interminabile”. È il mattino in cui i gemelli Thunderman sapranno se sono stati ammessi alle Z-Force. I due si svegliano con evidente trepidazione!

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 21:05 su Cartoon Network

Trentaduesimo episodio della quarta stagione di “Lo straordinario mondo di Gumball”, intitolato “La notte”. La luna fa fare sogni bizzarri ai cittadini di Elmore.

Ben 10: Destroy all Aliens, ore 20:55 su Boomerang

Film del 2012 sul magico mondo di Ben 10: il ragazzo, nato in un remoto angolo della galassia, parteciperà al programma di “immersione totale nella forma aliena”.

