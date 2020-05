4 Ristoranti a Roma, Ban-Sue: il menu e 4 cose da sapere

In attesa di scoprire quali saranno i prossimi ristoranti in gara nella quarta puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), continua a leggere e scopri di più sull’home restaurant Ban-Sue.

Valentina lavora in un ristorante romano come organizzatrice di eventi e assieme alla madre Gabriella ormai vedova, ha deciso di mettersi in gioco e cimentarsi in questa esperienza di home restaurant. E’ lei a gestire l’accoglienza ed è convinta che la Thailandia porti la fantasia delle persone lontano dal caos romano.



La location si trova in zona San Pietro, è un appartamento grande con un ampio giardino. La casa è molto bella e accogliente, tanto che è stata utilizzata sia per pubblicità sia per il cinema. Vanta numerose vetrate che si affacciano sul giardino impreziosito da una pianta di banano. All’interno vi sono oggetti etnici.

LOCATION: elegante in stile thai

CONTO: 50/60€

SERVIZIO: semplice

MENU: thailandese

IL MENU E LA CUCINA

Ad occuparsi della cucina thailandese a casa di Valentina è sempre stata la sua tata autoctona, ma essendo in vacanza prenderà il suo posto un’amica di Gabriella e Valentina. Sia la mise en place, sia le portate sono thailandesi, quest’ultime vengono servite tutte insieme al centro del tavolo su di un ripiano girevole in vetro.