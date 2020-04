EPCC 2020, anticipazioni sulla terza puntata

A EPCC LIVE una superstar mondiale, Dua Lipa, l’artista femminile più ascoltata al mondo (la terza artista in assoluto) e, con 1 miliardo di streaming globali, il suo “Future Nostalgia” è l’album di una donna con i maggiori risultati nella settimana di debutto. Dua è stata tra l'altro l’artista femminile solista più giovane ad accumulare oltre 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube, sarà in collegamento per una insolita intervista.

Nello studio del Teatro di via Belli a Milano, a EPCC LIVE ci sarà l’attrice e conduttrice Geppi Cucciari, che racconterà come sta vivendo questo periodo (AGGIORNAMENTI- LO SPECIALE - LA MAPPA), in cui prosegue le sue dirette quotidiane in radio a “Un giorno da pecora”, e dei suoi divertenti live su Instagram, durante i quali chiama a caso alcuni followers rendendoli protagonisti di interviste esilaranti.

Ospite anche David Puente, noto come “cacciatore di bufale”, responsabile del progetto Fact-Checking di Open, la testata online di Enrico Mentana. Puente oggi è membro della “Task Force” di Palazzo Chigi e, con Open, membro del network internazionale CoronaVirusFacts Alliance nella lotta contro le “fake news” sul Covid-19. E ancora, una partecipazione speciale per Antonino Cannavacciuolo, Chef 4 Stelle Michelin e amatissimo giudice di MasterChef Italia.

La puntata di martedì 21, in diretta alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go su smartphone, tablet e PC e in streaming su NOW TV, si chiuderà con il gioco dei 7 + 2, al quale parteciperanno tra gli altri Martin Castrogiovanni, Jake La Furia, Giulia Valentina, Ivan Zaytsev. Per questo momento tornerà anche uno dei membri storici della famiglia di EPCC, lo “zio ubriaco” aka “l’amico argentino” Carlo Crocchiolo.

Elemento fondamentale nella diretta rimane anche questa settimana l’interazione con il pubblico da casa, chiamato a commentare live sui social e non solo, ma anche a twittare - con l’hashtag ufficiale #EPCC - le proprie personalissime “breaking news” che saranno poi lette in studio da Alessandro.

Lo show mantiene invariata la sua formula di successo, adattandola nel pieno rispetto di tutte le norme previste dalla situazione emergenziale che l’Italia sta vivendo. Tornano quindi i monologhi dissacranti e politicamente scorretti di Alessandro Cattelan, le gag imprevedibili, le originali interviste con gli ospiti, oltre ai fedelissimi e immancabili Street Clerks e Marco Villa.