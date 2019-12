Dolci natalizi, i programmi da vedere a Natale su Sky Uno

Non è natale senza dolci, infatti su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 sta arrivando Pasticceria Estrema , in onda dal 16 dicembre dal lunedì al venerdì alle 11.30. Inoltre, il 22 dicembre alle 20.20 andrà in onda una puntata speciale dedicata proprio al Natale. Continua a leggere per scoprire di più!

Il periodo natalizio è arrivato ed è senza dubbio il momento più dolce dell’anno. Pandori, panettoni, biscotti e fiumi di cioccolatini invadono le nostre case ed è davvero impossibile resistere dal non mangiarli tutti. Per soddisfare la voglia di dolce che ci prende durante le feste, il 16 dicembre arriva Pasticceria Estrema, in onda su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 dal lunedì al venerdì alle 11.30, un programma interamente dedicato ai dolci estremi, che soddisfano anche i palati più golosi e che sapranno soddisfare anche gli spettatori, che anche se non potranno assaggiarli potranno certamente gustarli con gli occhi.

I cake artist sono pronti a stupirci con le loro opere d'arte, in una sfida che ci regalerà creazioni davvero sorprendenti e ci farà venire voglia di mettere le mani in pasta, se non per preparare torte estreme, almeno per impastare dei biscotti di Natale. Per trovare l’ispirazione giusta per decorarli è imperdibile Pasticceria Estrema – Christmas Special, in onda il 22 dicembre alle 20.20 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, una puntata del programma interamente dedicata alle creazioni a tema natalizio. I cake artist, come sempre, sapranno stupirci con le loro opere d’arte, ma anche noi nel nostro piccolo possiamo stupire i nostri amici e parenti ispirandoci a loro.