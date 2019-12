Bruno Barbieri, che il Natale sia servito

La magia delle feste, l’atmosfera che scalda il cuore, fra affetti e amici ritrovati: il Natale è tutto questo e molto di più! Per sapori unici e perfetti per le cene e i pranzi del mese più dolce dell’anno, Chef Bruno Barbieri, testimonial esclusivo di COMPANION XL, il nuovo sistema multi-funzione di cottura targato Moulinex, presenta un menù natalizio di quattro portate, dall’antipasto al dolce.



Si parte con l’antipasto, crema di scarola e aglio con soffritto di cotechino e vapore di calamari cacciaroli, seguito dal primo piatto composto da zabaione di parmigiano con medaglie di faraona e prosciutto croccante. Come seconda portata, crema di zucca e yogurt con galletto in porchetta e infine zuppa di pere cotte alle spezie con cannoli di ricotta al profumo di arancia come dessert.



Grazie al connubio perfetto tra tradizione e innovazione, due ingredienti fondamentali per chi ama stupire i propri ospiti in cucina, Bruno Barbieri firma un menù d’eccezione da realizzare con il nuovo Moulinex COMPANION XL, dotato di 12 funzioni automatiche e una base extralarge. Che il Natale sia servito!