Programmi TV da non perdere stasera, sabato 7 dicembre

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, sabato 7 dicembre, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Artisti del panettone nord e sud, ore 19:00 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Due puntate dedicate alla storia del dolce simbolo del Natale italiano. Luigi Biasetto, vincitore di Artisti del Panettone 2018, accompagnerà gli spettatori alla scoperta dei segreti per riconoscere il vero panettone.

X Factor 2019 - Live, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo la puntata di X Factor 2019 dedicata alla semifinale, in diretta dalla Candy Arena di Monza diventata X Factor Dome. Stasera i 5 talenti rimasti in gara sono pronti per lo scontro decisivo, al termine del quale sapremo chi accede alla finale. I semifinalisti hanno l'onore di calcare il palco al fianco di Tiziano Ferro.

House rules, ore 21:00 Foxlife

Su Fox life va in onda la quinta edizione del gaming show australiano dove sei coppie mettono in gioco la propria casa: ogni coppia affida la ristrutturazione della propria casa agli altri concorrenti. Ai vincenti l'estinzione del mutuo.

Il crac Parmalat, ore 21:05 Crime investigation

Il racconto della più clamorosa bancarotta fraudolenta di una società privata in Europa e la storia della parabola industriale di Calisto Tanzi.

Nureyev - Danza per la libertà, ore 21:15 Sky Arte

Danza, spionaggio e passione: l'emozionante storia del ragazzo che si trasferì in Francia per sfuggire alle imposizioni del regime sovietico, per diventare il più grande ballerino di tutti i tempi.

Hot wheels: 100% mini fenomeni, ore 21:00 Blaze

Ripercorriamo la storia di uno dei giocattoli più famosi del mondo: Hot wheels, in occasione del suo 50° compleanno.

Enzo Paci: Come fai, fai bene, ore 20:30 Comedy Central

Tra consigli sbagliati e scelte avventate all'inseguimento di falsi miti e valori Enzo Paci racconta di come si è allontanato da se stesso perdendosi in un bicchiere di vodka lemon e il sorriso di una tardona.

Malattie imbarazzanti, ore 21:00 lei

Un’altra puntata della sesta stagione di “Malattie imbarazzanti”. Nella puntata di stasera, a Magaluf, nelle Baleari, i medici si lanciano in una campagna sui pericoli del sesso non protetto e illustrano i vari tipi di vomito provocati dal consumo eccessivo di alcolici.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che ci regala un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di comunissimi oggetti, dando per scontato tutto il lavoro che sta dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Maya: mondo perduto, ore 20:55 National Geographic

Nel nord del Guatemala, gli archeologi hanno scoperto una città nascosta. Secondo alcuni studi, era un centro religioso e culturale della civiltà Maya.

L’uomo sulla Luna: vero o falso, ore 21:05 Discovery science

Gli scienziati indagano sull'assenza dei nastri relativi alla missione dell'Apollo 11. La loro scomparsa fa parte di un piano ben preciso per insabbiare la verità?

Breve storia del fascismo, ore 21:00 History

Il Fascismo narrato attraverso filmati e documenti d'epoca da Renzo De Felice con stile rigoroso e al tempo stesso cordiale e magistralmente diretta da Folco Quilici.

Wild Hawaii, ore 21:10 Nat Geo Wild

Partiamo per uno straordinario viaggio alla scoperta delle Hawaii, luogo meraviglioso in cui l'alchimia tra fuoco, ghiaccio e acqua ha trasformato questo territorio in un vero paradiso.

Serie TV in onda stasera

Watchmen (versione originale sottotitolata), ore 21:15 Sky Atlantic (REPLICA)

Su Sky Atlantic rivediamo, in versione originale sottotitolata, “Watchmen”, la serie targata HBO basata sull'omonimo fumetto della DC Comics. Con Regina King, Don Johnson e Jeremy Irons.

The Big Bang Theory, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo invece gli episodi della nona stagione di “Big Bang Theory”, la serie che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

Blue Bloods, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime rivediamo la quinta stagione di “Blue Bloods”, la serie che segue le vicende della famiglia Reagan, da generazioni legata al New York City Police Department.

Chicago P.D., ore 21.15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo gli episodi della sesta stagione di “Chicago P.D”, spin-off di “Chicago Fire”. La serie segue le vicende della polizia di Chicago, impegnata quotidianamente nella lotta contro il crimine.

Splitting up together, ore 21:14 Premium Stories

Su Premium Stories rivediamo la prima stagione di “Splitting up together”, la serie tv che segue le vicende di una coppia che, dopo il divorzio, improvvisamente si riappacifica. La coppia ha tre figli che vivono in casa con un genitore a settimane alterne, mentre l'altro vive nell'appartamento del garage sul retro della casa.

The last ship, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action vediamo invece “The last ship”, la serie tv basata sull'omonimo romanzo di William Brinkley. Dopo che una pandemia globale ha ucciso quasi tutta la popolazione mondiale, l’equipaggio del USS Nathan James, un cacciatorpediniere lanciamissili della Marina degli Stati Uniti, cerca di evitare l’estinzione dell'umanità, cercando le cause del virus.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

A tutto reality: azione!, ore 20:50 DeA kids

13 concorrenti si sfidano dove tutto ebbe inizio, l'isola Wawanakwa, che è ora una discarica di rifiuti tossici.

44 gatti, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr vediamo “44 gatti”, la serie animata italiana ideata da Iginio Straffi e tratta dall'omonima canzone del 1968 che ne fa da sigla. La serie racconta le avventure di quattro gattini musicisti che suonano in una band musicale, i Buffycats.

I Thunderman, ore 21:05 Nickelodeon

Alle 21:05 su Nickeolodeon, torna “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo e i pirati dei Caraibi, ore 21:25 Boomerang

Scooby-Doo e la sua gang finiscono in un mare di guai quando decidono di fare una pericolosa crociera in uno dei luoghi più misteriosi del Pianeta!

PJ Masks - Super Pigiamini, ore 21:00 Disney Junior

La serie anglo-francese narra le avventure di tre bambini di 7 anni: Connor, Amaya e Greg, che di giorno vivono vite normali e di notte si trasformano in Gattoboy, Gufetta e Geco e affrontano vari supercriminali.

