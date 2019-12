Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 7 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 7 dicembre, in TV su Sky. Commedie, azione e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Knockout - Resa dei conti, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film thriller del 2011 diretto da Steven Soderbergh, con Gina Carano, Ewan McGregor, Michael Fassbender, Michael Douglas e Channing Tatum. Mallory Kane, soldatessa dei black ops, scopre che qualcuno vuole incastrarla. Per scoprire chi sia, è pronta a vender cara la pelle.

Child 44 - Il bambino n. 44, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film diretto Daniel Espinosa, con Tom Hardy, Noomi Rapace, Gary Oldman, Joel Kinnaman, Paddy Considine e Jason Clarke. Primo episodio della trilogia ispirata ai delitti commessi da Andrej Romanovic Cikatilo, conosciuto come il Mostro di Rostov, serial killer russo che ha ucciso 53 donne e bambini tra il 1978 e il 1990. Un thriller ispirato alle tragiche vicende realmente accadute.

City of lies - l'ora della verità, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Thriller diretto da Brad Furman, con Johnny Depp, Forest Whitaker, Toby Huss, Dayton Callie, Neil Brown Jr. e Louis Herthum. Il film racconta la storia vera di Russell Poole, il detective che ha seguito le indagini degli omicidi dei rapper Tupac Shakur e Notorious B.I.G.. Anni dopo viene contattato dal reporter Jack Jackson. I due, per quanto molto diversi fra loro, sono ugualmente intenzionati a far venire a galla la verità. E fanno squadra per far emergere il ruolo della polizia corrotta di Los Angeles nel depistaggio delle indagini.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il maestro di violino, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico del 2015 diretto da Sérgio Machado, con Lázaro Ramos, Kaique de Jesus, Elzio Vieira, Sandra Corveloni e Fernanda de Freitas. Laerte è un musicista di San Paolo del Brasile. Dopo aver fallito un’audizione, si ritrova a fare l’insegnante di musica in una favela. Una storia di amicizia, musica e voglia di riscatto.

Alpha Dog, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film drammatico del 2017 diretto da Colin McIvor, con Penelope Wilton, Toby Jones e Ian McElhinney. Nell’Irlanda degli anni quaranta, mentre il Belfast Blitz devasta la città, un’adolescente goffa e una vedova solitaria prendono dallo zoo di Belfast un cucciolo di elefante per salvarlo. Lo nascondono dietro la loro casa a schiera, rischiando la propria vita. Il film è basato su una storia vera.

Film commedia da vedere stasera in TV

A Christmas Kiss - Un Natale al bacio, ore 21:15 Sky Cinema Christmas

Film commedia del 2011 diretto da John Stimpson, con Elisabeth Rohm, Laura Breckenridge, Brendan Fehr e Jerrika Hinton. Wendy è un’aspirante designer che lavora alle dipendenze di Priscilla. In una notte un po’ pazza, Wendy bacia un ragazzo misterioso che si rivelerà essere il fidanzato del suo capo.

Puoi baciare lo sposo, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

“Puoi baciare lo sposo” è una commedia sentimentale diretta da Alessandro Genovesi, con Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Salvatore Esposito, Cristiano Caccamo e Dino Abbrescia. Antonio si è innamorato del suo coinquilino Paolo, i due vivono insieme a Berlino e stanno per sposarsi. Al momento della proposta di matrimonio Paolo pone una condizione: essere presentato ai suoceri italiani. Antonio non ha mai rivelato la sua omosessualità alla propria famiglia, ma dopo qualche esitazione decide di affrontare la questione.

Il treno per il Darjeeling, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Commedia americana del 2007 diretta da Wes Anderson, con Owen Wilson, Adrien Brody, Jason Swartzman e Anjelica Huston. Francis, Peter e Jack Whitman sono tre fratelli che si sono dati appuntamento su un treno in India, per intraprendere un bizzarro viaggio spirituale organizzato dal fratello maggiore, il quale dovrebbe riunirli dopo la litigata che li ha separati. Questo tentativo di unione fatica a prendere piede, soprattutto perché ognuno di loro ha qualcosa da nascondere. E quando vengono buttati giù dal treno che avevano preso, riveleranno una parte di loro con cui mai prima avevano fatto i conti.

Questione di tempo, ore 21:15 Premium Cinema

Commedia romantica diretta da Richard Curtis, con Lisa Eichhorn, Bill Nighy, Lindsay Duncan, Tom Hollander e Paul Blackwell. Tim ha 21 anni e un giorno apprende da suo padre che tutti gli uomini della sua famiglia sono in grado di viaggiare nel tempo: chiudendosi in un luogo in cui nessuno può vederli e stringendo i pugni, riescono a ritrovarsi nel passato e, in questo modo, a modificare il presente. Tim decide di utilizzare subito questo potere per cercare una ragazza e l’obiettivo dei suoi sforzi diventa Mary, conosciuta in un ristorante al buio. Tuttavia, quando i giochi sembrano fatti, un errore nel passaggio temporale sembra rimettere tutto in discussione.

Certamente, forse, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film commedia del 2008, diretto da Adam Brooks, con Ryan Reynolds, Isla Fisher, Derek Luke, Abigail Breslin, Elizabeth Banks e Rachel Weisz. Un giovane consulente politico sta per divorziare da sua moglie, ma deve spiegare alla figlia di undici anni le ragioni e i motivi che lo stano spingendo a separarsi. Una pellicola divertente, con tanti spunti di riflessione.

Tutto molto bello, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 2014 diretta e interpretata da Paolo Ruffini, con Paolo Ruffini, Frank Matano, Nina Senicar, Gianluca Fubelli e Ahmed Hafiene. Giuseppe e Antonio sono due padri in attesa della nascita dei rispettivi figli. Dopo essersi incontrati nel reparto di maternità dell’ospedale, saranno trascinati in una serie di comiche e esilaranti disavventure.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Dragon Trainer, ore 21:00 Sky Cinema Family

Imperdibile film d’animazione di Dean DeBlois e Chris Sanders. In un villaggio di grandi e forzuti vichinghi, Hiccup è secco e inadatto al combattimento, con una spiccata passione per la costruzione di macchinari. Si ritroverà ben presto a scoprire che i draghi non sono terribili nemici da combattere e accenderà la miccia del possibile cambiamento.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Skyline, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film di fantascienza del 2010 diretto da Colin Strause, Greg Strause, con Eric Balfour, Scottie Thompson, Brittany Daniel, David Zayas e Donald Faison. Un gruppo di amici cerca di sopravvivere a misteriosi raggi di luce che risucchiano gli esseri umani dentro delle astronavi. Sono gli extraterrestri che vogliono conquistare la terra.

L'uomo bicentenario, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film di fantascienza diretto da Chris Columbus, con Sam Neill, Robin Williams, Embeth Davidtz, Oliver Platt, Wendy Crewson. Andrew è un robot modello NDR 114 che manifesta inaspettate doti di creatività, curiosità e amicizia tali da sorprendere la famiglia di Richard Martin che lo ha acquistato. I progettisti della "Robotrix", sospettano invece un difetto di fabbricazione. Educato da Richard, Andrew impara a conoscere l’uomo; ne apprende le debolezze, i bisogni e gli ideali e sviluppa l'esigenza di appartenere alla specie che lo ha adottato.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Shark - Il primo squalo, ore 21:14 Premium Cinema +24 HD

Film d’azione del 2018 diretto da Jon Turteltaub, con Jason Statham, Bingbing Li, Winston Chao, Sophia Cai e Rainn Wilson. Cinque anni prima, l'esperto subacqueo e capitano della Marina Jonas Taylor ha incontrato un pericolo sconosciuto negli anfratti inesplorati della fossa delle Marianne ed è stato costretto ad abbandonare la sua missione e metà del suo equipaggio. Il tragico incidente gli è valso un congedo con disonore, la carriera e persino il suo matrimonio, e a nulla è servita la sua testimonianza, secondo cui era rimasto vittima di una creatura preistorica alta 70 piedi e creduta estinta da oltre un milione di anni. Qualche anno dopo un sottomarino si inabissa nello stesso punto, e l’incubo si riaccende

Film d’avventura da vedere staseta in TV

Beowolf & Grendel, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film d’avventura diretto da Sturla Gunnarsson, con Ingvar Eggert Sigurðsson, Sarah Polley, Tony Curran, Eddie Marsan e Stellan Skarsgård. Trasposizione cinematografica del poema epico della mitologia nordica "la leggenda di Beowulf". Grendel è il figlio dell’orco ucciso da re Hrothgar davanti ai suoi occhi, per questo cerca vendetta. Il re chiede quindi aiuto al guerriero Beowulf per proteggere il suo regno.

