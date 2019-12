Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 5 dicembre

Programmi TV in onda stasera

Le Kardashian, ore 18:45 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua su Sky Uno “Le Kardashian”, il reality che segue la vita di una delle famiglie più high-profile di Hollywood. Protagoniste sono le sorelle Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West e Khloé Kardashian, insieme alle sorellastre Kendall e Kylie Jenner e alla loro “Momager” Kris Jenner. Kris, Kim, Kourtney e Khloé sono anche produttrici esecutive della serie.

X Factor Daily, ore 19:35 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua anche la striscia giornaliera dedicata ai concorrenti di X Factor. A condurre il Daily quest’anno Luna Melis, concorrente e finalista della scorsa edizione del talent. La rapper sarda si è classificata terza e ha conquistato il disco d’oro con il suo inedito “Los Angeles”. Luna ci accompagnerà dietro le quinte di X Factor fino alla fine del programma.

X Factor 2019 - Live, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

A X Factor 2019 continuano i Live, in diretta dalla Candy Arena di Monza diventata X Factor Dome. Stasera i 5 talenti rimasti in gara sono pronti per lo scontro decisivo, al termine del quale sapremo chi accede alla finale. I semifinalisti hanno l'onore di calcare il palco al fianco di Tiziano Ferro.

Delitti a circuito chiuso, ore 21:05 Crime investigation

Sempre più spesso è grazie alle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso che i colpevoli più insospettabili vengono incastrati e i casi apparentemente irrisolvibili vengono ricostruiti. Grazie ai filmati originali, alle ricostruzioni e alle testimonianze di investigatori e familiari delle vittime, il programma risolve alcuni casi di omicidio che sembravano destinati a restare irrisolti.

I pilastri dell’arte, ore 21:15 Sky Arte HD

Alla scoperta dei tesori del patrimonio europeo. Oggi visitiamo gli splendidi giardini di Fontainebleau e del palazzo dell'Alhambra.

Wild taxi - trasporti bestiali, ore 21:00 Blaze

Una squadra di esperti della natura è pronta ad attraversare l'America con specie molto particolari. Andrew è alle prese con 2 tigri bengalesi e Rick con un carico extra.

Grassi contro magri, ore 21.00 lei

Reality show televisivo di produzione britannica che mette a confronto i regimi alimentari di due persone, una in sovrappeso e una sottopeso. Nella clinica del dr. Christian grassi e magri si scambiano le diete.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che ci regala un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di comunissimi oggetti, dando per scontato tutto il lavoro che sta dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Le megastrutture di Hitler, ore 21:00 National Geographic

Gli Alleati riescono a sbarcare in Sicilia, cogliendo completamente di sorpresa i nazisti. I tedeschi devono usare tutte le loro tattiche.

Supercar: auto da sogno, ore 21:05 Discovery Science

Vediamo da vicino le fabbriche che danno vita alle auto dei sogni. Seguiamo, passo per passo, la costruzione di alcune delle auto più famose del mondo, veri e propri gioielli a quattro ruote. Dalla Pagani Huayra all’Alfa Romeo 4C, passando per la Bugatti Veyron: gioielli a quattro ruote per pochi eletti!

Cospirazioni e complotti, ore 21:10 History

Ogni leggenda ha un fondo di verità. Analizziamo miti e leggende legate all'assassinio di Kennedy e ai presunti avvistamenti del Bigfoot raccontati dagli abitanti del New England.

Wild: dall’alba al tramonto, ore 21:10 Nat Geo Wild

Un viaggio lungo un giorno, tra luci e ombre, per osservare animali unici e straordinari. Leopardi, giaguari, leoni non si fermano davanti a nulla pur di catturare la preda.

Serie TV in onda stasera

Gomorra - La serie, ore 21:15 Sky Atlantic

Sky Atlantic ripropone la prima stagione di “Gomorra - La serie”. Prodotta da Sky, da un’idea di Roberto Saviano e la regia di Stefano Sollima. L'impero di Pietro Savastano, potente boss del napoletano, è minacciato dal clan rivale di Salvatore Conte.

What we do in the shadows - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox va in onda in prima visione tv “What we do in the shadows”, la serie americana con protagonisti quattro vampiri, Nandor, Laszlo, Nadja e Colin. I vampiri vivono insieme al famiglio Guillermo, che vuole diventare anch’egli una creatura delle tenebre. La serie è strutturata con la forma del falso documentario.

American Horror Story - 1984 - 1^ TV, ore 21:25 Fox

Torna la serie antologica vincitrice di 2 Golden Globes e 16 Emmy Awards, questa volta con un incubo ambientato durante il campeggio di cinque ragazzi nell'estate del 1984.

911, ore 21:00 Fox life

Su Fox life rivediamo la terza stagione di “911”, la serie incentrata sulle vicende estreme di un gruppo di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco, sempre in prima linea per salvare vite nelle condizioni più difficili. Negli Stati Uniti, infatti, 911 è il numero per le emergenze.

Beck is back!, ore 21.05 Fox crime

Su Fox crime rivediamo invece “Beck is back!”, la divertente serie tv tedesca sulle vicende di un padre di quattro figli che, in seguito a una grande delusione, decide di cambiare vita e tornare a fare l’avvocato dopo numerosi anni di assenza.

Forever, ore 21:14 Premium crime

Su Premium Crime rivediamo “Forever”, la serie fantasy-poliziesca con protagonista il dottor Henry Morgan, medico legale di New York che ha oltre 200 anni ed è immortale. Ogni volta che muore, il suo corpo scompare e l'uomo "rinasce", nudo, nelle acque dell'East River.

Manifest, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories, tornano gli episodi della prima stagione di “Manifest”, la serie tv realizzata dal premio Oscar Robert Zemeckis. Tutto parte da quando il volo 828 diretto al JKF di New York scompare dai radar dopo una violenta turbolenza. L’aereo e i 191 passeggeri a bordo non vengono mai più ritrovati.

The 100 - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action vediamo la sesta stagione di “The 100”, la serie americana “post apocalittica” creata da Jason Rothenberg e basata sull'omonimo romanzo scritto da Kass Morgan.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Missione cuccioli, ore 21:10 DeA kids

Un’altra puntata della trasmissione che vede Simone Dalla Valle dispensare vari consigli sulla cura dei cani. Le telecamere seguono Simone mentre accompagna i ragazzi e le famiglie alla scelta del cucciolo, con tanti suggerimenti su come accudirlo.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr. va in onda “Blaze e le mega macchine”, la serie animata educativa che racconta le avventure di Blaze, un monster truck rosso, e del suo pilota AJ, un bambino molto intelligente. Accanto a loro, Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg.

Kids’ Choice Award ore 21:05 Nickelodeon

Jason Derulo presenta i Kids' Choice Awards. Il più importante show di Nickelodeon fa il suo debutto in Medio Oriente, ad Abu Dhabi.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Ben 10: Destroy all Aliens, ore 21:25 Boomerang

Una nuova avventura per Ben Tennyson, il ragazzino dotato del potere di trasformarsi in dieci differenti alieni.

Topolino e gli amici del rally, ore 21:00 Disney Junior

La serie conduce Topolino e la sua banda, insieme ai loro fantastici veicoli trasformabili, in tante allegre corse attorno al globo e in svariate avventure nella loro città, Hot Dog Hills.

Guarda anche i film in onda stasera in TV