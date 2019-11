Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 29 novembre

Programmi TV in onda stasera

Le Kardashian, ore 18:45 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua su Sky Uno “Le Kardashian”, il reality che segue la vita di una delle famiglie più high-profile di Hollywood. Protagoniste sono le sorelle Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West e Khloé Kardashian, insieme alle sorellastre Kendall e Kylie Jenner e alla loro “Momager” Kris Jenner. Kris, Kim, Kourtney e Khloé sono anche produttrici esecutive della serie.

X Factor Daily, ore 19:35 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua anche la striscia giornaliera dedicata ai concorrenti di X Factor. A condurre il Daily quest’anno Luna Melis, concorrente e finalista della scorsa edizione del talent. La rapper sarda si è classificata terza e ha conquistato il disco d’oro con il suo inedito “Los Angeles”. Luna ci accompagnerà dietro le quinte del programma fino alla fine.

Antonino Chef Academy, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

ALle 21:15 vediamo la replica della terza puntata del nuovo programma di Sky Uno “Antonino Chef Academy”. Dieci giovani cuochi si sfidano per guadagnarsi un posto nella brigata di Villa Crespi, celebre ristorante stellato dello chef Antonino Cannavacciuolo. L’ospite della puntata è lo chef Paolo Griffa.

Il piccolo Lorys, ore 21:05 Crime investigation

Nell'anniversario della morte del piccolo Lorys, ripercorriamo una storia di dolore familiare che ha sconvolto l'Italia e che resta ancora un caso controverso.

Io e lei: Alda Merini, ore 21:15 Sky Arte

In un mix di fiction e documentario, tra camerino e palco, appunti e libri, un'attrice scoprirà una donna straordinaria. Nell'episodio: Lorenza Indovina è la poetessa Alda Merini.

Battlebots: Botte da Robot, ore 20:30 Blaze

Torna con una nuova stagione Battlebots, il torneo che prende spunto dall'omonima serie dei primi anni 2000 sull’arte della lotta tra robot. 24 squadre di appassionati di ingegneria robotica sono pronti a sfidarsi per ottenere la vittoria con i loro gladiatori fatti di microchip.

Palco, doppio palco, ore 21:00 Comedy Central

Per “Palco, doppio palco” su Comedy Central, cinque spettacoli monografici da non perdere registrati al teatro Novelli di Rimini. Nella puntata di oggi, Barbara Foria.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21.00 lei

Un’altra puntata della seconda stagione di “Malattie imbarazzanti XXL”. In questo episodio, i dottori cercano di capire come l'obesità influenzi la vita sessuale delle persone e contribuisca a uccidere la passione.

Contact, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel continuano gli episodi di “Contact”. Alcune indagini mostrano un legame tra gli avvistamenti UFO e i siti governativi segreti. Paul e Kawa si occupano di alcuni racconti e un ex testimone della CIA rompe il silenzio.

Notre-Dame, nel cuore dell’inferno, ore 20:55 National Geographic

Il 15 aprile 2019 Notre-Dame, simbolo di Parigi, è in fiamme. Con video, interviste e immagini, ricostruiamo ogni minuto della tragedia che ha colpito la Francia.

Ghost lab, ore 21:05 Discovery Science

I fratelli indagano su alcune attività paranormali registrate in un casale dell'Iowa dove un assassino, armato con un'ascia, ha ucciso otto persone. Infine, scopriamo se il Million Dollar bowling è infestato dai fantasmi.

La guerra degli italiani, ore 21:10 History

La Seconda Guerra Mondiale narrata attraverso i cinegiornali Luce. Il ritratto di un paese sfigurato dalle macerie e ferito nell'anima.

Animal Top Secrets, ore 21:10 National Geographic Wild

Il programma indaga su diverse curiosità, meraviglie e stranezze della natura e del mondo naturale. Sapevate che un maiale può stridere quanto il motore di un jet? Inoltre, scopriamo un branco di dieci lupi in grado di dominare un territorio grande quanto il Delaware.

Serie TV in onda stasera

Britannia - 1ì TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Alle 21:15 su Sky Atlantic continua la seconda stagione di “Britannia”. La produzione originale Sky è ambientata nel 43 d.C. quando l'esercito romano, determinato e allo stesso tempo intimorito, ritorna a conquistare il cuore celtico della Britannia.

Mac Gyver, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox, un episodio della terza stagione di “Mac Gyver”, il reboot della celebre serie televisiva andata in onda negli anni dal 1985 al 1992. Ideata da Peter M. Lenkov e interpretata da Lucas Till, la serie ha come protagonista sempre Angus MacGyver, che lavora in un'organizzazione governativa statunitense segreta, dove usa il suo talento per risolvere i problemi e salvare vite umane.

Grey’s anatomy, ore 21:05 Fox life

Su Fox life alle 21:05 rivediamo gli episodi della sedicesima stagione di “Grey’s anatomy”, la serie incentrata sulla vita della dottoressa Meredith Grey, tirocinante di chirurgia nell'immaginario “Seattle Grace Hospital” di Seattle. Il medical drama ha vinto 2 Golden Globe e 4 Emmy.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

In prima visione Fox Crime vediamo gli episodi della terza stagione di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

The Following, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo la seconda stagione di “The Following”, con Kevin Bacon nei panni di Ryan Hardy, ex-agente dell'FBI specializzato nell'elaborazione di profili psicologici. Quando il diabolico assassino seriale che aveva arrestato nove anni prima, Joe Carroll, evade dalla prigione nella quale era rinchiuso, è costretto a tornare in attività.

Roswell, New Mexico - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories continua la nuova serie ideata da Carina Adly Mackenzie ispirata alla serie di romanzi per ragazzi “Roswell High” di Melinda Metz. Dopo essere tornata nella sua città natale di Roswell (Nuovo Messico), la figlia di due persone immigrate e senza documenti scopre che la sua cotta adolescenziale è un alieno che ha sempre tenuto nascoste le sue capacità soprannaturali.

Arrow, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action rivediamo la settima stagione di “Arrow”, la prima serie dell'Arrowverse, che ha avuto due spin-off: The Flash e Legends of Tomorrow. La serie è incentrata su Oliver Queen che, dopo aver passato cinque anni su un'isola deserta, fa ritorno a Starling City nei panni del giustiziere mascherato Green Arrow.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Missione cuccioli, ore 21:15 DeA kids

Un’altra puntata della trasmissione che vede Simone Dalla Valle dispensare vari consigli sulla cura dei cani. Le telecamere seguono Simone mentre accompagna i ragazzi e le famiglie alla scelta del cucciolo, con tanti suggerimenti su come accudirlo.

44 gatti, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr vediamo “44 gatti”, la serie animata italiana ideata da Iginio Straffi e tratta dall'omonima canzone del 1968 che ne fa da sigla. La serie racconta le avventure di quattro gattini musicisti che suonano in una band musicale, i Buffycats.

I Thunderman, ore 21:05 Nickelodeon

Alle 21:05 su Nickeolodeon, torna “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Teen Titans Go!, ore 20:55 Cartoon Network

La serie animata statunitense tratta dall'omonimo fumetto, è uno spin-off che riprende in chiave parodistica i personaggi di “Teen Titans”, senza avere continuità con la serie. Protagonisti sono Robin, Stella Rubia, Beast Boy, Corvina e Cyborg.

Tom e Jerry: Operazione Spionaggio, ore 21:25 Boomerang

Tom e Jerry si imbattono nelle piccole spie Jonny Quest e Hadji e nel loro cane Bandit. I tre sono alle prese con il dottor Zin, che ha mandato in missione il suo malefico esercito di gatti.

Topolino e gli amici del rally, ore 21:00 Disney Junior

La serie conduce Topolino e la sua banda, insieme ai loro fantastici veicoli trasformabili, in tante allegre corse attorno al globo e in svariate avventure nella loro città, Hot Dog Hills.

Guarda anche i film in onda stasera in TV