Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 26 settembre

Programmi TV in onda stasera

Kitchen Duel, ore 19:40 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Su Sky Uno continua il nuovo programma “Alessandro Borghese Kitchen Duel”, il nuovo cooking show di Sky che vedrà, in ogni puntata, una coppia di rivali in cucina sfidarsi ai fornelli, per decretare chi è il migliore. Alessandro Borghese Kitchen Duel è in onda dal lunedì al giovedì alle 19.40 su Sky Uno.

X Factor 2019: Le audizioni, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua la nuova edizione di X Factor 2019 con le Audizioni. I ragazzi si esibiscono davanti ai giudici Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta. Oltre a conoscere gli ultimi concorrenti, i quattro giudici ricevono la visita inaspettata di un ospite e scoprono quale categoria è stata assegnata a ciascuno di loro.

Il crac Parmalat, ore 20:10 Crime investigation

l racconto della più clamorosa bancarotta fraudolenta di una società privata in Europa e la storia della parabola industriale di Calisto Tanzi.

Michelangelo - Infinito, ore 21:15 Sky Arte HD

Un docu-film ambientato nelle suggestive cave di Marmo di Carrara, dove Michelangelo rievoca gli snodi principali della sua vita. A raccontare la dimensione storica e artistica è Giorgio Vasari. Una produzione Sky Cinema. Regia di Emanuele Imbucci con Enrico Lo Verso e Ivano Marescotti.

Affari di famiglia, ore 21:00 Blaze

A partire dalle 21:00, su Blaze “Affari di famiglia”, il programma ambientato in un negozio dei pegni di Las Vegas. In ogni puntata, seguiamo le imprevedibili vicende della famiglia Harrison, proprietaria di un grande banco dei pegni.

Grassi contro magri, ore 21.00 lei

Reality show televisivo di produzione britannica che mette a confronto i regimi alimentari di due persone, una in sovrappeso e una sottopeso. Nella clinica del dr. Christian grassi e magri si scambiano le diete.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che offre un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di oggetti comuni, dando per scontato il lavoro dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Seconda Guerra: nuove rivelazioni, ore 20:55 National Geographic

Gli Alleati avanzano verso Roma, ma la conquista dei territori più interni è difficile. Pete e Marty indagano sulle sanguinose battaglie avvenute in Italia.

Come funziona l’Universo, ore 21:05 Discovery Science

Alcune delle menti più brillanti del pianeta esplorano i limiti della conoscenza umana, tentando di spiegare quale scienza si celi dietro le leggi dell'Universo.

Enigmi alieni - Buchi neri sulla terra?, ore 21:00 History

Gli extraterrestri stanno alterando il DNA umano con l'obiettivo di ripopolare la Terra e introdurre esseri ibridi? Analizziamo le scoperte fatte in merito.

Wild Gran Bretagna, ore 21:10 Nat Geo Wild

Alcune creature, tra cui volpi e aquile, si avventurano sia tra paesaggi naturali sia tra paesaggi più urbani. Alla ricerca di cibo o di un riparo, la vita tra città e natura diventa un'abitudine.

Serie TV in onda stasera

Romanzo criminale, ore 21:15 Sky Atlantic

Sky Atlantic ripropone la prima stagione di “Romanzo criminale”, la serie tv prodotta da Sky Cinema e diretta da Stefano Sollima. Due piccoli criminali, il Libano e il Freddo, si alleano per rapire un ricco barone. Con i soldi del riscatto i capi delle due gang progettano il sodalizio che conquisterà Roma: nasce la Banda.

Snowfall, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo la terza stagione di “Snowfall”, la serie che segue le vicende di alcuni personaggi che si incrociano nell’estate del 1983 a Los Angeles, quando ci fu un’epidemia di crack che soppiantò il consumo di cannabis e cocaina.

Pitch, ore 21:55 Fox

Sempre su Fox, alle 21:55, rivediamo “Pitch”, la serie che racconta la vita di Ginny Baker, giovane giocatrice di baseball con un grande talento di lanciatrice, che viene ingaggiata in una squadra della Major League.

Rizzoli & Isles, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life, altri due episodi di “Rizzoli & Isles”, la serie con protagoniste Jane Rizzoli, detective della polizia di Boston e Maura Isles, brillante medico legale del Commonwealth del Massachusetts.

Candice Renoir, ore 21:05 Fox crime

Su Fox crime, a partire dalle ore 21:05, rivediamo gli episodi della settima stagione di “Candice Renoir”. La serie con protagonista una madre di quattro figli che si trova a riprendere il lavoro di poliziotta dopo un’interruzione di dieci anni.

Animal kingdom, ore 21:14 Premium crime

Alle 21:14 su Premium crime vediamo la quarta stagione di “Animal kingdom”, la serie che segue la vita di un ragazzo diciassettenne, che, dopo dopo la morte di sua madre, si trasferisce dai Cody, una famiglia criminale sotto il controllo della matriarca Smurf.

American woman, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories rivediamo “American woman”, la serie tv ambientata negli anni ‘70 e ispirata all'infanzia dell'attrice Kyle Richard, star dei reality. Nel cast, Alicia Silverstone e Mena Suvari.

Mr. robot, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action rivediamo la serie di genere drammatico-thriller con protagonista Elliot Alderson, un giovane ingegnere informatico di New York sociofobico e schizofrenico.

LA to Vegas, ore 20:55 Fox Comedy

Alle 20:55 rivediamo anche la serie tv che segue le vite dell'equipaggio e dei passeggeri di una compagnia aerea low cost denominata “Jackpot Airlines”, che effettua voli regolari da venerdì a domenica da Los Angeles a Las Vegas dove accadono episodi alquanto esclusivi.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quarta stagione della comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:50 Fox Animation

Alle ore 20:50 su Fox Animation altri episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Zig & Sharko, ore 20:55 DeA kids

I divertenti episodi della seconda stagione di “Zig & Sharko”, la serie che narra le avventure della buffa iena Zig, aiutata dal paguro Bernie, che tenta di mangiare la sirena Marina, protetta dallo squalo Sharko.

44 gatti, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr vediamo “44 gatti”, la serie animata italiana ideata da Iginio Straffi e tratta dall'omonima canzone del 1968 che ne fa da sigla. La serie racconta le avventure di quattro gattini musicisti che suonano in una band musicale, i Buffycats.

Alvinn!!! and the Chipmunks, ore 21:05 Nickelodeon

Alle 21:05 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby Doo - L’isola degli Zombie, ore 21:00 Boomerang

Dopo la chiusura della Mystery inc e la vendita della Mystery Machine, a Fred, Velma e Daphne mancano nuovi misteri da risolvere.

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Polli spaziali nello spazio, ore 20:50 Disney XD

Alle 20:50 su Disney XD “Polli spaziali nello spazio” la serie animata con protagonisti tre polli, Chuck, Starley e Finley, che sono stati prelevati da casa e, per errore, sono stati iscritti a un'ex-accademia militare intergalattica d'élite.

Guarda anche i film in onda stasera in TV