Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 26 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 26 settembre, in TV su Sky. Thriller, biografici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

November criminals, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di Sacha Gervasi. Un film con Ansel Elgort, Chloë Grace Moretz, Catherine Keener, David Strathairn, Cory Hardrict. Una storia ambientata a Washington D.C.: un teenager vuole esplorare il lato nascosto della caotica e pericolosa società di Washington per svelare il mistero sulla morte di un altro studente. Chloe Grace Moretz e Ansel Elgort nel thriller tratto dal romanzo di Sam Munson.

Film biografici da vedere stasera in TV

Mary Shelley - Un amore immortale, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film diretto da Haifaa Al-Mansour, con Elle Fanning, Douglas Booth, Tom Sturridge, Bel Powley, Ben Hardy, Maisie Williams. La pellicola porta sullo schermo la relazione sentimentale nata tra il poeta Shelley e la scrittrice diciassettenne Mary Wollstonecraft. L’uomo è già sposato, ma la sognatrice Mary decide di abbandonarsi all’amore e di scappare con lui, portandosi dietro anche la sorella minore. La coppia vivrà momenti di alti e bassi, tra ricchezza e povertà, durante i quali la giovane donna scriverà il romanzo “Frankestein”, opera che l’ha resa consacrata ai posteri. La biografia della celebre scrittrice; storia di una donna ribelle e della sua storia d’amore.

Steve Jobs, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film diretto da Danny Boyle, con Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen, Jeff Daniels. Partendo dal lancio degli iconici prodotti e terminando nel 1998 con l’avvento del Mac, il film parla di Steve Jobs, prodigio di Cupertino e fondatore dell’Apple, padre della rivoluzione digitale venuto a mancare nel 2011. Un film ben orchestrato e una biografia scandita da eventi e attori di qualità.

Film commedia da vedere stasera in TV

Due notti con Cleopatra, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Regia di Mario Mattoli. Un film con Ettore Manni, Alberto Sordi, Sophia Loren, Nando Bruno, Giacomo Furia, Emilio Petacci. Su Sky Cinema Collection continuano gli omaggi a Sophia Loren: “Due notti con Cleopatra” vede la regina egiziana assassinare tutti i militari che, a turno, passano la notte con lei. Nessuno vuole essere il prescelto tranne un giovane sprovveduto, appena arrivato all'accampamento e ignaro della macabra consuetudine. Una commedia ambientata nell’antico Egitto.

Mystic Pizza, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film diretto da Donald Petrie, con Julia Roberts, Annabeth Gish, Lily Taylor, Adam Storke. Tre simpatiche ragazze portoghesi vivono in USA e danno una mano nella pizzeria di Leona, che le considera come figlie. In questo contesto si articolano storie d’amore, delusioni e grandi speranze in una commedia dolcissima. Grande interpretazione della Roberts.

Cose nostre – Malavita, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film di Luc Besson, con Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, Paul Borghese, Domenick Lombardozzi. Decisosi a parlare e a mandare in galera tutta la sua famiglia assieme al proprio clan, il boss mafioso Giovanni Manzoni è continuamente trasferito da una casa all’altra, come previsto dal programma di protezione dei testimoni dell’FBI. Arrivato con la moglie e i figli in un paesino della Francia, tenta di sopprimere la sua natura mentre i suoi familiari si integrano a modo loro con l’ambiente locale. Intanto, in una galera americana, uno dei molti capi che ha fatto incarcerare con la sua testimonianza non smette di cercarlo per chiudere i conti. Una commedia dal sapore noir.

Ma cosa ci dice il cervello, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film di Riccardo Milani, con protagonista Paola Cortellesi. Nel cast: Carla Signoris, Stefano Fresi, Vinicio Marchioni, Lucia Mascino, Claudia Pandolfi. Giovanna è una donna che si divide tra il lavoro al ministero, gli impegni scolastici della figlia e gli sfottò della sua esuberante mamma. Dietro questa scialba facciata, Giovanna in realtà è un agente segreto, impegnato in pericolose missioni internazionali. In occasione di una rimpatriata tra vecchi compagni di liceo, i gloriosi "Fantastici 5", tra ricordi e risate, Giovanna ascolta le storie di ognuno e realizza che tutti, proprio come lei, sono costretti a subire quotidianamente piccole e grandi angherie al limite dell'assurdo. Con tutti i mezzi a sua disposizione darà vita a situazioni esilaranti che serviranno a riportare ordine nella sua vita e in quella delle persone a cui vuole bene. Una commedia divertente e ben fatta.

Una donna per la vita, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film diretto e interpretato da Maurizio Casagrande, con Neri Marcorè, Sabrina Impacciatore, Margareth Madè, Antonio Casagrande. Portiere d'albergo preciso, Maurizio sta insieme ad una compagna instabile, umorale e inaffidabile che è causa continua dei suoi mali. Deciso a lasciarla, dopo un incidente in macchina nel quale sfiora la morte, se ne separa. In quel momento incontra Nadine, chiropratica bella e, forse, pronta ad amarlo. Almeno se l'assillante presenza della sua ex lo lasciasse in pace. Una commedia sentimentale dai risvolti inaspettati.

Scusate se esisto!, ore 21:00 Comedy Central

Film di Riccardo Milani, con Raul Bova e Paola Cortellesi. Serena Bruno proviene da un paesino abruzzese, è laureata in architettura con il massimo dei voti, ha un master e conosce molte lingue straniere. Lavora a Londra, dove il suo talento e la sua dedizione sono adeguatamente apprezzati. Ma la nostalgia di casa è tanta e Serena decide di tornare in Italia: naturalmente a Roma non trova un impiego paragonabile a quello che aveva in Inghilterra e si arrangia come può. In una serie di vicissitudini, la ragazza incontra il bellissimo Francesco, proprietario di un locale, che sembra l’uomo dei sogni, ma purtroppo per lei, è gay. Una divertente commedia italiana.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Zathura – Un’avventura spaziale, ore 21:00 Sky Cinema Family

Un film di Jon Favreau, con Tim Robbins, Josh Hutcherson, Jonah Bobo, Dax Shepard, Kristen Stewart. Danny e Walter, due fratelli rispettivamente di sei e dieci anni, trovano un vecchio gioco da tavolo nello scantinato di casa. Danny decide di cominciare a giocare. Così lui e il fratello si trovano all'improvviso proiettati nello spazio profondo. Tratto da un romanzo dell'autore di “Jumanji”, un’avventura spaziale che può piacere sia ai ragazzi che agli adulti.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Stolen, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film di Simon West, con Nicolas Cage, Malin Akerman, Josh Lucas, Danny Huston. Will Montgomery è un ex detenuto: ha scontato la pena dopo essere stato tradito a seguito di una rapina il cui bottino milionario non è mai stato recuperato. Will viene contattato da un vecchio socio, il quale sostiene di aver rapito sua figlia e di volere i soldi: avrà solo 12 ore per trovare il bottino, e potrà contare solo su se stesso. Un film adrenalinico da gustare minuto per minuto, mentre la tensione cresce fino ad esplodere.

Game night - Indovina chi muore stasera?, ore 21:15 Premium Cinema

Film diretto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein, con Jason Bateman, Rachel McAdams, Kyle Chandler, Billy Magnussen, Sharon Horgan. Un gruppo di coppie si riunisce con regolarità per giocare. Durante uno di questi incontri, però, la situazione si complica e gli amici si ritrovano a dover risolvere un misterioso omicidio. Un film d’azione, con tratti di comicità.

Sherlock Holmes – Gioco di ombre, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film di Guy Ritchie, con Robert Downey Jr, Jude Law, Noomi Rapace, Rachel McAdams, Kelly Reilly. L’investigatore Sherlock Holmes deve indagare sulla misteriosa morte del principe d’Austria. Mentre tutti pensano a un suicidio, Sherlock sa che dietro questo misfatto si nasconde l’intelligenza malefica del professor Moriarty. Un film dalla fotografia eccezionale per godere una reinterpretazione delle celebri storie di Arthur Conan Doyle.

Il risolutore – A man apart, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di F. Gary Gray. Un film con Vin Diesel, Timothy Olyphant, Larenz Tate, Geno Silva, Jacqueline Obradors. L'agente Vetter sta per incastrare dei trafficanti di droga colombiani quando sua moglie viene improvvisamente uccisa. Un film d’azione che va dritto al punto.

Film horror da vedere stasera in TV

The green inferno, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Eli Roth. Un film con Lorenza Izzo, Ariel Levy, Kirby Bliss Blanton, Magda Apanowicz, Ignacia Allamand. Un gruppo di ragazzi di città si reca nella foresta amazzonica per protestare contro la deforestazione ma nel viaggio di ritorno un incidente aereo li mette a contatto con i cannibali della zona. Molto vorace e assai appetente, Eli Roth torna in cabina di regia e con “The Green Inferno” cucina un gustoso e sardonico pamphlet in cui mette allo spiedo le anime belle convinte di cambiare il mondo con un retweet.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Papillon, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Remake dell’omonimo film del 1973 con Charlie Hunnam, Rami Malek e la regia di Michael Noer. Nella Parigi degli anni ’30, l’appena venticinquenne Henri viene incastrato e arrestato per un delitto che non ha commesso. Condannato all’ergastolo, viene inviato ai lavori forzati nella sperduta colonia carceraria dell’Isola del Diavolo, nella Guyana Francese, ritenuta una delle più dure dell’epoca. Qui fa conoscenza con il falsario Louis Dega, bersaglio delle attenzioni degli altri carcerati. In cambio della protezione di Henri, quest’ultimo accetta di aiutarlo a tentare un’improbabile fuga.

Attrazione fatale, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Regia di Adrian Lyne, con Anne Archer, Glenn Close, Michael Douglas, Barbara Harris, Fred Gwynne, Lois Smith. Un avvocato di Manhattan ha un'avventura con la manager di una casa editrice. Poi lui torna dalla sua famiglia ma la donna non si rassegna, tenta il suicidio, inizia una esasperante persecuzione, che culmina con il tentativo di uccisione della moglie dell'uomo. Il film è stato uno dei maggiori successi degli anni ‘80 e ha ottenuto sei candidature agli Oscar. Trama avvincente, ben interpretato da una sensuale Glenn Close.

