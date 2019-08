Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 29 agosto

Programmi TV in onda stasera

Cuochi d’Italia, ore 20:25 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Alle 20:25 continua la nuova stagione di “Cuochi d’Italia”, la sfida culinaria condotta da Alessandro Borghese. 20 cuochi provenienti da tutte le regioni d’Italia si sfidano a colpi di piatti tipici e creatività. Il vincitore si aggiudicherà lo scettro di miglior cuoco regionale d’Italia. Ad affiancare Borghese, gli chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito.

Aperol Happy Together Live, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Su Sky Uno rivediamo “Aperol Happy Together Live”, uno spettacolo unico di musica, incontri e sorprese. Un evento che ospita i migliori artisti del panorama italiano del momento. Registrato il 29 giugno a Venezia in occasione dei festeggiamenti per i 100 anni di storia dell’aperitivo italiano per eccellenza.

Camorriste, ore 21:00 Crime investigation

Su Crime investigation scopriamo la storia di alcune potenti donne della Camorra. Stasera è il turno di Cristina Pinto, in arte “Nikita”.

Artisti contro, ore 21:15 Sky Arte HD

Certe rivoluzioni nella storia dell'arte derivano dalla competizione tra artisti geniali. Dal Rinascimento all'arte moderna, scopriamo le rivalità tra i protagonisti della pittura, come quella tra Turner e Constable.

Affari di famiglia, ore 21:05 Blaze

A partire dalle 21:05, su Blaze “Affari di famiglia”, il programma ambientato in un negozio dei pegni di Las Vegas. In ogni puntata, seguiamo le imprevedibili vicende della famiglia Harrison, proprietaria di un grande banco dei pegni.

Grassi contro magri, ore 21.00 lei

Reality show televisivo di produzione britannica che mette a confronto i regimi alimentari di due persone, una in sovrappeso e una sottopeso. Nella clinica del dr. Christian grassi e magri si scambiano le diete. Oggi, seguiamo la storia di Simon che tracanna 360 litri di bibite alla cola all'anno. E non mangia quasi mai. Craig è invece dipendente da cibo take away, ed è obeso.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che offre un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di oggetti comuni, dando per scontato il lavoro dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Seconda Guerra: nuove rivelazioni, ore 20:55 National Geographic

Grazie a nuove tecniche di telerilevamento, analizziamo alcune battaglie della II Guerra Mondiale per analizzare operazioni che spesso sono state male interpretate.

Come funziona l’Universo, ore 21:05 Discovery Science

Le stelle di neutroni sono fenomeni violenti che sfidano le leggi della fisica. Nuove scoperte rivelano che questi astri hanno il potere di distruggere anche altre stelle.

Enigmi alieni - Buchi neri sulla terra?, ore 21:00 History

I conquistatori spagnoli hanno cancellato gran parte della tradizione Maya. Potrebbero aver rimosso anche le prove di contatti tra questa antica popolazione e gli alieni?

Re leone: la vera storia, ore 21:00 Nat Geo Wild

Con l'aiuto delle mamme single o aiutati dai genitori, i cuccioli di predatori imparano a districarsi fra i mille pericoli della savana africana.

Serie TV in onda stasera

Deadwood - Il film, ore 21:15 Sky Atlantic

Arriva su Sky Atlantic “Deadwood - Il film”, il capitolo conclusivo della saga western creata da David Milch e andata in onda per tre stagioni su HBO dal 2004 al 2006. Ritroviamo vecchie e nuove rivalità e vecchie e nuove alleanze, ferite che si rimarginano e ferite che si riaprono.

Pitch, ore 21:55 Fox

Sempre su Fox, alle 21:55, rivediamo “Pitch”, la serie che racconta la vita di Ginny Baker, giovane giocatrice di baseball con un grande talento di lanciatrice, che viene ingaggiata in una squadra della Major League.

Rizzoli & Isles, ore 21:05 Fox life

Alle 21:05 su Fox life, altri due episodi di “Rizzoli & Isles”, la serie con protagoniste Jane Rizzoli, detective della polizia di Boston e Maura Isles, brillante medico legale del Commonwealth del Massachusetts.

The Intern - 1^ TV, ore 21:05 Fox Crime

Alle 21:05 va in onda la quarta stagione di “The Intern”, la serie tv francese creata da Laurent Burtin e Isabel Sebastian. Dopo un errore giudiziario che l'ha portata dietro le sbarre, Constance Meyer ha deciso di cambiare vita. A 50 anni, era contadina e sindaco del suo paese ed ora è una studentessa presso l'École nationale de la magistrature.

Animal kingdom, ore 21:15 Premium crime

Alle 21:15 su Premium rivediamo la seconda stagione di “Animal kingdom”, la serie che segue la vita di un ragazzo diciassettenne, che, dopo dopo la morte di sua madre, si trasferisce dai Cody, una famiglia criminale sotto il controllo della matriarca Smurf.

American woman, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories rivediamo “American woman”, la serie tv ambientata negli anni ‘70 e ispirata all'infanzia dell'attrice Kyle Richard, star dei reality. Nel cast, Alicia Silverstone e Mena Suvari.

Mr. robot, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action rivediamo la serie di genere drammatico-thriller con protagonista Elliot Alderson, un giovane ingegnere informatico di New York sociofobico e schizofrenico.

The Orville, ore 20:55 Fox Comedy

Su Fox Comedy alle 20:55 rivediamo la prima stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

Single parents, ore 21:40 Fox Comedy

Alle 21:40 rivediamo invece la prima stagione di “Single parents”, la divertente comedy con Leighton Meester. La serie tv segue le avventure di un gruppo di genitori single.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 21:00 Fox Animation

Alle ore 21:00 su Fox Animation altri episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Oggy e i maledetti scarafaggi, ore 20:55 DeA kids

Continuano i guai per Oggy che nonostante gli sforzi, non riesce a liberarsi dei maledetti scarafaggi che infestano la sua casa.

Alvinn!!! and the Chipmunks, ore 20:50 Nick jr

Alle 20:50 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

SpongeBob, ore 20:45 Nickelodeon

Torna su Nickelodeon anche “SpongeBob”, la serie animata ambientata a Bikini Bottom, una cittadina sul fondo dell’Oceano Pacifico abitata da creature con sembianze e intelligenza umana.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Goool!, ore 21:00 Boomerang

Amadeo è un ragazzo timido ma talentuoso che vede i giocatori del suo calcio balilla prendere magicamente vita per aiutarlo a salvare il suo villaggio e riconquistare il suo amore d'infanzia.

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Buona fortuna Charlie!, ore 20:55 Disney Channel

Alle 20:55 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Polli spaziali nello spazio, ore 21:05 Disney XD

Alle 21:05 su Disney XD “Polli spaziali nello spazio” la serie animata con protagonisti tre polli, Chuck, Starley e Finley, che sono stati prelevati da casa e, per errore, sono stati iscritti a un'ex-accademia militare intergalattica d'élite.

