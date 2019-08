Come recita il poster promozionale di HBO: Welcome the F*** Back!! Giovedì 29 settembre alle 21.15 su Sky Atlantic andrà infatti in onda Deadwood - Il film , il capitolo finale della saga creata da David Milch per HBO: scopri di più.

Arriva su Sky Atlantic Deadwood - Il film, il capitolo conclusivo della saga western creata da David Milch e andata in onda per tre stagioni su HBO dal 2004 al 2006. Seth Bullock (Timothy Olyphant), Al Swearengen (Ian McShane), Alma Garret (Molly Parker) e gli altri indimenticabili personaggi della serie torneranno dunque sui nostri schermi, seppure per poco. Tra vecchie e nuove rivalità e vecchie e nuove alleanze, e tra ferite che si rimarginano e ferite che si riaprono, tutti dovranno fare i conti con gli inevitabili cambiamenti apportati dalla modernità e dal passare del tempo. Qui sotto un recap di quanto successo nella serie, per arrivare preparati:

Aspettando Deadwood – Il film: dove eravamo rimasti con la serie tv?

Scritto ovviamente da David Milch - che finalmente è riuscito a dare una conclusione degna di questo nome a una delle sue creature più amate - e diretto da Daniel Minahan - già apprezzato dietro la macchina da presa proprio in Deadwood, ma anche in altre serie tv come Il Trono di Spade, House of Cards e True Blood -, il film conclusivo della saga western andata in onda su HBO dal 2004 al 2006 è stato ovviamente amato dai fan d'oltreoceano, e sicuramente anche i fan italiani saranno più che contenti di ritrovare Seth Bullock e compagni. Specialmente dopo il finale della terza stagione, che si è conclusa con un vero e proprio cliffhanger! Ma poi cos'è successo?

Timothy Olyphant, le foto più belle del protagonista di Deadwood

Lo scopriamo, più o meno, nel film, che però è ambientato nel 1889, dunque un decennio dopo gli eventi narrati nel finale della serie. Il South Dakota fa ora ufficialmente parte degli Stati Uniti d'America, e per l'occasione tutta Deadwood si prepara a festeggiare. Le celebrazioni sono ovviamente una "scusa narrativa" per riunire nello stesso posto dopo molto tempo tutti i personaggi (tranne Cy Tolliver, interpretato da Powers Boothe, morto nel 2017).

Ritrovarsi tutti insieme dopo dieci anni sarebbe bello, se non fosse che la vicinanza riporta inevitabilmente a galla il passato, riaprendo ferite che si credeva fossero chiuse da tempo e dando nuovo vigore al fuoco di antiche rivalità. Sì, insomma, per dirla in parole povere: ci saranno sparatorie, risse e numerosi scambi di battute al vetriolo! D'altronde, come ben sanno i fan, in un posto del genere, un posto in cui la legge è un concetto ancora più astratto della fede, non potrebbe essere altrimenti. Ma va bene così. Anzi, non chiediamo altro.

Welcome the F*** Back!!

Deadwood - Il film: cosa succederà?

Mentre la sua famiglia cresce, Seth Bullock (Timothy Olyphant) è ancora lo sceriffo della città. Il suo amico Sol Star (John Hawkes) vive con la prostituta Trixie (Paula Malcomson), dalla quale aspetta un bambino. Al Swearenger (Ian McShane) dirige ancora il Gem Saloon con i suoi scagnozzi, ma le sue pessime condizioni di salute preoccupano particolarmente Doc Cochran (Brad Dourif). George Hearst (Gerald McRaney) ritorna in città con la carica di Senatore e con l’intenzione di espandere il proprio dominio nel mercato delle comunicazioni. Durante i festeggiamenti per lo Stato del South Dakota, Trixie inveisce contro Hearst davanti all’intera folla, rivelandogli così di essere ancora viva, nonostante fosse stato egli stesso a commissionare il suo assassinio dopo che lei aveva tentato di ucciderlo.

A dare fuoco alle polveri sarà la morte di Charlie Utter (Dayton Callie), il quale aveva appena rifiutato di vendere il proprio terreno al Senatore Hearst. Atri due grandi ritoni in città sono quelli di Alma Ellsworth (Molly Parker), piena di soldi e di voglia di vendicarsi dell’uomo che le ha ucciso il marito, e dell’esuberante, a tratti grottesca, “Calamity” Jane Canary (Robin Weigert).