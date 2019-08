è tornato a vestire i panni di Seth Bullock per, in onda in prima tv per l'Italia, ovviamente su Sky Atlantic. Armato di revolver, di stella al petto e, soprattutto, di mustacchio, l'attore statunitense - apprezzato in svariate serie tv, tra cui Damages, Justified, The Grinder e Santa Clarita Diet - ci terrà sicuramente incollati allo schermo. Intanto, ecco alcuni dei suoi scatti più belli: