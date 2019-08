Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 29 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 29 agosto, in TV su Sky. Western, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film western da vedere stasera in TV

Deadwood – Il film, ore 21:15 Sky Cinema Uno e Sky Atlantic

Film diretto da Daniel Minahan, con Timothy Olyphant, Ian McShane, Molly Parker, Paula Malcomson, John Hawkes, Anna Gunn, Dayton Callie. La pellicola è ispirata alla pluripremiata serie tv, ambientata nel 1889, circa 10 anni dopo la fine della serie originaria, quando il Sud Dakota diventa parte degli Stati Uniti. Vecchie rivalità vengono riaccese, solide alleanze sono messe alla prova e antiche ferite vengono riaperte, mentre tutti devono affrontare gli inevitabili cambiamenti apportati dalla modernità e dal tempo. “Deadwood – Il film” rappresenta la possibilità per lo show di portare in scena quel gran finale tanto atteso dai fan.

Film drammatici da vedere stasera in TV

L’insulto, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico diretto da Ziad Doueiri, regista libanese specializzato in racconti delicatissimi ma profondamente conturbanti. Nel cast: Adel Karam, Rita Hayek, Kamel El Basha, Christine Choueiri, Camille Salameh. Ambientato a Beirut, il film racconta di una banale lite fra un cristiano libanese e un profugo palestinese che degenererà in una vera e propria disputa nazionale. Toccante ed incalzante allo stesso tempo. Il film è stato premiato a Venezia e ha ricevuto una candidatura agli Oscar 2018 nella categoria “miglior film straniero”.

Il domani tra di noi, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film drammatico del 2017 la regia di Hany Abu-Assad, con Beau Bridges, Dermot Mulroney, Kate Winslet, Idris Elba, Linda Sorensene. Rimasti isolati a seguito di un tragico incidente aereo, due estranei sono costretti ad avvicinarsi per sopravvivere in condizioni estreme tra le nevi di un massiccio montuoso lontano da ogni forma di civiltà. Quando si rendono conto che non arriveranno aiuti, intraprendono un difficile viaggio attraverso migliaia di chilometri nella natura selvaggia, stimolandosi l’un l'altro a resistere e accendendo così un’attrazione inaspettata. Amore e avventura sui monti del Colorado.

The Yards, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film di James Grey, con Mark Wahlberg, Joaquin Phoenix, Charlize Theron, James Caan, Faye Dunaway, Ellen Burstyn. Un giovane delinquente esce di prigione e torna a casa con tutte le buone intenzioni, ma viene risucchiato dal giro tanto da essere coinvolto in un brutto omicidio. Un burrascoso noir.

The dressmaker – Il diavolo è tornato, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Jocelyn Moorhouse, con Kate Winslet, Liam Hemsworth, Judy Davis. La storia di Tilly Dunnage: un’affascinante e talentuosa stilista che, dopo anni trascorsi in diversi atelier di moda parigini, torna in Australia per stare accanto a Molly, l’eccentrica madre. Tilly si innamora di Teddy, uomo dall’animo puro e sincero. Armata di ago, filo e grande esperienza, trasforma le donne di Dungatar, l’angusta città natale, infliggendo una sottile vendetta ai suoi detrattori. Tratto dal romanzo omonimo di Sue Maslin, il film è tutto incentrato sulla stoffa e gli abiti che sono il motore dell’azione dell’intera vicenda.

Onora il padre e la madre, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film diretto da Sidney Lumet, con Philip Seymour Hoffman e Ethan Hawke. Hank ed Andy sono due fratelli con problemi economici. Uno dei due propone all'altro di aiutarlo ad organizzare una rapina in una gioielleria, senza specificare che intende farla in quella dei genitori. Un film da vedere, emozionante.

Film thriller da vedere stasera in TV

La figlia del generale, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film diretto da Simon West e interpretato dal grande John Travolta, Madeleine Stowe, Timothy Hutton, James Woods, James Cromwell. Paul Brenner è un militare che sta lavorando sotto copertura per smascherare un trafficante d’armi, proprio quando viene rinvenuto il corpo senza vita del capitano Elizabeth Campbell, figlia del generale Campbell ormai dimissionario perché intenzionato ad entrare in politica. La giovane donna viene trovata morta, nuda e legata a dei paletti da campeggio in un piazzale della caserma. Le indagini sull’omicidio vengono affidate allo stesso Brenner e alla collega e ex amante Sarah Sunhill, psicologa dell'esercito, che riusciranno a scoperchiare una torbida vicenda. Un thriller del 1997 che promette suspense e mistero.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Peter Rabbit, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2018 per la regia di Will Gluck, con doppiaggio di Nicola Savino, Emiliano Coltorti, Valentina Favazza e Bruno Alessandro. Peter il Coniglio lotta con il signor McGregor per impossessarsi dei preziosissimi tesori dell’orto. Un film d’animazione divertente e pieno di felicità per una domenica con grandi e piccini.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Tomb Raider, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film diretto da Roar Uthaug, con Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu, Kristin Scott Thomas. Lara Croft raggiunge un'isola in Giappone per chiarire il mistero della scomparsa di suo padre. Un restyling azzardato che si distacca nettamente dalla precedente incarnazione della celebre avventuriera dei videogame.

Guardians – Il risveglio dei guardiani, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Sarik Andreasyan, con Anton Pampushnyy, Sanjar Madi, Sebastien Sisak, Alina Lanina. Guerra Fredda: l'organizzazione segreta Patriot assolda alcuni supereroi, per difendere la Russia da forze soprannaturali. I supereroi nel cinema russo.

Film horror da vedere stasera in TV

Hereditary – Le radici del male, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Horror americano del 2018 per la regia di Ari Aster, con Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Ann Dowd. Dopo la morte della nonna, la famiglia Graham cerca di sfuggire all’oscuro destino che ha ereditato. Un film che vi terrà con il fiato sospeso fino all’ultimo istante; un horror magistrale, tra i migliori degli ultimi tempi.

Quella casa nel bosco, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film del 2012 diretto da Drew Goddard, con Kristen Connolly, Chris Hemsworth, Anna Hutchison, Fran Kranz, Jesse Williams, Richard Jenkins, Bradley Whitford. Un tranquillo weekend tra amici, in una casa in mezzo al bosco, si trasformerà in una notte di puro terrore. Un horror che vi terrà col fiato sospeso.

Film commedia da vedere stasera in TV

Frankenstein Junior, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Mel Brooks, con Gene Hackman, Madeline Kahn, Cloris Leachman, Kenneth Mars, Teri Garr. Il dottor Frederick Frankenstein, discendente del famoso barone Victor, insegna medicina in un’università americana e non ne vuol sapere di essere accomunato al suo famoso antenato anche se l’uomo è intelligente, bizzarro e isterico quanto basta per far sospettare una stretta parentela. Suo malgrado, il dottore lascia l’America e arriva in Transilvania, al famoso castello. Con l’aiuto del sinistro Igor e dell’assistente Inga, proprio come aveva fatto il suo antenato, costruisce in laboratorio la sua creatura, terrorizzando gli abitanti del luogo. Tuttavia, il mostro non è così malvagio come sembra. Il film è una rivisitazione di un classico tutta da scoprire su Sky Cinema Comedy.

Una settimana da Dio, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Regia di Tom Shadyac, un film con Jim Carrey, Morgan Freeman, Sally Kirkland, Jennifer Aniston, Tony Bennett. A Bruce Nolan sembra andare tutto storto: perde il lavoro da giornalista, viene picchiato da una banda di teppisti per aver cercato di difendere un senzatetto, litiga con la sua fidanzata Grace. In preda alla collera per questa serie di incresciosi eventi, se la prende con Dio in persona, affermando che di sicuro ce l’ha con lui e aggiungendo che se fosse lui a fare il suo lavoro se la caverebbe molto meglio. È così che si ritroverà a sostituire Dio, che lo metterò alla prova concedendogli i suoi poteri per sette giorni. Un film divertentissimo, da guardare insieme a tutta la famiglia.

The boss, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film di Ben Falcone, con Melissa McCarthy, Kristen Bell, Peter Dinklage, Ella Anderson. Dopo essere stata arrestata con l'accusa di insider trading, l'imprenditrice Michelle Darnell esce di prigione e decide di iniziare una nuova vita. Sarà costretta a trasferirsi a casa di una sua vecchia dipendente, che lei era solita tormentare. Una divertente commedia.

American Pie - Ancora insieme, ore 21:00 Comedy Central

Film commedia del 2012 diretto da Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, con Jason Biggs, Alyson Hannigan, Thomas Ian Nicholas, Tara Reid, Chris Klein. Dopo più di un decennio, i quattro amici di “American Pie” si ritrovano per trascorrere insieme un weekend, rinsaldare la loro amicizia e ritornare sui luoghi delle loro disavventure giovanili. Una pellicola divertente e spensierata, per una serata tra amici.

Film fantasy da vedere stasera in TV

La forma dell’acqua, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Quattro premi Oscar e il Leone d’Oro di Venezia per “La forma dell’acqua” (2017), diretto da Guillermo del Toro, con Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlberg. Nel 1963, l’America segnata dalla guerra fredda vede l’incontro tra Elisa, operatrice in un ufficio di ricerca segreto, e un esperimento segreto, una creatura misteriosa di cui si innamorerà perdutamente. Un film immenso e delicato, dal raffinato genio di Del Toro.

