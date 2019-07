Programmi TV da non perdere stasera, domenica 14 luglio

Programmi TV in onda stasera

Bruno Barbieri - 4 Hotel, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo la replica della quarta puntata della nuova stagione di “Bruno Barbieri - 4 Hotel”. Il famoso chef si trova in Umbria. Qui alloggerà, insieme a 3 collaboratori, negli hotel di Monia, Lena, Leonardo ed Eleonora, valutando con dei voti (da uno a dieci): location, servizi, camera e prezzo. Chi si aggiudicherà il titolo di miglior hotel umbro?

Il mistero delle undici ragazze, ore 21:05 Crime investigation

La serie “Il mistero delle undici ragazze” ripercorre le vicende basate sulle confessioni di Edward Bell, rinchiuso in carcere per l’uccisione di un uomo. Durante un interrogatorio, Bell dichiara di essere un serial killer e di aver ucciso 11 donne del Texas a cavallo degli anni ‘70.

Delacroix - Diario di un pittore in viaggio, ore 21:15 Sky Arte

Su Sky Arte analizziamo la figura del pittore francese Delacroix. Fu il precursore del romanticismo e fra i maggiori esponenti dell'orientalismo francese.

TIR ritroverò!, ore 21:00 Blaze

Su Blaze torna “TIR ritroverò” il reality americano che segue un gruppo di cacciatori di taglie che recuperano rimorchi rubati e, in alcuni casi, anche veicoli o carichi di rimorchi.

Battistology - Gli 8 vizi capitali, ore 21:00 Comedy Central

Alle 21:00 su Comedy Central, il nuovo spettacolo di Maurizio Battista “Battistology - Gli 8 vizi capitali”. Stasera il comico analizza l’ira. Maurizio ci racconta i diversi modi che gli italiani hanno di arrabbiarsi. L’ira va canalizzata e Maurizio seguirà un corso con un istruttore molto particolare.

100% Sexy, ore 21:00 lei

Alle 21:00 su lei, la seconda stagione di “100% sexy”, la serie dedicata a persone con look eccessivi e decisamente troppo audaci che si affidano ai consigli di tre esperti – uno stylist, un make up artist e un hair stylist, che dovranno valorizzare la loro personalità.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che offre un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di oggetti comuni, dando per scontato il lavoro dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Cina: il nuovo impero, ore 20:55 National Geographic

Scopriamo le tradizioni e le abitudini dei cinesi. Inoltre, analizziamo come il paese abbia trasformato le sue infrastrutture senza dimenticare le sue origini, nonostante la crescente industrializzazione degli ultimi decenni.

Universo ai raggi X, ore 21:05 Discovery Science

Una stella distante si smorza e si accende, un fenomeno unico e difficile da spiegare. Potrebbe trattarsi di una struttura aliena che sta passando di fronte ad essa?

Enigmi alieni - Buchi neri sulla terra, ore 21:00 History

L'umanità si prepara a costruire colonie su altri pianeti: si tratta della realizzazione di un progetto o stiamo ritornando a quello che è il nostro passato?

Tanzania - Eden letale, ore 21:00 Nat Geo Wild

Circa 3 milioni di anni fa, un'enorme esplosione forma il cratere di Ngorongoro, una delle più straordinarie meraviglie del nostro pianeta. Oggi, il luogo è un microcosmo che ospita diverse creature, grandi e piccole, impegnate nella lotta per la sopravvivenza.

Serie TV in onda stasera

Marghe e Giulia - Crescere in diretta, ore 21:15 Sky Atlantic

Per il ciclo Il Racconto del Reale, va in onda su Sky Atlantic il docu-film “Marghe e Giulia - Crescere in diretta”, lungometraggio di Alberto Gottardo e Francesca Sironi che ci porta dentro le vite delle sorelle Marghe e Giulia, due giovanissime e seguitissime youtuber. Le due sorelle di 9 e 12 anni sono note come Marghe e Giulia Kawaii.

Agents of S.H.I.E.L.D., ore 21:00 Fox

Su Fox vediamo la sesta stagione di “Agents of S.H.I.E.L.D.”, la serie tv basata sull'organizzazione S.H.I.E.L.D. (Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division) dei fumetti Marvel Comics.

Modern family, ore 21:50 Fox

Rivediamo su Fox la prima stagione di “Modern family”, la serie tv che, realizzata come un falso documentario, racconta le vicende di una famiglia allargata. Tre nuclei familiari legati tra loro che raccontano la propria vita un po’ fuori dal comune. La serie ha vinto 22 Emmy e un Golden Globe.

800 words, ore 21:00 Fox life HD

Su Fox life HD alle 21:00 rivediamo la seconda stagione di “800 words”, la serie australiano-neozelandese con protagonista George Turner, un popolare giornalista che scrive una rubrica settimanale sul più importante giornale di Sydney, composta esattamente da 800 parole.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime, rivediamo gli episodi della seconda stagione di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

Forever, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo invece “Forever”, la serie fantasy-poliziesca con protagonista il dottor Henry Morgan, medico legale di New York che ha oltre 200 anni ed è immortale. Ogni volta che muore, il suo corpo scompare e l'uomo "rinasce", nudo, nelle acque dell'East River.

All American - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Prosegue su Premium Stories “All American”, la serie tv ispirata dalla vita dell'ex giocatore di football americano Spencer Paysinger. Quando Spencer James, giocatore di football delle scuole superiori della South L.A., viene reclutato per giocare alla Beverly Hills High, le vittorie, le perdite e le lotte di due famiglie di mondi molto diversi, iniziano a scontrarsi.

Gotham - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, vediamo la quinta stagione di “Gotham”, la serie gialla basata sui personaggi che appaiono in Batman, soprattutto James Gordon e Bruce Wayne. Nella quarta stagione, Bruce inizia ad operare per le strade come vigilante mascherato, mentre Oswald si impegna a dominare il regno criminale della città tramite particolari licenze.

The Flash, ore 21.58 Premium Action

Alle 21:58 vediamo la quinta stagione di “The Flash”, la serie basata sull’omonimo personaggio dei fumetti della DC Comics. Il protagonista è Barry Allen, uno scienziato forense che, in seguito all'esplosione di un acceleratore di particelle, acquisisce una velocità superumana, che usa per combattere i criminali a Central City nei panni del supereroe Flash.

Single parents, ore 20:55 Fox Comedy

Alle 20:55 su Fox Comedy, rivediamo la prima stagione di “Single parents”, la divertente comedy con Leighton Meester. La serie tv segue le avventure di un gruppo di genitori single.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Griffin, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox, tornano le vicende della famiglia più scorretta e irriverente della tv, i Griffin. Peter, Lois, Meg, Chris, Stewie e Brian vi aspettano con le loro avventure.

Regal Academy, ore 20:55 DeA kids

Su DeA kids “Regal Academy”, la serie animata tutta italiana con protagonista Rose, una ragazza con un grande amore per le favole e le scarpe. Quando trova una chiave che la trasporta nel mondo delle favole, scopre di essere la nipote di Cenerentola, direttrice di una prestigiosa scuola: la Regal Academy.

Paw Patrol, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr continuano gli episodi di “Paw Patrol”, la serie animata che segue le avventure di Ryder, un coraggioso bambino di dieci anni che, insieme ai suoi teneri cuccioli, aiuta tutti gli animali e le persone in difficoltà.

Henry Danger, ore 20:45 Nickelodeon

Su Nickelodeon continuano gli episodi di “Henry Danger”, la simpatica sit com con protagonista Henry Hart, un adolescente che viene assunto dal supereroe Capitan Man come assistente, col nome di Kid Danger. La serie segue le vicende di Capitan Man e Kid Danger nella loro lotta al crimine contro strampalati criminali.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo! Fantasmi a Hollywood, ore 21:00 Boomerang

Un viaggio premio a Hollywood è per i nostri amici un'occasione per indagare su misteriosi fenomeni che affliggono i Brickton Studios.

Claude, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior, un altro episodio di “Claude”, il cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

Furiki Wheels, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Furiki Wheels” la serie animata creata da Alphanim (oggi Gaumont Animation) nel 2017.

