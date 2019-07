Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 14 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 14 luglio, in TV su Sky. Fantascienza, commedie e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

A-X-L - Un’amicizia extraordinaria, ore 21:15 Sky Cinema Uno

In onda alle 21:15 su Sky Cinema Uno, “A-X-L- Un’amicizia extraordinaria”: un film di Oliver Daly, con Alex Neustaedter, Becky G., Thomas Jane, Dominic Rains, Alex MacNicoll. Un ciclista adolescente, Miles, si imbatte in un cane militare robotizzato, chiamato A.X.L.. Dotato di intelligenza artificiale di nuova generazione ma con il cuore di un cane reale, A.X.L. crea un legame emotivo con Miles. Un film di fantascienza in cui al centro c’è la vera amicizia.

Ready Player One, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film di fantascienza del 2018 per la regia di Steven Spielberg, con Tye Sheridan, Mark Rylance, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn e Simon Pegg. In un futuro prossimo, un giovane emarginato di nome Wade Watts fugge dalle sue fatiche quotidiane accendendo un gioco per computer in multigiocatore chiamato Oasis. Il fondatore del gioco, sul letto di morte, lascia la sua fortuna come premio per chi la trova nascosta nel videogame. Inizia così l’avventurosa ricerca di Wade. Un altro capolavoro firmato Steven Spielberg.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Oltre la notte, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico tedesco del 2017 per la regia di Faith Akin, con Diane Kruger, Denis Moschitto, Johannes Krisch, Samia Chancrin e Numan Acar. Senza che se lo aspettasse, Katja vede la sua vita andare in pezzi: il marito e il figlio muoiono durante un attentato ad Amburgo. La polizia arresta una coppia neonazista, sospettata dell’atto criminale. Katja però ha sete di giustizia e per lei non c’è nessun’altra soluzione all’infuori della vendetta. Per il film, la Kruger è stata insignita del premio per l’interpretazione come attrice femminile al Festival di Cannes 2017.

Darling Companion, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Lawrence Kasdan. Un film con Elisabeth Moss, Diane Keaton, Kevin Kline, Richard Jenkins, Mark Duplass, Dianne Wiest. Beth trova un cane ferito e abbandonato, decide di prendersene cura e di adottarlo. Non senza qualche resistenza, anche il marito, un chirurgo assorto nel proprio lavoro, che spesso trascura la famiglia, finisce con l'accettarne la presenza. Nel corso di un soggiorno nella casa in montagna, dove si celebra il matrimonio di una delle due figlie, il cane, Freeway, si perde nel bosco. Un film molto piacevole, semplice ma non scontato, con bei dialoghi e un cast d’eccezione.

I.T. - Una mente pericolosa, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film di John Moore, con Pierce Brosnan, James Frecheville e Anna Friel. Un editore di successo entra in conflitto con un consulente informatico, che usando la tecnologia, minaccia la sua famiglia ed il suo lavoro. Un film che fa riflettere sull’uso della tecnologia.

Film commedia da vedere stasera in TV

Vacanze ai Caraibi, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Regia di Neri Parenti. Un film con Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Luca Argentero, Ilaria Spada. A Santo Domingo, si intrecciano le storie di Mario Grossi Tubi, che ha sperperato il proprio patrimonio e quello della moglie Gianna; la loro figlia Anna Pia, che sta per sposare il cinquantenne Ottavio, che si spaccia per miliardario; Fausto e Claudia, opposti per stile di vita ma supremamente compatibili in materia erotica, e Adriano, conduttore di una tv catanese. Una commedia “vintage”, con le classiche gag piene di doppi sensi.

Un weekend da bamboccioni, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Su Sky Cinema Uno +24, alle ore 21:15, arriva “Un weekend da bamboccioni”; film del 2010 diretto da Dennis Dugan, con Adam Sandler, Kevin James e Chris Rock. Cinque amici d'infanzia si riuniscono trent'anni dopo per scoprire che essere cresciuti non significa necessariamente essere maturati. Commedia sulle famiglie e per le famiglie.

Campione… per forza!, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un film di Fred Schepisi, con Tom Selleck e Ken Takakura. Commedia americana del 1992 dall'autore di “Casa Russia”, un film che racconta il declino di un giocatore di baseball, finito senza volerlo in una squadra giapponese. Tra gli interpreti troviamo Tom Selleck, reso famoso dalla serie televisiva “Magnum P.I.”, e Ken Takakura, già noto per aver fatto parte del cast di “Black rain”.

Scoop, ore 21:15 Premium Cinema

Un film diretto e interpretato da Woody Allen, con Scarlett Johansson, Ian McShane, Hugh Jackman, Romola Garai, Kevin McNally. Sondra è una giornalista in erba che riceve dal fantasma di un famoso reporter, appena morto, alcune informazioni su un serial killer ancora in libertà. Sebbene grazie a circostanze poco credibili, Sondra ha in mano l'occasione della sua vita. Insieme al mago da avanspettacolo Sid Waterman inizia a seguire le tracce del presunto assassino, l'aristocratico e affascinante Peter Lyman. Una commedia-thriller semplice e piacevole, con un ottimo cast.

Alex & me, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Diretto da Eric Champnella, con Siena Agudong, Alex Morgan, Jim Klock. Reagan sogna una carriera nel mondo del calcio, ma fallisce un importante provino. Tutto le sembra perduto finché, grazie ad un piccolo incidente, la ragazza ha finalmente una chance decisiva. Un film sulla forza di volontà, per realizzare il sogno di una vita senza perdere mai la speranza.

Il ragazzo di campagna, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Un film di Giuseppe Moccia (Pipolo) e Franco Castellano, con Renato Pozzetto, Massimo Serato, Massimo Boldi, Enzo Cannavale, Clara Colosimo. Il campagnolo Pozzetto, stufo della monotonia e del duro lavoro di contadino, va a Milano alla ricerca di una vita un po' più eccitante. Con la sua goffaggine si ficcherà in situazioni comiche, facendosi ripetutamente truffare. Un divertente film comico, cucito addosso a Pozzetto.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Alla ricerca della valle incantata, ore 21:00 Sky Cinema Family

Un classico d'animazione del 1988, prodotto da George Lucas e Steven Spielberg. Un cucciolo di dinosauro, rimasto orfano, intraprende un lungo viaggio per raggiungere un luogo fiabesco. Un film adatto ad adulti e piccini, ideale per trascorrere una piacevole serata di relax in famiglia.

Film thriller da vedere stasera in tv

Red Sparrow, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film diretto da Francis Lawrence, con Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Charlotte Rampling, Jeremy Irons. Dominika Egorova è la prima ballerina del Bolshoi che si prende cura con affetto di sua madre, sola e ammalata. Quando un brutto incidente pone bruscamente fine alla sua carriera, Dominika accetta la proposta dello zio Vanja, potente vicedirettore del SVR, di servire il governo di Mosca divenendo una Sparrow: un’agente pronta a tutto. Adattamento cinematografico di un libro di successo, il film è un thriller ben congegnato con una protagonista magnetica.

Il caso Drabble, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Un film di Don Siegel, con Michael Caine, Donald Pleasence, Delphine Seyrig, John Rhys-Davies. Un agente del servizio segreto britannico deve riuscire a liberare il figlio, rapito da un'organizzazione indipendentista dell'Irlanda del Nord. Ci riesce, dimostrando ai superiori di non essere un traditore doppiogiochista come invece sospettavano. Uno spy-thriller del 1974.

Film musical da vedere stasera in TV

Mamma mia! Ci risiamo, ore 21:00 Sky Cinema Romance

“Mamma mia! Ci risiamo”, sequel del celebre musical per la regia di Ol Parker, con Meryl Streep, Amanda Seyfried, Lily James, Pierce Brosnan, Colin Firth, Andy Garcia, Christine Baranski, Dominic Cooper. Impegnata a rimodernare l'hotel di famiglia, Sophie ripercorre la vita di sua madre. Sequel del celeberrimo musical diretto da Phyllida Lloyd, il film porta in scena molti brani degli Abba che non avevano trovato posto in prima battuta. Cast spettacolare.

Film western da vedere stasera in TV

The Hi-Lo Country, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Un film di Stephen Frears, con Patricia Arquette, Penelope Cruz, Woody Harrelson, Billy Crudup, Cole Hauser. Un western in cui compaiono le prime Coca-Cola e le prime auto, due rudi bovari si contendono l'amore di una giovane donna, già sposa del guardaspalle di un capitalista sprezzante e superbo. Melodramma western di Stephen Frears.

