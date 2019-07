Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 4 luglio

Programmi TV in onda stasera

Cuochi d’Italia, ore 20:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Alle 20:15 continua la nuova stagione di “Cuochi d’Italia”, la sfida culinaria condotta da Alessandro Borghese. 20 cuochi provenienti da tutte le regioni d’Italia si sfidano a colpi di piatti tipici e creatività. Il vincitore si aggiudicherà lo scettro di miglior cuoco regionale d’Italia. Ad affiancare Borghese, gli chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito.

Bruno Barbieri - 4 Hotel, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Torna, con una nuova stagione, “Bruno Barbieri - 4 Hotel”. Il famoso chef si trova in Valtellina. Qui alloggerà, insieme a 3 collaboratori, negli hotel di Franca, Fabio, Mauro e Dario, valutando con dei voti (da uno a dieci): location, servizi, camera e prezzo. Chi si aggiudicherà il titolo di miglior hotel della Valtellina?

Gioventù bruciata, ore 21:05 Crime investigation

Negli Stati Uniti circa 2500 i detenuti che stanno scontando l’ergastolo per crimini commessi quando erano minorenni. Attraverso le testimonianze e le ricostruzioni delle vicende di nove di questi casi, il programma ripercorre passo passo le emozioni dei condannati, dei loro familiari e dei parenti delle vittime.

Il mistero dei capolavori perduti, ore 21:15 Sky Arte HD

Scopriamo le storie di sette grandi dipinti tragicamente scomparsi. Nell'episodio, un team di esperti rimaterializzerà “Il concerto a tre” di Jan Vermeer, quadro rubato a Boston nel 1990.

Wild taxi - trasporti bestiali, ore 21:00 Blaze

Una squadra di esperti della natura è pronta ad attraversare l'America con specie molto particolari. Andrew e Rick devono trasportare due giganteschi ligri verso la Carolina del Sud. Justin e Ashley invece sono alle prese con due struzzi enormi.

Grassi contro magri, ore 21.00 lei

Reality show televisivo di produzione britannica che mette a confronto i regimi alimentari di due persone, una in sovrappeso e una sottopeso. Nella clinica del dr. Christian grassi e magri si scambiano le diete. Oggi incontriamo Charlene e Mick, una che pesa ormai quasi 140 chili, l’altro leggero come una piuma.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che offre un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di oggetti comuni, dando per scontato il lavoro dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Apollo 8: la missione che cambiò il mondo, ore 20:55 National Geographic

Il 21 dicembre 1968 la NASA lancia la sua prima missione verso la Luna. E mentre gli astronauti vengono mandati nello spazio, sulla Terra la società sta radicalmente cambiando.

America: vero o falso?, ore 21:05 Discovery Science

Continua su Discovery Science la nuova serie che ci aiuta a far luce in modo divertente sui fatti e le tradizioni più controverse della cultura americana.

Ti presento Giulio Cesare, ore 21:00 History

Mary Beard è in missione per scoprire tutti i segreti di Giulio Cesare: generale, dittatore e politico. Analizziamo la sua figura da un punto di vista completamente inedito.

Lupo contro orso - zona di guerra, ore 21:00 Nat Geo Wild

In Finlandia, mentre la neve si scioglie leggermente, una lupa arriva sul territorio di un orso. La creatura deve setacciare la zona per cercare cibo per i suoi cuccioli, ma deve scontrarsi con gli orsi.

Serie TV in onda stasera

The Pacific, ore 21:15 Sky Atlantic

Rivediamo su Sky Atlantic “The Pacific”, la miniserie ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale prodotta da Steven Spielberg e Tom Hanks, da HBO, Seven Network Australia e DreamWorks. La voce narrante è di Tom Hanks nella versione originale (Roberto Chevalier in quella italiana).

The Chi - 1^ TV, ore 21.00 Fox

Alle 21:00 su Fox vediamo la seconda stagione di “The Chi”, la serie premiata con un Emmy Award che segue le vicende di quattro ragazzi di una comunità disagiata della zona sud di Chicago.

Rizzoli & Isles, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life, altri due episodi di “Rizzoli & Isles”, la serie con protagoniste Jane Rizzoli, detective della polizia di Boston e Maura Isles, brillante medico legale del Commonwealth del Massachusetts.

Balthazar - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

A partire dalle 21:05, su Fox crime, la nuova serie tv “Balthazar”, interpretata dall'attore di origini tedesche Tomer Sisley. Il protagonista è l’affascinante medico legale Raphael Balthazar, intelligente, irriverente e anticonformista ma anche geniale.

Elementary, ore 21:55 Fox Crime

Alle 21:55 va in onda “Elementary”, la serie tv basata su una rilettura in chiave moderna del personaggio di Sherlock Holmes di sir Arthur Conan Doyle. Le vicende si svolgono a New York, Holmes è Jonny Lee Miller, mentre Lucy Liu veste i panni della versione femminile di Watson.

Animal kingdom, ore 21:15 Premium crime

Alle 21:15 su Premium rivediamo la seconda stagione di “Animal kingdom”, la serie che segue la vita di un ragazzo diciassettenne, che, dopo dopo la morte di sua madre, si trasferisce dai Cody, una famiglia criminale sotto il controllo della matriarca Smurf.

Chicago Med, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories continuano gli episodi della quarta stagione di “Chicago Med”, la serie tv spin-off di Chicago fire. Ambientata in un importante ospedale di Chicago, il Chicago Medical Center, racconta le vicende di medici e infermieri che lavorano in corsia.

Suits - 1^ TV, ore 22:04 Premium Stories

Alle 22:04 vediamo la stagione finale di “Suits”, il legal drama con protagonista Harvey Specter, uno dei più importanti avvocati di New York, cinico e spietato. La stagione presenta i 5 personaggi principali dipendenti nella fiction della Pearson Specter Litt a Manhattan: Gabriel Macht, Patrick J. Adams, Rick Hoffman, Meghan Markle, e Sarah Rafferty.

Mr. robot, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action rivediamo la serie di genere drammatico-thriller con protagonista Elliot Alderson, un giovane ingegnere informatico di New York sociofobico e schizofrenico.

The Orville, ore 20:55 Fox Comedy

Su Fox Comedy alle 20:55 rivediamo la prima stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation altri episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Winx Club, ore 21:15 DeA kids

Su DeA kids vediamo “Winx Club”, la serie animata tutta italiana creata da Iginio Straffi. Il cartone animato racconta la storia di una giovane fata chiamata Bloom, leader del Winx Club, team formato insieme alle migliori amiche Stella, Flora, Tecna, Musa, Aisha. Il gruppo di teenagers studia e vive presso il miglior college per aspiranti fate di Alfea.

Paw Patrol, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr continuano gli episodi di “Paw Patrol”, la serie animata che segue le avventure di Ryder, un coraggioso bambino di dieci anni che, insieme ai suoi teneri cuccioli, aiuta tutti gli animali e le persone in difficoltà.

Henry Danger, ore 20:45 Nickelodeon

Su Nickelodeon continuano gli episodi di “Henry Danger”, la simpatica sit com con protagonista Henry Hart, un adolescente che viene assunto dal supereroe Capitan Man come assistente, col nome di Kid Danger. La serie segue le vicende di Capitan Man e Kid Danger nella loro lotta al crimine contro strampalati criminali.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Felix: Coniglietto giramondo, ore 21:00 Boomerang

In “Felix. coniglietto giramondo”, in onda alle ore 21:00 su Boomerang, Felix parte per un viaggio particolare in cui incontrerà strane creature.

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Sara e Marti #LaNostraStoria, ore 21:00 Disney Channel

A partire dalle 21:00 su Disney Channel va in onda “Sara e Marti #LaNostraStoria” la serie tv ambientata a Bavagna, in Umbria, con protagoniste le due sorelle Sara e Marti. Le ragazze si trasferiscono da Londra nel piccolo paesino dove è cresciuto il padre.

Polli spaziali nello spazio, ore 20:50 Disney XD

Alle 20:50 su Disney XD “Polli spaziali nello spazio” la serie animata con protagonisti tre polli, Chuck, Starley e Finley, che sono stati prelevati da casa e, per errore, sono stati iscritti a un'ex-accademia militare intergalattica d'élite.

Guarda anche i film in onda stasera in TV