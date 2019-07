Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 4 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film fantastici da vedere stasera in TV

Jumanji, ore 21.15 Sky Cinema Uno

Film fantastico del 1995 diretto da Joe Johnston, con Robin Williams, Bonnie Hunt, Kirsten Dunst, Patricia Clarkson e Jonathan Hyde. Alan Parrish sta giocando con la sua amica Sarah con un gioco da tavolo. Quando è il suo turno di lanciare i dadi, scompare improvvisamente, ritrovandosi in una giungla e vivendo un’incredibile avventura piena di soprese.

Harry Potter e l’ordine della fenice, ore 21:06 Premium Cinema +24 HD

Film fantastico diretto da David Yates, con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Jason Isaacs e Helena Bonham Carter. Quinto capitolo della saga del mago più famoso del mondo, nato dalla penna della celebre scrittrice inglese J. K. Rowling. Confinato a Privet Drive, Harry scopre che esiste un'organizzazione segreta comandata da Albus Silente, l'Ordine della Fenice, il cui compito è combattere Lord Voldemort.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Mary Shelley - Un amore immortale, ore 21.15 Sky Cinema Due

Film drammatico e sentimentale del 2017, diretto da Haifaa Al-Mansour, con Elle Fanning, Douglas Booth, Tom Sturridge, Bel Powley, Ben Hardy e Maisie Williams. La pellicola porta sullo schermo la relazione sentimentale nata tra il poeta Shelley e la scrittrice diciassettenne Mary Wollstonecraft. L’uomo è già sposato, ma la sognatrice Mary decide di abbandonarsi all’amore e di scappare con lui, portandosi dietro anche la sorella minore. La coppia vivrà momenti tra alti e bassi, tra ricchezza e povertà, durante i quali la giovane donna scriverà il romanzo “Frankestein”, opera che l’ha resa immortale ai posteri.

Wonder, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film drammatico del 2017, con Mandy Patinkin, Julia Roberts, Owen Wilson, Conrad Anker, Kyle Breitkopf e la regia di Stephen Chbosky. Auggie Pullman ha dieci anni, gioca alla Playstation e adora Halloween perché è l’unico giorno dell'anno in cui si sente normale. Affetto dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale, Auggie ha subito ventisette interventi e nasconde il suo segreto sotto un casco da cosmonauta. Educato dalla madre e protetto dalla sua famiglia, Auggie non è mai andato a scuola per evitare un confronto troppo doloroso con gli altri. Ma è tempo per lui di affrontare il mondo e gli sguardi sconcertati o sorpresi di allievi e professori.

Philadelphia, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Celebre film drammatico del 1993, diretto da Jonathan Demme, con Tom Hanks, Denzel Washington, Jason Robards, Antonio Banderas e Joanne Woodward. Andrew Beckett è un affermato e brillante avvocato di Filadelfia, che viene ingiustamente licenziato dallo studio legale in cui lavora perché Malato di AIDS. L’uomo fa causa ai suoi ex colleghi, assistito da un avvocato di colore. Il film ha vinto 2 Premi Oscar e 2 Golden Globes.

Another Happy Day, ore 21.15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2011 diretto da Sam Levinson, con Ellen Barkin, Ezra Miller, Kate Bosworth, Demi Moore, Thomas Haden Church e George Kennedy. Alla vigilia del matrimonio di suo figlio, Lynn, una donna che ha sempre nascosto le sue emozioni, deve fare i conti con il suo ex-marito e la sua calda moglie, con il disprezzo della madre fredda, il padre lontano e la sua ridicola sorella. E la presenza dei suoi tre figli profondamente turbati non rende di certo le cose più facili. Un film comico e oscuro allo stesso tempo, da guardare per una serata all’insegna delle emozioni.

La leggenda del pianista sull'Oceano, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 1997, tratto dal racconto di Alessandro Baricco “Novecento” e diretto da Giuseppe Tornatore, con Anita Zagaria, Peter Vaughan, Bill Nunn, Tim Roth e Gabriele Lavia. Novecento è il nome che viene dato ad un trovatello abbandonato su una nave il primo mese del primo anno del secolo. Il bambino cresce sulla nave, dove scopre di avere un inverosimile talento per il piano. Diventa grande suonando e senza mai scendere a terra. La sua storia si propaga e il giovane diventa una leggenda. Quando la nave deve essere distrutta, Novecento decide di rimanere a bordo. È nato e cresciuto lì, non conosce altro, è giusto che finisca con la nave.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Il giustiziere della notte, ore 21.15 Sky Cinema Collection

Film d’azione diretto da Eli Roth, con Bruce Willis, Elisabeth Shue e Vincent D'Onofrio, remake dell’omonimo film cult degli anni ‘70 con Charles Bronson. Paul Kersey è un chirurgo che vive coscienziosamente tenendo a bada la sua aggressività. Quando la sua famiglia viene colpita da un atto di violenza, Paul inizia a fare giustizia a modo suo per le strade di Chicago, diventando presto una celebrità del web.

Truffatori in erba, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film d’azione del 2018 diretto da Nash Edgerton,conDavid Oyelowo, Charlize Theron, Joel Edgerton e Amanda Seyfried. Harold Soyinka è il manager di una compagnia farmaceutica di Chicago che si deve recare in Messico con i temutissimi capi Richard ed Elaine. Nel laboratorio messicano della società, Richard gli ordina di iniziare a vendere il Cannabax, un prodotto a base di marijuana, a un brutale trafficante conosciuto come Pantera Nera. Ma non è tutto. Harold scopre che sarà licenziato dopo la vendita segreta della compagnia e, nel frattempo, deve fare i conti con una vita privata che sta andando in frantumi.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Sahara, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’avventura diretto da Breck Eisner, con Matthew McConaughey e Penélope Cruz. Dirk Pitt trova una moneta d'oro che lo porta alla caccia di un tesoro che dovrebbe condurlo alla "nave della morte", una nave militare della Guerra Civile che nasconde un tesoro inestimabile. Avventura allo stato puro per un film allegro e spettacolare.

Film thriller da vedere stasera in TV

Above Ground - Segreti sepolti, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Thriller diretto da Thomas Rennier, con Clayne Crawford, M.J. Brackin ed Heather Roop. Thad è un uomo divorziato che per sbarcare il lunario lavora part-time in una clinica per la perdita di peso. Tuttavia, le sue vere entrate derivano dal lavoro notturno come intermediario tra il suo capo, guru delle diete, e i suoi fornitori clandestini di pillole dietetiche. Una notte, però, qualcosa va storto con i fornitori e Thad scompare misteriosamente. Soltanto la sua ex moglie Julie avrà la giusta perseveranza per cercarlo, ma non sarà facile.

Codice mercury, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film thriller del 1998 diretto da Harold Becker, con Bruce Willis, Alec Baldwin, Peter Stormare e John Carroll Lynch. Un bambino affetto da autismo riesce a decodificare un numero segreto del Ministero della Difesa. Nessuno crede che la scoperta sia frutto di un semplice caso e, per questo, i genitori del piccolo vengono uccisi. A prendersi cura del bambino sarà un uomo che lo difenderà dai pericoli che lo attendono.

Film commedia da vedere stasera in TV

La marcia nuziale, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia del 1934 diretta da Mario Bonnard, con Tullio Carminati e Kiki Palmer. Una giovane donna preferisce rinunciare a un matrimonio d’interesse per unirsi all’uomo che ama davvero. Lo sposo ha un impiego modesto, che basta a malapena alla sopravvivenza della coppia. Nel frattempo, il suo datore mette gli occhi addosso alla giovane moglie che tenta il suicidio. Il marito però glielo impedisce.

Se fossi in te, ore 21.00 Sky Cinema Comedy

Divertente commedia italiana del 2001 diretta da Giulio Manfredonia, con Fabio De Luigi, Gioele Dix, Emilio Solfrizzi, Lunetta Savino e Manuela Ungaro. Bebo, imprenditore depresso, Christian, un disc-jockey avanti con l’età, e Andrea, impiegato normotipo con una parvenza di famiglia, si incontrano di notte in riva al mare e si scambiano nevrosi e ruoli. Ciascuno entra nei panni dell’altro. La tesi sarebbe che in crisi di identità tanto vale cercarne un’altra per vedere se va meglio. Un film divertente e con tanti spunti per riflettere sulle contraddizioni della vita moderna.

Alibi.com, ore 21:14 Premium Cinema

Commedia francese del 2017 diretta da Philippe Lacheau, con Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti, Tarek Boudali e Didier Bourdon. Greg è il capo di una società che crea alibi di qualsiasi tipo. Insieme al suo socio e ad un nuovo assunto, è quotidianamente impegnato a coprire menzogne e infedeltà, procurando prove e improvvisando finte testimonianze. Il lavoro va molto bene e i guadagni prosperano, ma la situazione cambia quando Greg si innamora di Flo, una ragazza che non ama le bugie e alla quale l’uomo non può confessare il suo lavoro.

Immaturi, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 2011 diretta da Paolo Genovese., con Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Raoul Bova e Anita Caprioli. Sei ex compagni di liceo si ritrovano 20 anni dopo per sostenere di nuovo l’esame di maturità. Con qualche ruga in più e sulla soglia dei quarant’anni, i sei malcapitati sono costretti a fare i conti con presente e passato per raggiungere la felicità.

Prime, ore 21:00 Comedy Central

Film commedia del 2006 diretto da Ben Younger, con Uma Thurman, Meryl Streep, Bryan Greenberg, Jon Abrahams, Adriana Biasi e David Younger. Un giovane pittore si invaghisce di una donna appena divorziata e la corteggia insistentemente. Quando lei decide di ricambiare questo interesse, si trova a dover fare i conti con mille ostacoli e con una psicanalista invadente che, guarda caso, è anche la madre del ragazzo.

