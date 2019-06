Programmi TV da non perdere stasera, domenica 23 giugno

Programmi TV in onda stasera

Bruno Barbieri - 4 Hotel, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo la replica della seconda puntata della nuova stagione di “Bruno Barbieri - 4 Hotel”. Il famoso chef si trova in Liguria. Qui alloggerà, insieme a 3 collaboratori, negli hotel di Stefania, Giovanna, Alessandro e Nicola, valutando con dei voti (da uno a dieci): location, servizi, camera e prezzo. Chi si aggiudicherà il titolo di miglior hotel della riviera ligure?

Franco Cerri - L’uomo in bemolle, ore 21:15 Sky Arte HD

Documentario sulla vita del 90enne jazzista Franco Cerri, scritto e diretto da Nanni Zedda e narrato da Alessandro Haber. Il film celebra per la prima volta la carriera del più autorevole chitarrista jazz italiano.

Gli eroi del ghiaccio, ore 20:50 Blaze

Gli impavidi camionisti de “Gli eroi del ghiaccio” tornano alle 20:50 su Blaze. Due squadre formate dagli uomini della Polar Industries e della VP Express si affrontano senza esclusioni di colpi nei territori più sperduti e inaccessibili del Nord America.

Battistology - Gli 8 vizi capitali, ore 20:55 Comedy Central

La lussuria è il vizio più divertente di sicuro. Quali sono i modi che gli italiani preferiscono per manifestare la propria lussuria? Maurizio lo scopre per noi visitando un sexy shop.

100% Sexy, ore 21:00 lei

Alle 21:00 su lei, la seconda stagione di “100% sexy”, la serie dedicata a persone con look eccessivi e decisamente troppo audaci che si affidano ai consigli di tre esperti – uno stylist, un make up artist e un hair stylist, che dovranno valorizzare la loro personalità.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che offre un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di oggetti comuni, dando per scontato il lavoro dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Mega strutture italiane, ore 20:55 National Geographic

Una volta completata, la Variante di Valico potrà contare su oltre 30 chilometri di tunnel che contribuiranno a rendere i collegamenti tra Nord e Sud Italia ancora più veloci.

Universo ai raggi X, ore 21:05 Discovery Science

Nuove prove suggeriscono che gli Anelli di Saturno si siano sviluppati durante l'epoca dei dinosauri. Come e perche' si sono formati così tardi rispetto al pianeta?

Mafia/Stato: storia di un patto, ore 20:45 History

Un'indagine sulla storia nascosta delle relazioni pericolose che la Mafia siciliana e lo Stato italiano avrebbero intrattenuto a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Wild Nilo, ore 21:00 Nat Geo Wild

Scopriamo le diverse specie animali che vivono lungo le sponde del Nilo. La sorgente del Nilo è formata da una rete di ruscelli che man mano diventano sempre più grandi.

Crociera: a bordo di un sogno, ore 21:00 Nat Geo People

Le vite di chi in crociera non ci va per vacanza, ma ci lavora tutto l'anno! Mangiare bene durante una crociera è fondamentale per i passeggeri a bordo. Per far sì che venga servito cibo di qualità, la brigata della cucina viene costantemente monitorata dal capocuoco.

Serie TV in onda stasera

Caro prigioniero, ore 21:15 Sky Atlantic

Per il ciclo Il Racconto del Reale, va in onda su Sky Atlantic il docu-film “Caro prigioniero” che racconta, attraverso una serie di casi, le relazioni affettive fra detenuti e ammiratori, innamorati e consorti. Renato Vallanzasca, Raffaele Sollecito, tra i casi più celebri.

The Passage, ore 21:00 Fox

Su Fox invece rivediamo la prima stagione di “The Passage”, la serie tv prodotta da Ridley Scott che segue le vicende di alcuni detenuti che vengono rinchiusi in un istituto segreto. Qui vengono usati come cavie di un progetto su un virus proveniente dalla Bolivia, che potrebbe curare tutte le malattie oppure porre fine a tutta la razza umana.

800 words, ore 21:00 Fox life

Su Fox life alle 21:00 rivediamo la prima stagione di “800 words”, la serie australiano-neozelandese con protagonista George Turner, un popolare giornalista che scrive una rubrica settimanale sul più importante giornale di Sydney, composta esattamente da 800 parole.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime, rivediamo gli episodi della prima stagione di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

Forever, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo invece “Forever”, la serie fantasy-poliziesca con protagonista il dottor Henry Morgan, medico legale di New York che ha oltre 200 anni ed è immortale. Ogni volta che muore, il suo corpo scompare e l'uomo "rinasce", nudo, nelle acque dell'East River.

All American - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Prosegue su Premium Stories “All American”, la serie tv ispirata dalla vita dell'ex giocatore di football americano Spencer Paysinger. Quando Spencer James, giocatore di football delle scuole superiori della South L.A., viene reclutato per giocare alla Beverly Hills High, le vittorie, le perdite e le lotte di due famiglie di mondi molto diversi, iniziano a scontrarsi.

Me, myself & I, ore 21:15 Premium Joi

Rivediamo, su Premium Joi, la serie “Me, myself & I”, che narra le vicende di Alex Riley, inventore, uomo d'affari e fan dei Chicago Bulls. La serie segue Alez in 3 fasi della sua vita: da quattordicenne, da quarantenne e da sessantacinquenne.

Gotham - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, vediamo la quinta stagione di “Gotham”, la serie gialla basata sui personaggi che appaiono in Batman, soprattutto James Gordon e Bruce Wayne. Nella quarta stagione, Bruce inizia ad operare per le strade come vigilante mascherato, mentre Oswald si impegna a dominare il regno criminale della città tramite particolari licenze.

The Orville, ore 20:55 Fox Comedy

Su Fox Comedy alle 20:55 rivediamo la prima stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Griffin, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox, tornano le vicende della famiglia più scorretta e irriverente della tv, i Griffin. Peter, Lois, Meg, Chris, Stewie e Brian vi aspettano con le loro avventure.

Regal Academy, ore 20:50 DeA kids

Su DeA kids vediamo “Regal Academy”, la serie animata tutta italiana con protagonista Rose, una ragazza con un grande amore per le favole e le scarpe. Quando trova una chiave che la trasporta nel mondo delle favole, scopre di essere la nipote di Cenerentola, direttrice di una prestigiosa scuola: la Regal Academy.

Paw Patrol, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr continuano gli episodi di “Paw Patrol”, la serie animata che segue le avventure di Ryder, un coraggioso bambino di dieci anni che, insieme ai suoi teneri cuccioli, aiuta tutti gli animali e le persone in difficoltà.

Cousins for life, ore 20:45 Nickelodeon

Su Nickelodeon continuano gli episodi di “Cousins for life”, la simpatica sit com con protgonisti due fratelli, genitori, che si trasferiscono a vivere sotto lo stesso tetto. Purtroppo le cose non sono tutte rose e fiori. Lo stesso per i loro figli, cugini, che ne combinano di tutti i colori.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

The Reef 2 - Alta marea, ore 21:00 Boomerang

Il giovane Tay, dopo esser diventato un eroe ed aver sposato Rebecca, si trova in difficoltà essendo l'unico in grado di salvare la barriera corallina dal perfido Troy, il suo rivale squalo tigre.

Claude, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior, un altro episodio di “Claude”, il cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

Coop & Cami - A voi la scelta - 1^ TV, ore 21:00 Disney Channel

Alle 21:00 su Disney Channel “Copp & Cami - A voi la scelta”, la nuova serie tv che vede due fratelli, Cooper e Cameron Wrather, alle prese con le vicissitudini quotidiane legate alla scuola e alla vita in famiglia. I due intraprendenti fratelli gestiscono un sito on-line seguito da oltre 100.000 persone.

Furiki Wheels, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Furiki Wheels” la serie animata creata da Alphanim (oggi Gaumont Animation) nel 2017.

