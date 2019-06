4 Hotel, anticipazioni: Bruno Barbieri in Liguria

La Liguria è come una lunga collana fatta di pietre preziose, dove ogni giorno i colori pastello dei borghi marini si specchiano nelle montagne. Una terra circondata da alte cime, con un clima mite tutto l’anno. Sarà qui che ci porterà Bruno Barbieri, alla scoperta dei migliori albergatori della regione: si tratterà di sistemazioni di vario tipo, ma tutte con una caratteristica in comune, la vicinanza al mare. Quali saranno gli hotel che si sfideranno a colpi di hotellierie? Scopriamoli insieme!

La prima albergatrice di cui faremo la conoscenza è Stefania, la capo ricevimento dell’hotel Villa Pagoda, situato a Nervi. Lo stile della struttura ricorda molto quello delle caratteristiche costruzioni cinesi: si tratta di uno splendido albergo che nacque nei primissimi anni dell’Ottocento per desiderio di un ricco mercante genovese. Stefania è molto puntigliosa e attenta all’ordine e all’igiene, e per lei è inaccettabile che un ospite si lamenti della sporcizia in un hotel. Sarà sicuramente un’avversaria molto precisa che, vi anticipiamo, si lamenterà proprio dell’igiene…albergatore avvisato, albergatore mezzo salvato!

Troveremo poi Giovanna, la proprietaria di Villa Riviera, una magnifica struttura risalente agli inizi del Novecento. Si trova sulla collina di Santa Giulia, nel comune di Lavagna, che offre ai suoi ospiti una vista mozzafiato. L’accoglienza che Giovanna propone è di altissima qualità: “lusso” è la parola chiave della filosofia dell’hotel. La donna si definisce determinata, riflessiva, critica, competitiva ed estroversa. L’apertura di Villa Riviera è piuttosto recente: è avvenuta, infatti, poco più di un anno fa, ma la passione per il suo lavoro l’ha portata ad una crescita costante.

Alessandro, invece, è il proprietario di uno degli hotel più storici di Rapallo, l’hotel Astoria, che gestisce da molti anni insieme alla moglie, con una fortissima attenzione al cliente. Alessandro non è solo un albergatore, ma anche un musicista: ha studiato pianoforte e suona musica classica, che gli ha permesso di sviluppare una certa sensibilità, utile nella sua quotidiana attività lavorativa.

Infine, faremo la conoscenza di Nicola, proprietario della Locanda del Parco a San Fruttuoso di Camogli, un delizioso borgo che si raggiunge esclusivamente via mare o a piedi. Per questo motivo l’ospite che soggiorna presso la struttura è a stretto contatto con la natura, in un mondo quasi incontaminato. Nicola è un uomo irrequieto, sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, piuttosto pignolo ed esigente. È convinto al 100% delle sue capacità di albergatore e considera la sua locanda un posto unico al mondo, dove poter rilassarsi immersi in una cornice meravigliosa.

L’appuntamento con Bruno Barbieri 4 Hotel ti aspetta tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.