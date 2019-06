Film stasera in TV: da non perdere oggi, domenica 23 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film commedia da vedere stasera in TV

27 volte in bianco, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film americano del 2008 per la regia di Anne Fletcher, con Katherine Heigl, James Marsden, Edward Burns, Malin Akerman e Jane Pfish. Jane è stata damigella per ben 27 volte in 27 differenti matrimoni di amici e conoscenti. A breve, sarà damigella anche per la sua sorellina minore, la quale è in procinto di sposarsi con George, il suo capo. George non sa che la sua giovane assistente è innamorata di lui e, a complicare la situazione, c’è un giornalista interessato alla vita di Jane. Un film divertente per una serata diversa dal solito.

Madame, ore 21 su Sky Cinema Romance

Regia di Amanda Sthers, film del 2017 con Toni Collette, Harvey Keitel, Rossy De Palma, Michael Smiley, Christian Abart. Anne e Bob, una ricca coppia americana, decidono di dare nuova linfa al matrimonio e di trasferirsi nella loro residenza a Parigi. Mentre sta organizzando una cena particolarmente esclusiva per alcuni amici altolocati, la padrona di casa si rende conto che a tavola ci saranno tredici commensali. Per pareggiare i numeri a tavola, Anne convince la sua fedele domestica Maria a vestire i panni di una misteriosa ospite. Commedia degli equivoci che ironizza su amore e classi sociali.

Lo chiamavano bulldozer, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Alle 21.00 su Sky Cinema Comedy, “Lo chiamavano Bulldozer”, film del 1978 con Bud Spencer, Raimund Harmstorf, Fortunato Arena, Riccardo Pizzuti, Renato Chiantoni diretto da Michele Lupo. Un ex campione di football americano ha lasciato il mondo agonistico disgustato dalla corruzione e che si guadagna da vivere come pescatore in Versilia. Torna però al suo vecchio amore quando gli chiedono di allenare una squadra di ragazzini sbandati. Una delle commedie più famose di Bud Spencer, ideale per trascorrere una serata tra le risate grazie al grande Bud.

Agente smart casino totale bruce, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Un film di Peter Segal. Steve Carell e Anne Hathaway si calano nei panni dell'imbranato agente Maxwell Smart e della sua affascinante collega Agente 99 per sventare i folli piani di una pericolosa organizzazione criminale intenzionata a conquistare il mondo. Come suggerisce il titolo, il risultato sarà... un casino totale! Una divertente trasposizione cinematografica della famosa serie tv anni '60.

Film drammatici da vedere stasera in TV

The Post, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Arriva su Sky Cinema Due “The Post”, un film di Steven Spielberg con protagonisti Meryl Streep e Tom Hanks. La pellicola è ambientata nel 1971 e il cuore della vicenda ruota intorno alla lotta per la libertà di stampa e d’informazione. Il Washington Post svela al mondo intero i segreti governativi riguardanti la Guerra del Vietnam. Un film girato d'urgenza per non perdere la sua risonanza, colmo d’impeto e di energia. Due candidature ai premi Oscar e un cast stellare.

Tutti lo sanno, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film spagnolo del 2018 per la regia di Asghar Farhadi, con Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darìn, Bàrbara Lennie, Inma Cuesta. Laura, una donna spagnola che vive a Buenos Aires, ritorna nella sua cittadina natale appena fuori Madrid per prendere parte al matrimonio della sorella. Tuttavia, la riunione familiare avrà risvolti inaspettati e finirà per far riemergere un passato di problemi irrisolti. Da non perdere.

Sotto corte marziale, ore 21 su Sky Cinema Drama

Tratto dal romanzo di John Katzenbach, il film del 2002 “Sotto corte marziale” vanta la regia di Gregory Hoblit. Tra il cast Bruce Willis, Colin Farrell, Terren Howard e Cole Hauser. Il tenente Hart è un brillante studente di legge imprigionato in un campo tedesco. Per i suoi precedenti viene nominato difensore di un pilota americano nero accusato di essersi vendicato un pilota bianco razzista. Un film per tutti i gusti: dai personaggi straordinari alla grande recitazione fino all’atmosfera di tensione che non allenta per tutti i 130 minuti.

Heart of the sea, le origini di Moby Dick, ore 21:10 su Premium Cinema

Adattamento cinematografico del classico della letteratura americana di Herman Melville, “Moby Dick, la Balena”, per la regia di Ron Howard (2015). Interpretato da Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy e Brendan Gleeson. Nell’inverno del 1820, la baleniera Essex viene aggredita da una gigantesca balena bianca che sembra mossa da un sentimento di vendetta. L’episodio ispirerà il romanzo di Melville “Moby Dick”, e i membri sopravvissuti dell’equipaggio lotteranno per la sopravvivenza. Un film mozzafiato, da gustare fino alla fine col fiato sospeso.

Will Hunting – Genio Ribelle, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film americano del 1997 per la regia di Gus Van San, con Robin Williams, Matt Damon, Stellan Skarsgard e Ben Affleck. Will è un orfano con alle spalle una vita difficile fatta di violenze, che si guadagna da vivere come sguattero al Mit. Un giorno, viene sorpreso mentre risolve un complesso problema matematico lasciato irrisolto su una lavagna da pulire. La sua mente prodigiosa viene immediatamente notata e la sua vita cambia per sempre. Un film imperdibile.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Peter Pan, ore 21 su Sky Cinema Family

Un film di P.J. Hogan. Con Jeremy Sumpter, Jason Isaacs, Rachel Hurd-Wood, Olivia Williams, Lynn Redgrave. Nuova versione cinematografica dell’eroe di James M. Barrie, diretta da P. J. Hogan. Molto fedele al romanzo, compresa l’attrazione tra Peter Pan e Wendy, è un film che restituisce l’umanità che la Disney aveva tolto al personaggio. Per tutta la famiglia.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Skyscraper, ore 21 su Sky Cinema Action

Film d’azione del 2018, diretto da Rawson Marshall Thurber, con Neve Campbell, Dwayne Johnson, Noah Taylor, Chin Han, Byron Mann. Will Sawyer è un veterano di guerra e agente dell'FBI che vive ai piani alti di un grattacielo di Hong Kong insieme alla moglie e ai due figli. Il palazzo prende improvvisamente fuoco e Will viene accusato, a torto, dell'incendio.

Hunter Killer – Caccia negli abissi, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

In priva visione su Sky Cinema Uno arriva “Hunter killer – Caccia negli abissi”. Un film di Donovan Marsh, con Gerard Butler e Gary Oldman protagonisti. Il capitano di un sottomarino americano, il Tampa Bay, deve scongiurare un colpo di stato in Russia che darebbe il via alla Terza guerra mondiale. Un action movie che fa dell’adrenalina il suo fil rouge, questa pellicola stregherà gli amanti del genere.

Game night – Indovina chi muore stasera?, ore 21:10 Premium Cinema +24 HD

Film d’azione del 2018 con tratti di comicità, diretto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein, con Jason Bateman, Rachel McAdams, Kyle Chandler, Billy Magnussen e Sharon Horgan. Un gruppo di coppie si riunisce con regolarità per giocare. Durante uno di questi incontri, però, la situazione si complica e gli amici si ritrovano a dover risolvere un misterioso omicidio.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Flatliners – Linea mortale, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Regia di Niels Arden Oplev. Un film con Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev, James Norton, Kiersey Clemons, Kiefer Sutherland. Cinque studenti di medicina del Trinity Emmanuel Medical Center si avventurano in un esperimento audace ma pericoloso. L'idea è dell'ambiziosa studentessa Courtney Hall che riunisce i suoi compagni in un laboratorio del seminterrato dell'università: ognuno di loro a turno si stende sul lettino lasciando che gli altri gli fermino il cuore. In quella breve ma angosciante esperienza di premorte, anche i più scettici assistono agli effetti del risveglio delle funzioni cerebrali oltre alle potenzialità della scoperta scientifica. Ma nessuno considera le controindicazioni. L'equilibrio tra realtà e finzione sorretto dalla suspense del thriller finisce per spezzarsi nella monotonia di una sceneggiatura ripetitiva.

Film horror da vedere stasera in TV

La terza madre, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Film horror italiano per la regia del maestro Dario Argento, con Asia Argento, Philippe Leroy, Daria Nicolodi, Moran Atias, Valeria Cavalli e Clive Richie. In un cimitero di Viterbo, viene ritrovata un’antica urna che scatena eventi misteriosi. Al suo interno è contenuta la tunica della “Mater Lachrimarum”, unica sopravvissuta di una leggendaria triade di streghe. Un film mozzafiato che vi terrà incollati allo schermo.

Film romantici da vedere stasera in TV

Il presidente – Una storia d’amore, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Abdrew Sheperd è il presidente degli Stati Uniti e secondo gli ultimi sondaggi la sua popolarità è alle stelle. Sydney Ellen Wade è invece un’affascinante operatrice col compito di sensibilizzare l'amministrazione ad una maggior salvaguardia dell'ambiente. Basta uno sguardo durante una riunione alla Casa Bianca per far scattare la scintilla. Sheperd, vedovo con una figlia adolescente, per le strane regole etiche che devono riguardare un presidente, rischia di compromettere la sua immagine, ma decide di ascoltare il suo cuore. In un accorato discorso finale, dopo aver riaffermato la propria vocazione e dignità, il presidente sottolinea il proprio diritto alla felicità privata. Con Michael Douglas, Annette Bening, David Paymer, John Mahoney, Richard Dreyfuss e la regia di Rob Reiner.

Film biografici da vedere stasera in TV

Elizabeth - Incubo sulla collina, ore 21:05 Crime Investigation

Regia di Sarah Walker, con Alana Boden, Skeet Ulrich, Deirdre Lovejoy, Sarah Madison Barrow, Jazmine Campanale, Peter Graham-Gaudreau, Cassidy Nugent. Nel giugno 2002 Elizabeth Ann Smart ha soli 14 anni quando viene rapita nella sua casa di Salt Lake City dal fanatico religioso David Mitchell. David la porta nel suo rifugio in collina dove, con la complicità di Wanda Barzee, la tiene prigioniera. Tenuta quasi digiuna, drogata, violentata e sottoposta a bizzarri rituali religiosi, Elizabeth vivrà i nove mesi più cruenti della sua esistenza.

