Programmi TV da non perdere stasera, sabato 1 giugno

La mia musica, ore 15:30 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Prosegue su Sky Uno “La mia musica”, il programma dedicato alle monografie dei cantanti italiani più popolari del momento. Conduce Stefano Fisico, dj e produttore di alcuni dei più grandi artisti italiani e internazionale. Dopo Ligabue e Ultimo, l’ospite della terza puntata è Fedez.

E poi c’è Cattelan - Best of, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

In prima serata su Sky Uno, vediamo la replica del Best of della nuova stagione di “E poi c’è Cattelan”, l’irresistibile show condotto da Alessandro Cattelan.

L’amore bugiardo, ore 21:05 Crime investigation

Continua la nuova stagione di “L’amore bugiardo”. Raccontiamo le storie vere e sconvolgenti di chi è stato ingannato dalle persone di cui si fidava di più, con conseguenze disastrose. Sette puntate che raccontano storie d'amore apparentemente perfette rovinate per sempre da inganni, segreti e tradimenti.

#SkyBuffaRacconta - Storie di Campions, ore 21:15 Sky Arte HD

Federico Buffa racconta il pretesto, la nascita del format e tutti i retroscena che nel 1956 portarono a disputare la prima finale di Coppa dei Campioni, che ora si chiama Champions League.

Affari da nerd, ore 21:00 Blaze

A partire dalle 21:00, su Blaze “Affari da Nerd”. In ogni puntata, seguiamo le imprevedibili vicende di Bohus e Shaun, due collezionisti ossessionati dalla tecnologia vintage, sempre pronti a passare al setaccio cantine, ripostigli e negozi dell’usato per riuscire a stanare qualche rara chicca degli anni ’80 e ’90 e rivenderla sul mercato.

Malattie imbarazzanti, ore 21.00 lei

Un’altra puntata della settima stagione di “Malattie imbarazzanti”. In questa puntata, mentre la dr.ssa Dawn si occupa di una donna che emana un odore di pesce dalle parti intime, il dr. Christian è alle prese con un uomo con una cicatrice sul viso che gli dona una faccia da delinquente.

Marchio di fabbrica, ore 21:00 Discovery Channel

Molti prodotti che vengono usati oggi sono il risultato di sofisticati processi ingegneristici e produttivi. Nelle puntate di “Marchio di fabbrica scopriamo come vengono costruiti.

Tsunami in Giappone, ore 20:55 National Geographic

L'11 marzo 2011, un terribile terremoto seguito da uno tsunami ha colpito il Giappone. Intrecciando i vari video dei testimoni, ricostruiamo quei terribili momenti con lo sguardo di coloro che li hanno vissuti.

Ingegneria in scala, ore 21:05 Discovery science

I migliori costruttori di modellini si preparano per la sfida finale di “Ingegneria in scala”: monster truck potenti, aerei alimentati al cherosene e motoscafi veloci fino a 120 km all'ora. Chi vincerà?

Enigmi alieni - Buchi neri sulla Terra?, ore 21:00 History

Giorgio Tsoukalos indaga sulla costruzione, la storia e le tecnologie che hanno permesso di realizzare l'Arca dell'Alleanza. Le popolazioni dell'epoca erano in grado di costruirla da soli?

America the Beautiful: nella Death Valley, ore 21:00 Nat Geo Wild

Seguiamo da vicino le più feroci battaglie tra animali. Grazie alle immagini catturate, scopriamo i pericoli del mondo animale e tutto quello che sono disposte a fare le creature pur di difendersi.

Baywatch California, ore 21:00 Nat Geo People

I bagnini del sud della California devono occuparsi di un uomo in barca che è particolarmente aggressivo. Inoltre, i bagnanti hanno avvistato uno squalo.

Serie TV in onda stasera

Il Trono di spade, ore 21:15 Sky Atlantic (REPLICA)

Su Sky Atlantic rivediamo il finale di stagione de “Il Trono di spade”. La serie televisiva è ambientata in un grande mondo immaginario costituito principalmente dal continente Occidentale (Westeros) e da quello Orientale (Essos).

Le regole del delitto perfetto, ore 21:00 Fox

Su Fox rivediamo “Le regole del delitto perfetto”, il thriller giudiziario con protagonista Annalise Keating, avvocato e docente di diritto penale. La donna è affiancata dai «Keating Five», cinque studenti scelti per assisterla nei casi giudiziari, e dai suoi associati Bonnie e Frank.

Butterfly, ore 21:00 Fox life

Su Fox life, alle 21:00 rivediamo i primi due episodi di “Butterfly”, la miniserie televisiva che affronta il delicato tema dell’identità di genere. I protagonisti sono Vicky e Stephen, una coppia di genitori separati che si trova ad affrontare la richiesta del loro figlio minore Max di avviare la procedura per il cambio di sesso, poiché si sente una bambina.

Elementary, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox crime rivediamo i primi episodi di “Elementary”, la serie tv basata su una rilettura in chiave moderna del personaggio di Sherlock Holmes di sir Arthur Conan Doyle. Le vicende si svolgono a New York, Holmes è Jonny Lee Miller, mentre Lucy Liu veste i panni della versione femminile di Watson.

Shades of blue, ore 21:15 Premium crime

Su Premium crime rivediamo la prima stagione di “Shades of blue”, il poliziesco procedurale con protagonista Jennifer Lopez nei panni di Harlee Santos, detective del New York City Police Department. L’agente e la sua squadra non disdegnano di usare sotterfugi per i propri scopi ed è costretta a collaborare con una squadra anticorruzione dell'FBI.

God friended me - 1^ TV, ore 21:15 Premium stories

Continua su Premium stories la serie che racconta la vita di Miles, un ateo a cui viene inviata una richiesta di amicizia su Facebook da un account chiamato "Dio". Questo account invia suggerimenti per dei nuovi amici che abitano a New York.

The Carmichael Show, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi rivediamo la prima stagione di “The Carmichael Show”, la serie tv ispirata alla vita reale di Jerrod Carmichael, che interpreta se stesso. Seguiamo le sue avventure e il rapporto con la sua famiglia molto invadente.

Supernatural, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action va in onda la dodicesima stagione di “Supernatural”, la serie tv che ha come protagonisti due ragazzi che sono stati educati al padre alla ricerca di un demone che avrebbe ucciso la loro madre incendiando la casa.

Friends, ore 20:50 Comedy Central

Su Comedy Central rivediamo tutte le stagioni della serie cult “Friends”. Andata in onda per dieci stagioni, dal 1994 al 2004, ha lanciato Jennifer Aniston e Courtney Cox. La serie racconta le vicende di sei amici attraverso le loro storie sentimentali e le loro avventure lavorative.

New girl, ore 21:20 Fox Comedy

Alle 21:20 su Fox Comedy un altro episodio di “New Girl”, la serie con protagonista un'eccentrica e spumeggiante ragazza di nome Jess. Alla soglia dei trent'anni deve fare i conti con la rottura di una lunga relazione sentimentale. Dopo essere andata a vivere assieme a tre ragazzi, finisce per sconvolgerne le vite coi suoi bizzarri modi di fare.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:45 Fox Animation

Alle ore 20:45 su Fox Animation, il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Home - Le avventure di Tip e Oh, ore 20:50 DeA kids

Altri due episodi di “Home - Le avventure di Tip e Oh”, cartone animato sviluppato da Ryan Crego e Thurop Van Orman basato sul film d'animazione tridimensionale di grande successo “Home - A casa”. I protagonisti sono l'alieno Boov Oh, la tredicenne Tip, sua madre Lucy, il gatto Pig, Kyle, Donny, Sharzod, Slushious e Succosa.

Top Wing, ore 20:55 Nick jr

Su Nick jr. va in onda “Top Wing”, la serie animata che racconta le avventure di quattro uccelli molto coraggiosi: Swift, Penny, Brody e Rod. I pennuti abitano Big Whirl Island e sono cadetti all'Accademia Top Wing.

Game Shakers, ore 20:50 Nickelodeon

Su Nickeolodeon continuano gli episodi di “Game Shakers”, una sit-com creata da Dan Schneider. Babe e Kenzie creano, per un progetto scolastico, il loro primo videogioco, Sky Whale. Il successo inaspettato fa sì che le due ragazzine creino una società con l’amico Hudson, la Game Shakers.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Scooby-Doo: il mistero del Cavaliere Nero, ore 20:56 Boomerang

Villa Grimsley è stregata. Solo Scooby-Doo e la sua gang possono risolvere il mistero del Cavaliere Nero.

Claude, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior, un altro episodio di “Claude”, il cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

Fast Layne, ore 21:00 Disney Channel

Alle 21:00 su Disney Channel “Fast Layne”, la serie con protagonista la dodicenne Layne Reed che scopre una macchina parlante chiamata V.I.N. in un capannone abbandonato. Da quel momento, la sua vita cambia.

Furiki Wheels, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Furiki Wheels” la serie animata creata da Alphanim (oggi Gaumont Animation) nel 2017.

