Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 1 giugno

Film commedia da non perdere stasera in tv

Benedetta follia, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film commedia del 2018, diretto e interpretato da Carlo Verdone, con Ilenia Pastorelli, Maria Pia Calzone, Lucrezia Lante Della Rovere e Paola Minaccioni. Guglielmo Pantalei, proprietario di un negozio di articoli religiosi, non si rassegna all'abbandono da parte della moglie dopo venticinque anni di matrimonio apparentemente felici. Ma nella sua depressione quotidiana irrompe Luna, giovane “borgatara” romana, che si candida per il ruolo di commessa nel negozio nonostante il suo aspetto e i suoi modi facciano più pensare alla lap dance che alle navate di una chiesa. Questa “benedetta follia” strapperà il sessantenne al declino annunciato verso una senilità rinunciataria e mortifera, aiutandolo ad aprire nuove porte al futuro.

Commandments, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film commedia del 1997 diretto da Daniel Taplitz, con Aidan Quinn, Anthony La Paglia, Courteney Cox, Louis Zorich e Pamela Gray. Un uomo perde la moglie in un incidente in mare e giura a Dio di non rispettare più i dieci comandamenti. Tuttavia, arrivato al punto del “non uccidere”, avrà qualche problema di coscienza. Nel frattempo, si innamora della giovane cognata.

Suocero scatenato, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia diretto da Gavin Wiesen, con Emile Hirsch, J. K. Simmons, Kristen Schaal, Taran Killam e Hunter Parrish. Mr. Gallo è un lavoratore instancabile e giramondo, raramente nello stesso posto per più giorni di fila. Durante un viaggio last minute a Los Angeles scopre però che l’amata figlia è scomparsa. Per ritrovarla, l’uomo d’affari coinvolge l’ex fidanzato della ragazza, il bizzarro e introverso Martin, che ancora sta cercando di superare il trauma della rottura. I due intraprenderanno un viaggio pieno di avventure, destinato a cambiare le loro vite e il loro modo di vedere le cose.

Ti presento un amico, ore 21.15 Premium Cinema Emotion

Film commedia del 2010, diretto da Carlo Vanzina, con Raoul Bova, Barbora Bobulova, Martina Stella, Kelly Reilly e Stefano Dionisi. Marco è un giovane manager nel settore cosmetico, che si ritrova ad essere lasciato dalla fidanzata e a ottenere una promozione sul lavoro. Il nuovo incarico da grande capo lo mette di fronte al difficile compito di tagliare il personale per far quadrare il bilancio, mentre una serie di presentazioni femminili contribuirà a sconvolgerne la vita.

Loro chi?, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia del 2015 diretta da Fabio Bonifacci e Francesco Miccichè, con Marco Giallini, Edoardo Leo, Catrinel Marlon e Lisa Bor. Il trentaseienne Davide ha un sogno: guadagnarsi la stima dell’imprenditore per cui lavora, ottenere un aumento e, magari, anche una promozione. La sua occasione, dopo tanto, arriva: dovrà presentare un brevetto rivoluzionario. Purtroppo si affiderà a Marcello, che di mestiere fa l’imbroglione.

Film western da non perdere stasera in tv

Lo straniero della valle oscura - The Dark Valley

Film western diretto da Andreas Prochaska, con Sam Riley, Helmuth Häusler, Josef Griesser, Heinz Ollesch, Beatrix Brunschko, Carmen Gratl, Xenia Assenza, Franz Xaver Brückner, Clemens Schick, Johannes Nikolussi, Martin Leutgeb e Tobias Moretti. Un cavaliere misterioso fa il suo ingresso in un villaggio dominato dalla famiglia capitanata dall'anziano Brenner e dai suoi figli, che spadroneggiano sulle vite di uomini e donne. L'uomo è un americano e viene alloggiato presso due donne, una madre e una figlia che sta per sposarsi. Di lui si sa anche che è un fotografo che vuole fermarsi per l'inverno.

Film d’avventura da non perdere stasera in tv

Flipper, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film d’avventura del 1996 diretto da Alan Shapiro, con Elijah Wood, Paul Hogan, Isaac Hayes, Paola Pitagora, Alessandro Haber. La pellicola è tratta dall’omonima e famosa serie televisiva che porta davanti la macchina da presa le avventure del celebre delfino. In questa avventura, Flipper insieme ai sui amici contribuirà a proteggere le isole incontaminate in cui vive da malvagi antiecologisti.

Film fantastici da non perdere stasera in tv

Il maestro e la pietra magica, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film fantastico per ragazzi del 2010, distribuito dalla Walt Disney e diretto da Vadim Sokolovsky, con Liya Akhedzhakova, Mariya Andreeva, Irina Apeksimova, Olga Aroseva, Mikhail Efremov e Valentin Gaft. Baba Jaga è figlia di una strega e un giorno si imbatte nella preziosa pietra magica Alatyr, che la trasformerà in Contessa di Pietra e la costringerà a vivere da reclusa all’interno della Torre di Pietra. L’incantesimo potrà spezzarsi solo quando un Sommo Maestro Intagliatore ridarà vita all'Alatyr.

Film drammatici da non perdere stasera in tv

Soldato Jane, ore 21:00 Sky Cinema Action

Un intramontabile film drammatico del 1997 diretto da Ridley Scott, con Demi Moore, Anne Bancroft, Scott Wilson, Morris Chestnut e Jason Beghe. Una donna, determinata a entrare nel corpo speciale dei Navy Seals formato da soli uomini, si sottopone a un addestramento massacrante agli ordini di un crudele e sadico istruttore.

Run the Tide - Inseguendo un sogno, ore 21:00 Sky Cinema Drama

“Run the tide” è un film drammatico di Soham Mehta, con Taylor Lautner e Johanna Braddy. Rey ha rinunciato alle sue aspirazioni per crescere da solo il piccolo fratellastro Oliver, figlio della stessa madre Lola. Quando però esce dal carcere in cui è stata rinchiusa, Lola vorrebbe rimettere insieme la sua famiglia, ma Rey è disposto a fare di tutto per evitare che lei e i suoi problemi possano far male a lui e al fratello. Decide così di rapire Oliver e di fuggire verso le coste della California inseguendo quel sogno a cui aveva rinunciato anni prima. Per tentare di rintracciarli, Lola chiede aiuto all'ex marito Bo.

Stand By Me - Ricordo di un'estate, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 1986, diretto da Rob Reiner, con Richard Dreyfuss, Kiefer Sutherland, John Cusack, River Phoenix e Marshall Bell. Nell’estate del 1959 quattro ragazzi dell’Oregon, tutti con problemi con il padre, decidono di partire da Castle Rock, dove abitano, per una escursione verso il bosco, incamminandosi lungo i binari della ferrovia. Il tenero Gordie Lachance, il saggio Chris Chambers, l’occhialuto e estroverso Teddy Duchamp e il pauroso Vern Tessio si riuniscono per lanciarsi nell’avventura che cambierà per sempre le loro vite. L'occasione è anche eccitante, Vern ha sentito il fratello parlare con un amico sul ritrovamento del corpo di un ragazzo. Battendo sul tempo una banda di ragazzotti, i giovani esploratori si imbattono nel cadavere.

Il miglio verde, ore 21.15 Premium Cinema

Film drammatico del 1999 diretto da Frank Darabont, con Tom Hanks, David Morse, Michael Clarke Duncan, Michael Jeter e James Cromwell. Tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King, il “miglio verde” del titolo è il percorso dei condannati a morte nel carcere di Cold Mountain. Nel 1935, arriva nel braccio della morte John Coffey, gigantesco uomo dalla pelle scura dotato di poteri magici da guaritore. La sua storia rimane nelle memorie del capo dei secondini, che era stato a sua volta miracolato dal condannato.

L'anno del dragone, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film drammatico nel 1985 diretto da Michael Cimino, con Mickey Rourke, John Lone, Ariane, Dennis Dun, Victor Wong (II), Jack Kehler e Eddie Jones. Stanley White è reduce del Vietnam e un pluridecorato capitano della polizia di New York a cui viene affidata la zona di Chinatown. Qui inizia una crociata solitaria contro la mafia che domina il quartiere, affiancato da un’avvenente giornalista cinese. Pellicola tratta dall’omonimo romanzo di Robert Daley.

Film d’azione da non perdere stasera in tv

Lo specchio della vendetta, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Action thriller del 2018 diretto da Robert Malenfant, con Kelly Packard, Jennifer Taylor, Madison Dirks, Todd Cahoon e Megan Littler. Una famiglia di ritorno dalle vacanze trova a casa la peggiore delle sorprese: un gruppo di criminali si è insediato nella loro abitazione, impedendogli di rientrare. La famiglia non si darà per vinta, ma farà di tutto per riprendersi la casa, combattendo all’ultimo sangue.

Escape Plan 2 - Ritorno all'inferno, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film d’azione del 2018, diretto da Steven C. Miller, con Sylvester Stallone, Dave Bautista, Jaime King, Jesse Metcalfe, 50 Cent e Wes Chatham. Ray Breslin è un esperto in sicurezza, l’uomo capace di fuggire dalle prigioni più sicure del mondo. A capo di un team, si ritrova a dover aiutare il suo agente più abile e un suo amico a fuggire da una prigione conosciuta come Ade, da cui sembra impossibile ogni tentativo di fuga e dove i prigionieri sono costretti a combattere tra loro all’interno di un’arena.

Game night - Indovina chi muore stasera?, ore 21:01 Premium Cinema +24 HD

Film d’azione del 2018 con tratti di comicità, diretto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein, con Jason Bateman, Rachel McAdams, Kyle Chandler, Billy Magnussen e Sharon Horgan. Un gruppo di coppie si riunisce con regolarità per giocare. Durante uno di questi incontri, però, la situazione si complica e gli amici si ritrovano a dover risolvere un misterioso omicidio.

