Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 24 maggio

Programmi TV in onda stasera

4 ristoranti Spagna, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo, in replica, la quinta puntata di “4 ristoranti Spagna”, la versione catalana del famoso show on the road, condotto dallo chef Marc Ribas. Una sfida tra 4 ristoranti spagnoli, ciascuno dei quali giudicherà gli altri su location, cucina, menu, servizio e conto.

Marcia Clark: oltre ogni giudizio, ore 21:05 Crime investigation

Marcia Clark, pubblico ministero nel processo contro O.J. Simpson, riapre 7 dei casi americani più controversi, tra cui quello della morte di Rebecca Zahau, fidanzata di un magnate dell'industria farmaceutica. Secondo le indagini svolte, la giovane si sarebbe suicidata.

Cannes, il festival che visse due volte, ore 21:15 Sky Arte HD

Lo scintillante Festival di Cannes è un evento che si ripete ogni maggio, così familiare che ne abbiamo quasi dimenticato la storia; ripercorriamola in questo docufilm diretto da F. Chaudier.

Robot Wars, ore 21:00 Blaze

Ingegneri, designer, nerd appassionati, provenienti da tutto il mondo, hanno dato vita al proprio robot: sono pronti a vederlo combattere contro altri temibili avversari.

Palco, doppio palco e contropalcotto, ore 21:00 Comedy Central

Dal Teatro Verdi di Montecatini Terme, cinque spettacoli monografici da non perdere. Questa sera, Omar Fantini. Per una serata all'insegna del buonumore.

Dimagrisco e ricomincio, ore 21:00 lei

Su lei alle ore 21:00, un’altra puntata di “Dimagrisco e ricomincio”, in cui alcune persone si sottopongono a una dieta molto drastica, dopo aver accumulato molti chili e perso completamente l’autostima.

Morgan Freeman Science Show, ore 21:00 Discovery channel

Torna Morgan Freeman per porci nuove ed entusiasmanti questioni relative ai fenomeni scientifici più complessi e controversi della nostra era. In ogni puntata, i quesiti verranno esplorati attraverso teorie scientifiche ed esperimenti all'avanguardia, costringendoci a rivedere radicalmente le nostre conoscenze e certezze sulle leggi della natura e sul comportamento umano.

I maghi del garage, ore 20.55 National Geographic

Tim Shaw e il suo fidato meccanico Fuzz tornano per la terza stagione de “I maghi del garage”, in cui riportano all’antico splendore grandi classici dei motori. Nella puntata di stasera, si occupano del restauro di una Ford Escort Mk1 Mexico.

Mega costruzioni: super strutture, ore 21:05 Discovery Science

In questo episodio andiamo a visitare con Danny Forster il cantiere del maestoso Olympic Aquatic Stadium di Londra, realizzato per le Olimpiadi del 2012.

Sachsenhausen, le due facce di un campo, ore 21:00 History

A Sachsenausen tra il 1936 e il 1945, vengono imprigionate più di duecentomila persone. Nell'agosto del 1945 diventerà un campo speciale sovietico.

Il trono dei leoni, ore 21:00 National Geographic Wild

Seguiamo la vita di un leone, dalla nascita fino alla crescita: la creatura si trasforma presto in un maschio che domina e protegge il suo territorio nella savana africana.

Crociere: navi da sogno, ore 21:00 Nat Geo People

In “Crociere: navi da sogno” saliamo a bordo della Royal Princess, una lussuosa nave da crociera. Lo staff è pronto per iniziare una nuova e impegnativa stagione estiva.

Serie TV in onda stasera

Billions - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

In prima visione tv su Sky Atlantic continuano gli episodi della quarta stagione di “Billions”, la serie tv con protagonista Chuck Rhoades, procuratore distrettuale del Southern District of New York. La moglie Wendy lavora per Bobby "Axe" Axelrod, miliardario di New York che ha ereditato la guida della sua società di speculazione finanziaria, la Axe Capital.

Speechless, ore 21:00 Fox

Rivediamo su Fox la terza stagione di “Speechless”, la serie tv che segue le vicende della famiglia DiMeo, alle prese con JJ, il figlio maggiore, affetto da paralisi cerebrale infantile, che comunica tramite uno strumento posizionato sul capo. La sitcom affronta tutte le problematiche della vita con un adolescente disabile, in maniera scherzosa e divertente.

Grey’s anatomy, ore 21:00 Fox life

Su Fox life alle 21:00 continuano gli episodi di “Grey’s anatomy”, la serie incentrata sulla vita della dottoressa Meredith Grey, tirocinante di chirurgia nell'immaginario “Seattle Grace Hospital” di Seattle. Il medical drama ha vinto 2 Golden Globe e 4 Emmy.

The Blacklist - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

Su Fox crime, “The Blacklist”, la serie tv con protagonista Raymond Reddington, uno dei più pericolosi ricercati dall'FBI. Reddington si offre di fornire informazioni su ogni criminale con cui ha avuto a che fare e come clausola chiede di avere come referente Elizabeth Keen, una giovane analista al suo primo giorno di servizio. In realtà, l’uomo vuole liberarsi dei suoi nemici attraverso la collaborazione con l’FBI.

NCIS, ore 21:55 Fox Crime

Alle 21:55 rivediamo l’undicesima stagione di “NCIS”, la serie che segue le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi criminali o investigativi che coinvolgono i membri del corpo militare stesso.

Lethal weapon, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo la terza stagione di “Lethal weapon”, la serie tv tratta dagli omonimi film “Arma letale”. Protagonista è il detective Martin Riggs, ex Navy Seal, che, in seguito alla morte della moglie incinta, si trasferisce al Los Angeles Police Department. Qui, gli viene affidato come partner il detective Roger Murtaugh.

Suits - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Continua su Premium Stories la stagione finale di “Suits”, il legal drama con protagonista Harvey Specter, uno dei più importanti avvocati di New York, cinico e spietato. La stagione presenta i 5 personaggi principali dipendenti nella fiction della Pearson Specter Litt a Manhattan: Gabriel Macht, Patrick J. Adams, Rick Hoffman, Meghan Markle, e Sarah Rafferty.

Will & Grace - 1^ TV, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi, alle 21:15, vediamo un altro episodio, in prima visione tv, della decima stagione di “Will & Grace”, la serie che riporta sugli schermi le storie di Will, Grace, Karen e Jack. La sit-com è ambientata a New York, nell'Upper West Side di Manhattan.

Chicago fire, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, va in onda “Chicago Fire”, la serie con protagonisti i vigili del fuoco e alcuni paramedici di Chicago. La caserma 51 è alle prese ogni volta con casi diversi, che mettono a dura prova il Comandante Boden e il capitano Casey.

New girl, ore 21:20 Fox Comedy

Alle 21:20 su Fox Comedy un altro episodio di “New Girl”, la serie con protagonista un'eccentrica e spumeggiante ragazza di nome Jess. Alla soglia dei trent'anni deve fare i conti con la rottura di una lunga relazione sentimentale. Dopo essere andata a vivere assieme a tre ragazzi, finisce per sconvolgerne le vite coi suoi bizzarri modi di fare.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, torna il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

A tutto reality - L’isola, ore 21:00 DeA kids

Su DeA Kids, alle 21:00, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Alvinn!!! e i Chipmunks, ore 20:50 Nick jr

Alle 20:50 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Cousins for life, ore 20:45 Nickelodeon

Su Nickelodeon continuano gli episodi di “Cousins for life”, la simpatica sit com con protgonisti due fratelli, genitori, che si trasferiscono a vivere sotto lo stesso tetto. Purtroppo le cose non sono tutte rose e fiori. Lo stesso per i loro figli, cugini, che ne combinano di tutti i colori.

Teen Titans Go!, ore 20:55 Cartoon Network

La serie animata statunitense tratta dall'omonimo fumetto, è uno spin-off che riprende in chiave parodistica i personaggi di “Teen Titans”, senza avere continuità con la serie. Protagonisti sono Robin, Stella Rubia, Beast Boy, Corvina e Cyborg.

Aloha Scooby, ore 20:35 Boomerang

La Mistery Inc. va in vacanza alle Hawaii perché Daphne deve incontrare il direttore della Goha Aloha.

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Buona fortuna Charlie!, ore 20:45 Disney Channel

A partire dalle 20:45 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Furiki Wheels, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Furiki Wheels” la serie animata creata da Alphanim (oggi Gaumont Animation) nel 2017.

Guarda anche i film in onda stasera in TV