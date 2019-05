Film stasera in TV: da non perdere oggi, venerdì 24 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film commedia da vedere stasera in TV

Hotel Gagarin, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia italiana del 2018 per la regia di Simone Spada, con Claudio Amendola, Luca Argentero e Giuseppe Battiston. Cinque italiani, spiantati e in cerca di un’occasione, vengono mandati a girare un film in armenia. Quando arrivano però scoppia una guerra e il produttore scompare insieme ai soldi. Abbandonati all’Hotel Gagarin, immerso nel nulla, trovano un modo per inventarsi un’occasione di felicità. Un film stralunato ed esilarante, adatto a tutta la famiglia.

C’est la Vie – Prendila come viene, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Una deliziosa commedia francese ambientata in uno sfarzoso castello del XVII secolo diretta da Eric Toledano e Olivier Nakache, noti soprattutto per la regia del precedente “Quasi amici”.Max è un wedding planner disilluso che dirige uno scombinato staff nell’organizzazione di un maestoso ricevimento. Si trova, suo malgrado, a dirigere e sopportare James, un eccentrico cantante per matrimoni, la nevrotica Adele, vice di Max, lo scriteriato fotografo Guy e Samy, cameriere improvvisato che combina solo guai. Con Jean-Pierre Bacri, Jilles Lellouche, Hye Haidara, Jean-Paul Rouve, Alban Ivanov.

Come ti ammazzo il bodyguard, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Regia di Patrick Hughes. Un film con Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds, Gary Oldman, Salma Hayek, Elodie Yung, Joaquim de Almeida. Michael Bryce è una guardia del corpo impeccabile. Un giorno un prestigioso cliente giapponese viene ucciso sotto i suoi occhi da un cecchino. Darius Kincaid è un sicario, l’unico che può testimoniare al tribunale dell'Aja contro Vladislav Dukhovich, ex presidente bielorusso e genocida, che ha eliminato tutti i potenziali testimoni. I due saranno costretti a cooperare. Nonostante scene d’azione deludenti, il film è una commedia che ha avuto un discreto successo, anche per merito dei protagonisti, molto credibili nei rispettivi ruoli.

Morto tra una settimana… o ti rimborsiamo, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Commedia britannica del 2018 per la regia di Tom Edmunds, con Tom Wilkinson, Aneurind Barnard e Marion Bailey. Leslie, assassino professionista in età avanzata, non è più così fortunato nel suo lavoro. Il nuovo boss, infatti, lo ha messo alla ricerca di potenziali clienti nel posto in cui la gente è solita commettere molti suicidi. Una commedia insolita, da non perdere.

Fuga di cervelli, ore 21 su Premium Cinema Comedy

Commedia italiana di Paolo Ruffini con Luca Peracino, Paolo Ruffini, Guglielmo Scilla, Frank Matano e Andrea Pisano. Emilio è innamorato di Nadia sin da quando era bambino, ma non ha mai trovato il coraggio per confessarglielo. Nadia parte per studiare a Oxford e lui rischia di perderla per sempre, ma decide di seguirla insieme ai suoi insoliti amici. Insieme, il gruppo affronterà una serie di avventure demenziali che si strapperanno un sorriso.

Film thriller da vedere stasera in TV

Lo sciacallo – Nightcrawler, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Thriller americano del 2014 per la regia di Dan Gilroy con Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Bill Paxton, Riz Ahmed, Anne McDaniels, Jamie McShane. A Los Angeles, regno di criminali, imperversano incidenti, incendi e omicidi. Il giovane Lou, alla disperata ricerca di un lavoro, scopre il giornalismo freelance e si unisce alle troupe di reporter sul campo per riprendere reati e crimini. Ben presto, dopo una gavetta massacrante, troverà la sua storia e sarà pronto per raccontarla a tutti. Ma a quale prezzo? Un film magistrale, con un ritmo incalzante che vi terrà incollati al divano fino all’ultimo minuto.

Survivor, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Thriller americano del 2015 per la regia di James McTeigue, con Milla Jovovich, Pierce Brosnan, Dylan McDermott, James D’Arcy e Angela Bassett. Un’impiegata del dipartimento di Stato, appena inviata all’ambasciata americana a Londra, è incaricata di fermare l’entrata dei terroristi negli Stati Uniti. La nuova missione la mette però sotto i riflettori e, ben presto, si trova accusata di crimini che non ha commesso. Un film adrenalinico per una serata a base di pura energia, da non perdere.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Zathura – Un’avventura spaziale, ore 21 su Sky Cinema Family

Un film di Jon Favreau con Josh Hutcherson, Jonah Bobo, Dax Shepard, Kristen Stewart, Tim Robbins. Danny e Walter, due fratelli rispettivamente di sei e dieci anni, trovano un vecchio gioco da tavolo nello scantinato di casa. Danny decide di cominciare a giocare. Così lui e il fratello si trovano all'improvviso proiettati nello spazio profondo. Tratto da un romanzo dell'autore di “Jumanji”, il film che può piacere sia ai ragazzi (per la sua struttura avventuroso-fantascientifica) sia agli adulti.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Operation Chromite – Uomini d’onore, ore 21 su Sky Cinema Action

Regia di Jae-Han Lee, con Liam Neeson, Lee Jung-Jae, Beom-su Lee, Se-Yeon Jin, Mathew Darcy e Sean Dulake. 1950: una squadra di spie viene incaricata di ottenere le informazioni cruciali per spezzare il predominio dei nordcoreani. “Operation Chromite” racconta la vera storia degli eroi che liberarono la Corea del Sud, uno spy movie per chi ama i film di guerra e d’azione.

Rampage: furia animale, ore 21:15 su Premium Cinema PRIMA TV

Film d’azione americano del 2018 per la regia di Brad Peyton con nientemeno che Dwayne Johnson, Naomie Harris, Joe Manganiello e Makin Akerman. Davis è un esperto di primati che tiene la gente a distanza e condivide un legame fortissimo con un gorilla molto intelligente di nome George. Un esperimento genetico ingiustificato lo trasforma però in un’enorme creatura molto aggressiva che, insieme a una squadra di altre creature, metterà a repentaglio la sicurezza degli USA. Davis è costretto a collaborare con Kate, ingegnere genetico, per fermare la catastrofe. Un film con ottimi effetti speciali.

Jonah Hex, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Film americano del 2010 per la regia di Jimmy Hayward, con Josh Brolin, John Malkovich, Megan Fox e Michael Shannon. Tratto dall’omonimo fumetto del 1972 della DC Comics, questo film narra le sanguinarie vicende di Jonah Hex, vagabondo dal volto sfregiato e cacciatore di taglie con un passato misterioso. Effetti speciali e trama avvincente per una serata da popcorn.

Film giallo da vedere stasera in TV

La congiura degli innocenti, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Giallo americano del 1955 di Alfred Hitchcock, con Edmund Gwenn, John Forsythe e Shirley MacLaine. Nella campagna del New England viene trovato un cadavere. Si tratta del secondo marito di Jennifer, abitante del luogo. Alcuni paesani cercano di nasconderlo meglio che possono, ma lo sceriffo non molla e continua a fare le sue indagini. Un film che saprà lasciarvi col fiato sospeso.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Noi siamo tutto, ore 21 su Sky Cinema Romance

Regia di Stella Meghie. Un film con Nick Robinson, Taylor Hickson, Ana de la Reguera, Amandla Stenberg, Peter Benson. Madeline è un'adolescente chiusa in casa da 17 anni a causa di una malattia rara che ha ridotto ai minimi termini le sue difese immunitarie. Un giorno un camion dei traslochi giunge nella sua via e Madeline, dalla finestra chiusa, vede per la prima volta Olly, il nuovo vicino. I loro sguardi si incrociano. Ha inizio così una storia d'amore che dovrà superare ostacoli che sembrano insormontabili. Tratto dall’omonimo romanzo di Nicola Yoon, il film affronta il difficile tema della malattia grave in adolescenza. Purtroppo la pellicola non riesce a mantenere la stessa emozione data dal libro.

Per una vita migliore, ore 21 su Sky Cinema Drama

Film drammatico americano del 2011 per la regia di Chris Weitz, con Demiàn Bichir, José Julian, Eddie Sotelo e Joaquin Cosio. L’immigrato clandestino messicano Carlos lavora come giardiniere, occupazione che gli garantisce la minima sussistenza, e vive col figlio Luis. Il rapporto tra di loro non è buono, ma troveranno il modo di riavvicinarsi quando verrà loro rubato il camioncino. Un film commovente con un finale davvero straziante. Per gli amanti delle lacrime davanti alla TV.

Jackie & Ryan, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Film americano del 2014 per la regia di Ami Canaan Mann, con Katherine Heigl, Ben Barnes, Clea DuVall e Alyn Lind. Ryan, cantante folk, mette da parte i suoi sogni di diventare musicista di successo e incontra Jacie, ex cantante country in lotta per la custodia della figlia. A unirli sarà l’amore, non solo reciproco ma anche per la musica.

Film biografici da vedere stasera in TV

Vittoria e Abdul, ore 21 su Premium Cinema +24

Un film biografico ricco di emozione, diretto da Stephen Frearse interpretato da Michael Gambon, Judi Dench, Simon Callow, Olivia Williams e Julian Wadham. Abdul Karim, umile impiegato indiano, ventenne o poco più, viene scelto per consegnare un omaggio alla regina Vittoria in occasione del giubileo per i cinquant’anni del regno. Viene preferito in virtù della sua altezza, come a dire per puro caso. Diventerà il servitore, poi il segretario e infine il “Munshi”, il maestro spirituale della regina e imperatrice. La loro amicizia sarà così salda e intima da infastidire e spaventare la famiglia reale e la corte dei più prossimi al trono, al punto che il figlio, Edoardo VII, darà alle fiamme la loro corrispondenza e ogni testimonianza di quella relazione. Da non perdere.

