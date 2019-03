Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 4 marzo

Programmi tv in onda stasera

Master Pasticciere di Francia, ore 21:15 Sky Uno (REPLICA)

Alle 21:15 su Sky Uno rivediamo la seconda stagione di “Master Pasticciere di Francia”. Nel programma, condotto dallo chef Jean Imbert, nove giovani professionisti si sfidano affrontando prove sempre più difficili. In giuria anche la pasticciera Claire Heitler.

Confessioni di un detective, ore 21:05 Crime Investigation

In “Confessioni di un detective”, in onda alle 21:05 su Crime Investigation, ascoltiamo le dichiarazioni di alcuni detective che sono riusciti a risolvere casi apparentemente impossibili.

Il Papa - L’uomo più potente della storia, ore 21:15 Sky Arte HD

Su Sky Arte va in onda “Il Papa - L’uomo più potente della storia”, la serie targata CNN che ci porta in Vaticano e rivela come i papi abbiano usato il loro potere per plasmare il corso della storia.

Alone, ore 21:00 Blaze

Su Blaze, un’altra puntata di “Alone”: dieci esperti di sopravvivenza dovranno vivere nelle aride steppe di Siberia e Mongolia, in una sfida eccezionale tra uomo e natura.

Battistology 3 - Tempi moderni, ore 21:00 Comedy Central

Nel suo spettacolo “Battistology 3 - Tempi Moderni”, il comico Maurizio Battista continua a guidarci attraverso i tempi moderni supportato da tre rubriche. Stasera gli argomenti della serata sono la cucina povera e il divorzio. Alle ore 21:00 su Comedy Central.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21.00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Marica Spada. La mamma e la suocera si sfidano nella scelta dell'abito nuziale, aiutate dalle stylist Sara e Corinna. Chi tra le due riuscirà a trovare l’abito adatto per Marica?

Uomini d’acciaio, ore 21:00 Discovery Channel

I saldatori della Quality Marine lottano contro il tempo per preparare le flotte di Kodiak alla nuova stagione. In questa puntata, Dennis e Scottie viaggiano verso Anchorage per sistemare un barcone che è stato colpito da un pezzo di ghiaccio e che sta affondando rapidamente.

Indagini ad alta quota, ore 20:55 National Geographic

“Indagini ad alta quota” cerca di scoprire la verità dietro i più grandi disastri aerei, attraverso testimonianze, interviste ai tecnici e agli investigatori di ogni singolo caso.

Mythbusters junior, ore 21:05 Discovery Science

In “Mythbusters junior” vediamo ragazzi talentuosi che si scontrano mettendosi in gioco nelle materie più disparate, come scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica.

Come i Cartaginesi hanno cambiato il mondo, ore 21:10 History

Anche se i Romani e i Greci li descrivevano come mercanti subdoli e killer spietati, attraverso ricerche e studi, è stato dimostrato che i Cartaginesi sono stati uno dei popoli più civili. Inoltre, possedevano uno dei più grandi porti dell’epoca. Vediamo come i Cartaginesi hanno cambiato il mondo.

Gli animali più pericolosi: speciale Africa, ore 21:00 Nat Geo Wild

In Africa, gli animali deboli non hanno scampo. Quando leoni, iene e altri carnivori non lottano tra di loro, sono in competizione con gli esseri umani. Spesso, per difendersi attaccano, diventando delle creature molto pericolose.

Fuori dal mondo, ore 21:00 Nat Geo People

In “Fuori dal mondo” seguiamo la vita di cinque coraggiosi sognatori che hanno deciso di vivere in zone remote sopravvivendo solo con quello che riescono a produrre con le loro forze. Vivendo come primitivi, devono procurarsi il cibo cacciando, sfidando il freddo dell’inverno.

Serie TV in onda stasera

True detective - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic il finale di stagione di “True detective”, la serie HBO acclamata da critica e pubblico e vincitrice di 5 Emmy Awards. Protagonista della terza serie è il detective Wayne Hays, interpretato dal premio Oscar Mahershala Ali. La vicenda si sposta in Arkansas, Hays e Roland West indagano sulla misteriosa scomparsa di due fratellini.

The walking dead - 1^ TV, ore 21:15 Fox

Su Fox un altro episodio della nona stagione di “The walking dead”, la serie basata sull’omonima serie a fumetti scritta da Robert Kirkman, La storia è quella del vice sceriffo Rick Grimes che, in seguito a uno scontro a fuoco con dei fuorilegge, entra in coma, assistito dalla moglie Lori e dal figlio Carl. Quando esce dal coma, trova l’ospedale distrutto ed è circondato da cadaveri.

The Passage - 1^ TV, ore 21:55 Fox

A seguire, alle 21:55 su Fox, un altro episodio di “The Passage”, la serie tv prodotta da Ridley Scott che segue le vicende di alcuni detenuti che vengono rinchiusi in un istituto segreto. Qui vengono usati come cavie di un progetto su un virus proveniente dalla Bolivia, che potrebbe curare tutte le malattie oppure porre fine a tutta la razza umana.

Grey’s anatomy - 1^ TV, ore 21:05 Fox life

Su Fox life alle 21:05 continuano, in prima visione TV, gli episodi di “Grey’s anatomy”, la serie incentrata sulla vita della dottoressa Meredith Grey, tirocinante di chirurgia nell'immaginario “Seattle Grace Hospital” di Seattle. Il medical drama ha vinto 2 Golden Globe e 4 Emmy.

NCIS, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox crime continua la quindicesima stagione di “NCIS”, la serie che segue le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi criminali o investigativi che coinvolgono i membri del corpo militare stesso.

Blindspot, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:15, continuano gli episodi della terza stagione di “Blindspot”, la serie tv che vede come protagonista Kurt Weller, un agente dell’FBI a cui viene affidata una misteriosa ragazza dal corpo tatuato, trovata all’interno di un borsone lasciato a Time Square.

American woman - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Parte su Premium Stories “American woman”, la serie tv ambientata negli anni ‘70 e ispirata all'infanzia dell'attrice Kyle Richard, star dei reality. Nel cast, Alicia Silverstone e Mena Suvari.

Girlfriends’ guide to divorce, ore 21:47 Premium Stories

Alle 21:47 vediamo un altro episodio della quinta stagione di “”Girlfriends’ guide to divorce”, la serie tv con protagonista la scrittrice quarantenne Abby McCarthy. Dopo il divorzio, inizia una nuova vita a Los Angeles facendosi aiutare da alcuni amici nella sua stessa situazione.

Big Bang Theory, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi continuano gli episodi della dodicesima stagione di “Big Bang Theory”, una delle serie più popolari e premiate degli ultimi anni, che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

Young Sheldon, ore 21:37 Premium Joi

Su Premium Joi rivediamo gli episodi della seconda stagione di “Young Sheldon”, la sitcom nata come spin-off e prequel della serie “The Big Bang Theory” e incentrata sull'infanzia di Sheldon Cooper. Sheldon è un piccolo genio di nove anni che frequenta il liceo e si trova a vivere in una famiglia che lo capisce poco.

Childhood’s end, ore 21.15 Premium Action

Su Premium Action vanno altri due episodi della miniserie tv “Childhood’s end”. Nella serie, un gruppo di alieni chiamati "Superni" (Overlords) invade pacificamente la Terra per eliminare la povertà, la guerra e le malattie. Ma non è tutto così bello come sembra…

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

Su Fox Comedy, un altro episodio di “Younger”, la serie creata da Darren Star (Sex and the City), con protagonisti con Sutton Foster e Hilary Duff. Il racconto delle vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, torna il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Alvin e i Chipmunks incontrano Frankenstein, ore 21:00 DeA kids

In questo film del 1999, Alvin, Simon e Theodore durante la visita ad un parco di divertimenti entrano nel castello del dottor Frankenstein, ma una volta dentro faranno una scoperta sconvolgente.

Alvinnn!!! e i Chipmunks, ore 20:55 Nick jr

Alle 20:55 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

SpongeBob, ore 21:10 Nickelodeon

Torna su Nickelodeon anche “SpongeBob”, la serie animata ambientata a Bikini Bottom, una cittadina sul fondo dell’Oceano Pacifico abitata da creature con sembianze e intelligenza umana.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Scooby-Doo! Mystery Incorporated, ore 20:40 Boomerang

Su Boomerang vediamo la serie horror “Scooby-Doo! Mystery Incorporated”, reboot del franchise con protagonista Scooby Doo e la sua banda. La serie è completamente slegata dalle precedenti e vede un maggiore sviluppo dei caratteri dei protagonisti.

Fancy Nancy Clancy, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Buona fortuna Charlie!, ore 21:20 Disney Channel

Alle 21:20 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Big Hero 6, ore 20:50 Disney XD

Alle 20:50 su Disney XD “Big Hero 6” la serie basata sull’omonimo film Disney tratto dal fumetto Marvel che porta lo stesso titolo. Hiro è diventato una leggenda al San Fransokyo Institute of Technology, ora però deve vedersela con le sfide di tutti i giorni a scuola.

Guarda anche i film in onda stasera in TV