Finale di stagione, la terza, per la serie creata Nic Pizzolatto. "Una volta qualcuno mi disse: 'Il tempo è un cerchio piatto.' Ogni cosa che abbiamo fatto, o che faremo, la faremo ancora e ancora e ancora…", diceva Rustin Cole, il personaggio di Matthew McConaughey, nella stagione 1 di True Detective, quasi una sorta di profezia se consideriamo che la stagione 3 riprende le fila e ci dà nuove informazioni su quanto successo in Louisiana ormai un bel po' di anni fa. Dopo la conferma del collegamento con il caso maledetto che ha stravolto la vita del sopracitato Rust e del suo partner Martin Hart (un grandissimo Woody Harrelson), il finale di True Detective 3 vede Wayne sempre più in conflitto con sé stesso: la sua memoria peggiora di giorno in giorno, e la sua percezione della realtà è sempre più compromessa. La verità sul caso Purcell sta per venire a galla, e se da una parte Hays e West potranno finalmente mettere a tacere quella vocina che li ha tormentati per anni, per decenni addirittura, dall'altra dovranno prendere atto che il male è sempre stato attorno a loro, perché il male vive dentro l'essere umano. Soprattutto, dovranno prendere atto che il male, quasi sicuramente, non sarà mai completamente sconfitto. Finché ci saranno persone come loro, però, ci sarà una speranza, una luce. E, sempre per citare il buon, vecchio Rust, "Se me lo chiedessi, ti direi che la luce sta vincendo." Sfoglia la gallery dell'ottavo e ultimo episodio di True Detective 3, in onda in versione originale sottotitolata lunedì 25 febbraio alle 03.00 (in contemporanea con gli U.S.A.) e poi in replica in seconda serata alle 22.15, subito dopo il settimo episodio in versione doppiata.