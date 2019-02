Programmi TV da non perdere stasera, martedì 19 febbraio

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese - 4 ristoranti, ore 21:15 Sky Uno (REPLICA)

Alle 21:15 su Sky Uno rivediamo “Alessandro Borghese - 4 ristoranti” con la replica delle puntate della quinta stagione appena conclusa. Lo chef si trova in Veneto, sul Delta del Po, qui quattro ristoratori, Pamela, Manuela, Isi e Gino si sfidano a colpi di pranzi e cene per aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante di cucina di laguna. A seguire, la puntata registrata a Cagliari.

Rapita da un maniaco, ore 21:05 Crime investigation

In “Rapita da un maniaco”, Elizabeth Smart racconta la sua storia tragica: all’età di 14 anni è stata rapita e tenuta prigioniera per 9 mesi da un folle profeta religioso. Ripercorriamo la fine della terribile vicenda, quando riesce finalmente a riabbracciare la sua famiglia.

Inseparabili - Vite all’ombra del genio, ore 21:15 Sky Arte HD

Carlo Lucarelli esplora storie insolite attraverso lo sguardo di un personaggio secondario, vissuto all'ombra del genio. Nella puntata di oggi, “L’amicizia secondo Picasso”, lo scrittore racconta l’amicizia tra Pablo Picasso e il giovane Apollinaire.

Il banco dei pugni, ore 21:00 Blaze

Alle 21:00, su Blaze, canale 124, riprende la decima stagione di “Il banco dei pugni”, il reality show che segue il lavoro degli impiegati dell'American Jewelry and Loan, il più grande banco dei pegni di Detroit.

In forma con Khloé Kardashian, ore 21:00 lei

Parte stasera, su lei, “In forma con Kloé Kardashian”, in cui la famosa influencer incontra persone che hanno perso la stima e hanno difficoltà nelle relazioni, accompagnandole in un percorso di riscatto e di conquista di una nuova vita.

A caccia di auto, ore 21:00 Discovery Channel

Torna, con una nuova stagione di “A caccia di auto”, il collezionista e appassionato di automobili d'epoca Wayne Carini. Nella puntata di oggi, Wayne scova in cantina una Harley Davidson che ha un secolo e scommette su un paio di Ducati in un'asta a Las Vegas.

Cina: il nuovo Impero, ore 20:55 National Geographic

Grazie alle moderne tecnologie, siamo capaci di osservare i diversi paesaggi della Cina. Le immagini aeree rivelano le meraviglie delle zone costiere e delle vivaci e popolose province orientali.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Il programma che svela tutti i segreti delle grandi costruzioni. In questa puntata, seguiamo la costruzione del ponte che collegherà San Francisco e Oakland.

Il fuoco di spade, ore 21:00 History

Su History parte la sfida tra i migliori fabbri d’America, che ripercorre la storia delle armi dall'inizio della civiltà. Quattro professionisti gareggiano per cinque settimane, nella speranza di poter conquistare il titolo di campione e vincere il premio di 50.000 dollari.

L'incredibile Dr. Pol, ore 21:00 Nat Geo Wild

Su Nat Geo Wild un’altra puntata del reality show con protagonista il dr. Jan Pol gestisce una clinica veterinaria in Michigan insieme a sua moglie Diane e suo figlio Charles. Nella serie, seguiamo il suo lavoro quotidiano, che il dottore svolge con la dottoressa Brenda Grettenberger e la dottoressa Emily Thomas.

Crociera: a bordo di un sogno, ore 21:00 Nat Geo people

In questo programma, raccontiamo la vita di chi lavora sulle navi da crociera durante tutto l’anno. Mangiare bene durante una crociera è fondamentale per i passeggeri a bordo. La brigata della cucina viene costantemente monitorata dal capocuoco per far sì che agli ospiti sia servito cibo di alta qualità.

Serie TV in onda stasera

Vikings, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic tornano gli episodi della prima stagione di “Vikings”, la serie tv ambientata nel IX secolo tra la Scandinavia e le isole britanniche. La serie racconta in chiave romanzata le avventure del guerriero vichingo Ragnarr Loðbrók e di altri personaggi dell’epoca.

Mac Gyver, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox, l’undicesimo e il dodicesimo episodio della seconda stagione di “Mac Gyver”, il reboot della celebre serie televisiva andata in onda negli anni dal 1985 al 1992. Ideata da Peter M. Lenkov e interpretata da Lucas Till, la serie ha come protagonista sempre Angus MacGyver, che lavora in un'organizzazione governativa statunitense segreta, dove usa il suo talento per risolvere i problemi e salvare vite umane.

Rizzoli & Isles, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life, altri due episodi di “Rizzoli & Isles”, la serie con protagoniste Jane Rizzoli, detective della polizia di Boston e Maura Isles, brillante medico legale del Commonwealth del Massachusetts.

Proven innocent - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

Arriva su Fox crime “Proven innocent”, il legal-drama americano con protagonista Madeline Scott, un giovane avvocato impavido e con sete di giustizia. La donna, in passato, era stata accusata e poi scagionata in un caso che era finito sulle prime pagine di tutti i giornali.

Harrow, ore 21.55 Fox crime

Alle 21:55 ancora un episodio della prima stagione di “Harrow”, la serie con protagonista Ioan Gruffudd nei panni del dottor Daniel Harrow, un patologo legale con il totale disprezzo per le autorità e una totale empatia per i morti.

Hyde & seek, ore 21:15 Premium Crime

Alle 21:15 su Premium Crime continuano gli episodi della prima stagione di “Hyde & seek”, la serie tv thriller australiana con protagonista il detective Gary Hyde. Quando il suo migliore amico viene ucciso a causa di un’esplosione, rischia il tutto per tutto per catturare i criminali, insieme alla sua compagna Claire McKenzie.

Girlfriends’ guide to divorce - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Alle 21:15 su Premium Stories vediamo un altro episodio della quinta stagione di “”Girlfriends’ guide to divorce”, la serie tv con protagonista la scrittrice quarantenne Abby McCarthy. Dopo il divorzio, inizia una nuova vita a Los Angeles facendosi aiutare da alcuni amici nella sua stessa situazione.

Young Sheldon, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi altri due episodi di “Young Sheldon”, la sitcom nata come spin-off e prequel della serie “The Big Bang Theory” e incentrata sull'infanzia di Sheldon Cooper. Sheldon è un piccolo genio di nove anni che frequenta il liceo e si trova a vivere in una famiglia che lo capisce poco.

The Tomorrow People - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action, altri due episodi della prima stagione di “The Tomorrow People”, la serie televisiva incentrata su un gruppo di persone con poteri sovrannaturali. Remake dell’omonima serie del 1973, segue le vicende di Stephen Jameson, un emergente neo-membro dei Tomorrow People.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

Su Fox Comedy, un altro episodio di “Younger”, la serie creata da Darren Star (Sex and the City), con protagonisti con Sutton Foster e Hilary Duff. Il racconto delle vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, torna il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Archer, ore 21:20 Fox Animation

Alle 21:20, sempre su Fox Animation, un altro episodio di “Archer” la serie tv ambientata a New York, nella sede di un’agenzia di spionaggio. Qui lavora l’agente Sterling Archer, una spia dal nome in codice Duchessa. Sterling è egocentrico, egoista e anche troppo dedito all’alcol.

A tutto reality - L’isola, ore 21:05 DeA kids

Su DeA Kids, alle 21:05, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Alvinnn!!! e i Chipmunks, ore 20:55 Nick jr

Alle 20:55 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Victorious, ore 21:00 Nickelodeon

Alle 21:00 su Nickelodeon continuano gli episodi di “Victorious”, la serie tv incentrata su Toni Vega, un’aspirante cantante che frequenta la Hollywood Arts, una scuola di arti dello spettacolo. Accanto a lei, la sua famiglia, la sorella Trina, il suo migliore amico Andrè e altri personaggi.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Tom & Jerry - Avventure giganti, ore 20:40 Boomerang

Tom e Jerry sono tra gli ultimi animali rimasti a Storybook Town, un parco dei divertimenti ispirato alle favole dove, se ci credi davvero, i sogni si realizzano.

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Buona fortuna Charlie!, ore 21:20 Disney Channel

Alle 21:20 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Big Hero 6, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Big Hero 6” la serie basata sull’omonimo film Disney tratto dal fumetto Marvel che porta lo stesso titolo. Hiro è diventato una leggenda al San Fransokyo Institute of Technology, ora però deve vedersela con le sfide di tutti i giorni a scuola.

