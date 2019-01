Preparatevi alla battaglia: su Sky Atlantic stanno per tornare Lagertha, Floki, Bjorn, Ivar e tutti gli altri protagonisti di Vikings , tra cui l'affascinante e carismatico Heahmund, vescovo guerriero interpretato da Jonathan Rhys Meyers. E' tutti contro tutti nella prima parte della quinta stagione dell'apprezzata serie targata History: da una parte il sadico e manipolatore Ivar, alla ricerca della gloria ancor prima della vendetta, dall'altra Ubbe, intenzionato a onorare nel modo migliore la memoria di Ragnar. Ciò che è certo è che per Aethelwulf e suo figlio Alfred ci saranno grossi guai in vista. Mentre Lagertha si prepara all'inevitabile scontro con l'ambizioso Harald, Floki va alla ricerca di sé stesso e della "terra promessa" per i veri credenti come lui. Curioso come suo padre, Bjorn parte per il Mediterraneo insieme a Hafdan, intenzionato a trovare la propria strada e a uscire dall'ombra di suo fratello. L'appuntamento con Vikings 5 è ogni mercoledì alle 21.15 a partire dal 9 gennaio. Sfoglia la gallery